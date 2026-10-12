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Florian Wirtz Liverpool 2026 pre-seasonGetty
SID

Florian Wirtz steht heftig in der Kritik: Eine Statistik steht sinnbildlich für die enttäuschten Erwartungen

Premier League
FEATURES
Liverpool - Manchester City
Liverpool
Manchester City
F. Wirtz
Jürgen Klopp
Deutschland

Nach der Niederlage gegen Dauerrivale Manchester City gerät Florian Wirtz beim FC Liverpool zunehmend in die Kritik.

Die Kritik fiel vernichtend aus. Nach dem 0:3-Debakel gegen den Rivalen Manchester City war beim FC Liverpool schnell der vermeintlich Schuldige gefunden: Florian Wirtz. Besonders Reds-Ikone und Dauerkritiker Jamie Carragher ging mit dem deutschen Nationalspieler einmal mehr hart ins Gericht und forderte gar Bedenkzeit auf der Bank.

Dass Wirtz jede Woche auf der Zehn spiele, müsse aufhören: "Liverpool hat ihm genügend Chancen gegeben. Er muss aus der Mannschaft genommen werden", schimpfte der 48-Jährige, der von 1996 bis 2013 für die Reds gespielt hatte, bei Sky Sports. Er wolle nicht ständig auf Liverpool-Spielern "herumhacken", aber Wirtz sei "seit etwa 55 bis 60 Spielen hier, und ich sehe immer noch keine Veränderung". Sein Fazit: "Dieser Transfer funktioniert nicht."

Wirtz, der in den ersten sechs Saisonspielen ohne Treffer geblieben ist, konnte auch gegen die vom Finanzskandal verfolgte Mannschaft aus Manchester kaum Akzente setzen. Als etwa ein halbherziger Abschluss deutlich am Tor vorbeiging, schlugen gleich mehrere seiner Mitspieler frustriert die Hände über dem Kopf zusammen. Auch die Daily Mail fällte anschließend ein hartes Urteil: "Florian Wirtz war die größte Enttäuschung unter den 22 Spielern, die von Beginn an auf dem Platz standen."

Wieso soll Florian Wirtz der "Schwachpunkt" beim FC Liverpool sein?

Dabei hatte man sich in Liverpool nach der langen Länderspielpause eigentlich einen Aufschwung erhofft. In den Nations-League-Spielen gegen Serbien und Griechenland hatte der 23-Jährige jeweils über die volle Distanz gespielt, gegen Serbien sogar getroffen - er war als Kapitän kaum zu stoppen. Carragher hoffte, "dass es vielleicht die letzte Hoffnung sein könnte, wenn Jürgen Klopp ihn bei der deutschen Nationalmannschaft unter seine Fittiche nimmt". Doch diese Hoffnung erwies sich als "trügerisch", wie The Athletic resümierte. Das Portal bezeichnete Wirtz als "Schwachpunkt".

Eine Statistik von Statmuse steht sinnbildlich für die enttäuschten Erwartungen in England an Wirtz. In 31 von 39 Ligaspielen blieb der Deutsche dem Statistikportal zufolge ohne eine Torbeteiligung oder eine kreierte Großchance. In seiner gesamten Premier-League-Karriere leitete Wirtz nur vier Großchancen ein. Im Vergleich: In der Bundesliga bei Bayer Leverkusen waren es in sechs Spielzeiten insgesamt 57.

Etwas versöhnlicher als die Generalkritiker in England zeigte sich der frühere Nationalspieler Thomas Hitzlsperger. "Da waren gute Sachen dabei, aber es war zu wenig", sagte er. Die Kritik hänge vor allem mit der dreistelligen Millionenablöse zusammen: "Die Leute sehen einen Spieler, der so viel kostet, und von dem erwarten sie eben doch mehr." Hitzlspergers Fazit: "Es wird für ihn ungemütlich werden."

Der Oktober könnte für Wirtz richtungsweisend werden. In den nächsten drei Wochen stehen für Liverpool jeweils zwei Partien pro Woche an – in der Premier League, der Champions League und im League Cup. Gelegenheiten, sich aus der Kritik herauszuspielen, dürfte der Offensivspieler also bekommen.

Florian Wirtz Liverpool 2026-27Getty Images

Florian Wirtz: Statistiken bei Bayer Leverkusen und Liverpool

  • FC Liverpool: 7 Tore, 11 Vorlagen in 56 Spielen
  • Bayer Leverkusen: 57 Tore, 65 Vorlagen in 197 Spielen

Häufig gestellte Fragen

Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.

Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.

Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 7 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.

Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.

Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.

Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.

Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.

Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.

Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.

Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.

Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.

Wirtz hat keine eigenen Kinder.

Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.

Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.

Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.

Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.

Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.

Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.

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