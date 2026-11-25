So seht ihr FK Kauno Zalgiris gegen Riga FC mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die App auf euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbindet euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (eure IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (eure IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Übertragungspartner auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Meldet euch an und sucht den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Übertragungspartner oder meldet euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Conference League - Spielwoche 4 26. Nov. 2026 - 12:45 Dariaus Ir Gireno Stadium

FK Kauno Zalgiris empfängt Riga FC in der Conference League im Dariaus ir Gireno Stadium. Fans suchen bereits nach Informationen zu TV-Übertragung und Livestream.

Die litauische Mannschaft ist in schwacher Form. Das Team von Zeljko Sopic hat nur eines seiner letzten fünf Spiele gewonnen und verlor am 5. November in der Conference League mit 0:3 gegen Lugano.

Zuletzt häuften sich die Niederlagen. Zalgiris unterlag am 8. November in der A Lyga FK TransINVEST mit 1:4 und verlor am 22. Oktober auch in Europa mit 1:4 gegen Brann.

Riga FC, trainiert von Adrian Gula, zeigte sich in der Ligaphase konstanter. Das Team spielte in Europa sowohl gegen Jablonec als auch gegen Pafos FC 1:1 und gewann in der Virsliga bei Grobina mit 5:2.

Im bislang letzten Spiel verlor die lettische Mannschaft allerdings am 20. November im Pokal mit 0:2 gegen Auda. Damit endete eine Serie von vier Spielen ohne Niederlage.

In der Tabelle der Conference League steht Riga auf Platz 19, Zalgiris auf Platz 36. Dieser Abstand verleiht dem Duell zweier Mannschaften, die weiter auf Ergebnisse aus sind, zusätzliche Bedeutung.

Hier erfahrt ihr alles Wichtige zum Spiel, von der Anstoßzeit über die Teamnews bis zur Form beider Mannschaften.

Teamnews und Kader