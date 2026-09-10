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SID

Flaschenwurf als Grund? Kurioser Wirbel um Rücktritt von Fenerbahce-Trainer

Champions League
Fenerbahçe - AS Rom
Fenerbahçe
AS Rom

Verwirrung um Ismail Kartal: Der Trainer von Fenerbahce Istanbul hat unmittelbar nach dem Auftakt in die neue Champions-League-Saison seinen Rücktritt erklärt - doch Präsident Aziz Yildirim widersprach umgehend öffentlich.

"Ich habe heute Abend mein Amt niedergelegt. Ich möchte keine Fragen beantworten. Ich trete zurück, damit der Verein die Mannschaft und die Spieler besser führen kann. Ich habe diese Entscheidung getroffen, um meinem Verein den Weg frei zu machen [...] und ich habe nicht die Absicht, jemals zurückzukehren", sagte der 65-jährige Kartal auf der Pressekonferenz nach dem 1:1 (0:1) gegen die AS Rom.

Kurz danach stellte sich Präsident Yildirim vor die Presse. "Ismail Kartal bleibt weiterhin im Amt. Der Verein sollte unseren Trainer unterstützen. Bis zu meinem Ausscheiden ist Ismail Kartal Cheftrainer von Fenerbahce", sagte der 73-Jährige.

Yildirim ging anschließend auch auf die Hintergründe von Kartals überraschender Entscheidung ein. Demnach soll ein Vorfall auf der Tribüne den Trainer zu seiner spontanen Rücktrittsankündigung bewogen haben: Eine geworfene Flasche traf Kartal am Kopf. Der Klub reagierte darauf umgehend und teilte mit, dass der Verantwortliche mit einem Stadionverbot belegt worden sei.

Fenerbahce unter Schock: Trainer Kartal kündigt Rücktritt an

Kartal hatte den Klub aus der türkischen Metropole erst im Sommer übernommen und durch die Qualifikation erstmals seit 18 Jahren in die Königsklasse geführt. In der Süper Lig gab es zum Ligastart zwei Siege und zwei Niederlagen, am Wochenende verlor Fenerbahce gegen Stadtrivale Besiktas mit 1:2. "Es war eine großartige Zeit. Ich möchte mich bei all meinen Fans, Medienvertretern, Mitarbeitern und Spielern bedanken, die mich bis heute unterstützt haben. Wir haben diese Entscheidung gemeinsam als Team getroffen", sagte Kartal. Oder doch nicht?

Archie Brown hatte nach der Pause für Fenerbahce zum Endstand getroffen (48.), nachdem Bryan Cristante (39.) die Roma in einem ausgeglichenen Spiel zuvor in Führung gebracht hatte.

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Häufig gestellte Fragen

Fenerbahce Istanbul wurde am 3. Mai 1907 im Zentrum der Stadt gegründet.

 

Fenerbahce SK ist ein eingetragener Verein, der keinem einzelnen Investor oder Besitzer gehört. Geleitet wird der Klub vom Präsidenten Aziz Yildirim.

Der offizielle Name des Stadions ist Chobani Stadyumu Fenerbahce Sükrü Saracoglu Spor Kompleksi, kurz meist Sükrü Saracoglu genannt. 

Eröffnet wurde das Sükrü Saracoglu schon kurz nach der Vereinsgründung im Jahr 1908, damals noch mit einer Kapazität von 25.000 Plätzen. Nach einigen Renovierungen fasst die Heimspielstätte von Fenerbahce mittlerweile 50.530 Fans. 

Vor allem national hat Fenerbahce viele Titel eingeheimst. Neben zahlreichen Titeln in der Süper Lig gewann der Verein auch siebenmal den türkischen Pokal und zehnmal den Supercup - international war der größte Erfolg der mittlerweile nicht mehr existente Balkan Cup im Jahr 1967. 

Fener ist nach dem Stadtrivalen Galatasaray der erfolgreichste türkische Klub in der nationalen Liga. 19 Titel konnte der Verein in der Süper Lig einheimsen, die letzte ist allerdings schon eine Weile her: 2014 konnte sich Fenerbahce zuletzt zum Meister krönen.

Rekordspieler von Fenerbahce Istanbul ist Volkan Demirel. Zwischen 2002 und 2019 absolvierte er 525 Spiele für den Verein.

Top-Torschütze ist der Brasilianer Alex de Souza. Er schlug in 344 Pflichtspielen insgesamt 171-mal zu.

Neben den obengenannten Rekordspielern zählen auch Lefter Kücükandonyadis und Aykut Kocaman zu den Vereinslegenden. Auch einige internationale Topstars liefen für Fener auf, unter anderem Roberto Carlos, Robin van Persie, Nani, Arda Güler, Jay-Jay Okocha, Mesut Özil oder Edin Dzeko.

Der wohl erfolgreichste Trainer von Fener war der Brasilianer Didi. Unter ihm gewann der Klub sechs Titel, darunter zwei Meisterschaften, ein türkischer Pokal und zwei Supercups. Auch unter Todor Veselinovic (5 Titel), Branko Stankovic (4 Titel), Christoph Daum (3 Titel) hatte Fenerbahce großen Erfolg - Zico führte den Klub ebenfalls zu zwei Trophäen. 

Der bekannteste Spitzname des Vereins ist "Sari Kanaryalar", was übersetzt "Gelbe Kanarienvögel" bedeutet. Auch "Sari Lacivertliler" ("Die Gelb-Marineblauen") und die Abkürzung "Fener" sind gängig. 

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