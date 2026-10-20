Florian Wirtz erzielt erstes Saisontor! FC Liverpool kommt nach üblem Start gegen Villarreal zurück

Der FC Liverpool bleibt trotz einer verkorksten ersten halben Stunde mit der perfekten Ausbeute von neun Punkten aus drei Spielen Spitzenreiter PSG in der Ligaphase der Champions League auf den Fersen.

Die Reds drehten vor heimischem Publikum einen 0:2-Rückstand gegen den FC Villarreal und gewannen schlussendlich 4:3 (2:2).

Florian Wirtz, nach den vergangenen Spielen von Teammanager Andoni Iraola gelobt, wurde zunächst geschont. Erst in der zweiten Hälfte betrat der deutsche Nationalspieler den Platz und sorgte mit seinem Treffer zum 4:2 für die Vorentscheidung (68.). Der Niederländer Cody Gakpo bediente Wirtz im Strafraum, der 23-Jährige nahm den Ball mit rechts an und schloss mit dem zweiten Kontakt mit dem linken Fuß flach und platziert ab.

Ähnlich torreich ging es auch in Manchester und Neapel zu. City gewann sein Heimspiel dank eines Dreierpacks von Phil Foden gegen AEK Athen locker mit 5:1 (2:0), in Italien siegte die SSC 4:3 (2:1) gegen Bodö/Glimt.

Das Spitzenspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona entschied der Titelverteidiger mit 4:2 für sich.