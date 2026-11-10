Niclas Füllkrug hat auf der Pressekonferenz am Dienstag eine große Stärke von Jürgen Klopp als Bundestrainer hervorgehoben und dabei Florian Wirtz als Paradebeispiel angeführt.

Klopp, so sagte es der DFB-Rückkehrer, habe schlichtweg "einen Blick für Spiele und andere Dinge, die vielleicht jetzt gar nicht in seinen Themenbereich reinfallen". Beispielhaft dafür stehe sein Austausch mit dem Bundestrainer vor der Kadernominierung am vergangenen Donnerstag, bei dem Klopp offenbar mit detailliertem Wissen über die Spiel- und Arbeitsweise von Werder Bremen glänzen konnte.

Klopp habe "viel von den Dingen" gewusst, "die wir in Bremen machen, was ich ihm hoch anrechne. Als Bundestrainer kannst du nicht jedes Spiel über 90 Minuten schauen, aber er wusste einiges und hat Dinge rausgelesen, von denen ich positiv überrascht war, weil ich das einfach nicht von einem Bundestrainer erwarte", betonte Füllkrug.

Kommt Florian Wirtz dank Jürgen Klopp bei Liverpool endlich in Topform?

Diese Art von Klopp habe seiner Meinung nach auch schon andere Nationalspieler positiv beeinflusst. Als Beispiel hob Füllkrug die Entwicklung von Florian Wirtz hervor. Der Ausnahmefußballer stand beim FC Liverpool besonders bei englischen TV-Experten wie Jamie Carragher immer wieder massiv in der Kritik, weil er letztlich auch in seiner zweiten Saison an der Anfield Road weit hinter den von ihm erwarteten Scorerpunkten zurücklag.

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Bevor Wirtz im Rahmen des XXL-Kaders im September erstmals von Klopp unter seine Fittiche genommen wurde, stand er bei einer einzigen Torvorlage in sechs Pflichtspielen. Seit seiner Rückkehr von dem ersten DFB-Lehrgang der Ära Klopp, wo er besonders gegen Serbien ein fantastisches Spiel hinlegte, verbuchte er zwei Tore und vier Vorlagen.

"Er hat einen besonderen Blick auf England und kann die Situationen dort einschätzen", sagte Füllkrug über Klopp und äußerte dann seinen Verdacht mit Blick auf die aufsteigende Form von Wirtz in den vergangenen Wochen: "Ich habe eine Statistik von Florian Wirtz gelesen vor und nach der Nominierung für den großen Kader, also bevor er zum ersten Mal mit Jürgen Klopp gearbeitet hat und danach", führte er aus.

"Man hat das Gefühl, dass ihm da schon nochmal jemand unter die Arme gegriffen und ein Ohr gegeben hat. Es hilft einfach, wenn man sich mit jemandem austauschen kann, der die Situation und den Ort kennt. Jemand, der die Lage dort versteht", ergänzte Füllkrug mit Blick auf Klopps eigene Liverpool-Vergangenheit: "Das ist hilfreich, dass er so einen großen Blick auf das Ganze hat."

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Welche Rolle spielt Füllkrug unter Jürgen Klopp im DFB-Team?

Diesen "Blick auf das Ganze" bewahrte sich Klopp auch mit Füllkrugs Nominierung, die angesichts seines Alters zwar nicht unbedingt in das Neuaufbau-Projekt der Nationalmannschaft für die EM 2028 passt, sportlich aber angesichts seiner neun Tore in neun Bundesligaspielen unausweichlich war.

"Manchmal", gestand der Bundestrainer, "schlägt Form alles andere." Auch den angedachten Verjüngungskurs. Zumal sich Füllkrug "mit unterschiedlichsten Toren beworben" habe, wie Klopp betonte: "Nahezu alle waren spektakulär."

Dennoch wird sich der 33-Jährige bei den abschließenden Gruppenspielen in der Nations League am Freitag in Serbien und am Montag in Berlin gegen die Niederlande mit der Jokerrolle hinter Kai Havertz begnügen müssen. "Da bin ich ganz entspannt", versicherte Füllkrug, "Kai ist ein ganz besonderer Fußballer." Und es sei ja kein Nachteil, wenn es auch Spieler gebe, "die von der Bank Außergewöhnliches leisten" könnten.