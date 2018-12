Fiorentinas Alban Lafont: Der NxGn-Torhüter ist Frankreichs Torhüter-Zukunft

Es ist ein bemerkenswerter Aufstieg, den der Torhüter hingelegt hat. Vor zehn Jahren schoss er selbst noch Tore, heute verhindert er sie.

Alban Lafont hatte schon mehr als 100 Pflichtspieleinsätze in der ersten Mannschaft von Toulouse absolviert, als er im Sommer zum AC Florenz ging. Und dabei feierte er erst im Januar seinen 19. Geburtstag.

Die Viola hofft, dass sie sich durch die Verpflichtung einen zukünftigen Welttorhüter mit dem Keeper der französischen Jugendnationalmannschaft geschnappt hat. Ein Schnäppchen war der in Burkina Faso geborene Teenager aber in jedem Fall, denn Lafont kostete die Italiener weniger als zehn Millionen Euro.

Er ist der jüngste Keeper, der jemals in der Ligue 1 spielte, denn bereits mit 16 Jahren und 310 Tagen feierte er sein Debüt in Frankreichs oberster Spielklasse. In der vergangenen Saison hielt er zehnmal die Null und trug damit viel dazu bei, dass sein Team den Klassenerhalt schaffte.

Für Lafont war es in den vergangenen Jahren ein kometenhafter Aufstieg, denn vor knapp zehn Jahren stand er noch auf dem Feld und versenkte die Bälle, anstatt sie zwischen den Pfosten zu parieren.

"Vor fünf Jahren war er noch Stürmer und hat Tore gemacht", erzählte sein Vater Midi Libre, nachdem Alban Lafont seine ersten Profi-Erfahrungen 2015 gesammelt hatte.

Da der Keeper in seiner Jugend gerne Tore erzielte und den Offensivfußball liebte, wurde er zu einem Fan des Premier-League-Klubs Arsenal.

"Seitdem ich klein bin, mag ich Arsenal wirklich sehr", gab er zu. "Seitdem Robin van Persie dort gespielt hat. Ich mochte seine Spielweise. Und er hat die Qualität der Mannschaft deutlich angehoben", meinte Lafont.

"Damals war ich noch kein Torhüter. Aber selbst wenn man Torhüter ist, kann man Stürmer gut finden. Durch van Persie hat mich Arsenal richtig beeindruckt", sagte er.

Der gute Eindruck, den Lafont von Arsenal hat, hat ihn allerdings davon überzeugen können, nach Nord-London zu wechseln. Die Gunners wollten Lafont im Sommer nach England holen, doch der Teenager sah für sich bessere Entwicklungsmöglichkeiten bei Fiorentina.

"Warum ich Arsenal abgesagt habe? Ich bin froh, jetzt bei Florenz sein und bin davon überzeugt, dass ich hier bessere Möglichkeiten habe, mich weiterzuentwickeln", so Lafont.

Von Trainer Stefano Pioli wurde er sofort zur Nummer eins gemacht. Vor dem Keeper steht eine der jüngsten und eine der aktuell aufregendsten Mannschaften Europas.

Der Keeper hat in 14 Duellen in der Serie A bislang 39 Paraden gezeigt, seine Quote der abgewehrten Torschüsse liegt bei 72 Prozent. Nur ein Schlussmann in Italien hat mehr als die neun abgefangenen Bälle von Lafont und der Franzose spielte darüber hinaus schon dreimal zu Null. Beeindruckende Werte für einen 19-jährigen Torhüter bei einem Team aus dem Tabellenmittelfeld.

"Ich mag seine Ruhe", sagt Mickael Landreau, der Ex-Torhüter von Nantes, PSG und aus dem französischen Nationalteam, der vor Lafont den Rekord als jüngster Keeper der Liga-Geschichte hielt. "Er trifft gute Entscheidung und sein Stellungsspiel ist überraschend stark. Vor ihm liegt eine große Karriere", ist er überzeugt.