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Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

Florian Wirtz erzielt erstes Saisontor! FC Liverpool kommt nach üblem Start gegen Villarreal zurück

Champions League
Liverpool - FC Villarreal
Liverpool
FC Villarreal
F. Wirtz

Florian Wirtz markiert als Joker gegen Villarreal seinen ersten Saisontreffer.

Der FC Liverpool bleibt trotz einer verkorksten ersten halben Stunde mit der perfekten Ausbeute von neun Punkten aus drei Spielen Spitzenreiter PSG in der Ligaphase der Champions League auf den Fersen.

Die Reds drehten vor heimischem Publikum einen 0:2-Rückstand gegen den FC Villarreal und gewannen schlussendlich 4:3 (2:2). 

Florian Wirtz, nach den vergangenen Spielen von Teammanager Andoni Iraola gelobt, wurde zunächst geschont. Erst in der zweiten Hälfte betrat der deutsche Nationalspieler den Platz und sorgte mit seinem Treffer zum 4:2 für die Vorentscheidung (68.). Der Niederländer Cody Gakpo bediente Wirtz im Strafraum, der 23-Jährige nahm den Ball mit rechts an und schloss mit dem zweiten Kontakt mit dem linken Fuß flach und platziert ab.

Ähnlich torreich ging es auch in Manchester und Neapel zu. City gewann sein Heimspiel dank eines Dreierpacks von Phil Foden gegen AEK Athen locker mit 5:1 (2:0), in Italien siegte die SSC 4:3 (2:1) gegen Bodö/Glimt.

Das Spitzenspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona entschied der Titelverteidiger mit 4:2 für sich.

Häufig gestellte Fragen

Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.

Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.

Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.

Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.

Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.

Der Liverpool FC gehört mit 72 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.

Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.

Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub. 

Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.

Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.

Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.

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