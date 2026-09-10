Flaschenwurf als Grund? Kurioser Wirbel um Rücktritt von Fenerbahce-Trainer

"Ich habe heute Abend mein Amt niedergelegt. Ich möchte keine Fragen beantworten. Ich trete zurück, damit der Verein die Mannschaft und die Spieler besser führen kann. Ich habe diese Entscheidung getroffen, um meinem Verein den Weg frei zu machen [...] und ich habe nicht die Absicht, jemals zurückzukehren", sagte der 65-jährige Kartal auf der Pressekonferenz nach dem 1:1 (0:1) gegen die AS Rom.

Kurz danach stellte sich Präsident Yildirim vor die Presse. "Ismail Kartal bleibt weiterhin im Amt. Der Verein sollte unseren Trainer unterstützen. Bis zu meinem Ausscheiden ist Ismail Kartal Cheftrainer von Fenerbahce", sagte der 73-Jährige.

Yildirim ging anschließend auch auf die Hintergründe von Kartals überraschender Entscheidung ein. Demnach soll ein Vorfall auf der Tribüne den Trainer zu seiner spontanen Rücktrittsankündigung bewogen haben: Eine geworfene Flasche traf Kartal am Kopf. Der Klub reagierte darauf umgehend und teilte mit, dass der Verantwortliche mit einem Stadionverbot belegt worden sei.

Fenerbahce unter Schock: Trainer Kartal kündigt Rücktritt an

Kartal hatte den Klub aus der türkischen Metropole erst im Sommer übernommen und durch die Qualifikation erstmals seit 18 Jahren in die Königsklasse geführt. In der Süper Lig gab es zum Ligastart zwei Siege und zwei Niederlagen, am Wochenende verlor Fenerbahce gegen Stadtrivale Besiktas mit 1:2. "Es war eine großartige Zeit. Ich möchte mich bei all meinen Fans, Medienvertretern, Mitarbeitern und Spielern bedanken, die mich bis heute unterstützt haben. Wir haben diese Entscheidung gemeinsam als Team getroffen", sagte Kartal. Oder doch nicht?

Archie Brown hatte nach der Pause für Fenerbahce zum Endstand getroffen (48.), nachdem Bryan Cristante (39.) die Roma in einem ausgeglichenen Spiel zuvor in Führung gebracht hatte.