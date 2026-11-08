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Italien Serie A - Spielwoche 11 8. Nov. 2026 - 14:45 Artemio Franchi, Firenze

Fiorentina gegen Juventus wird exklusiv im Livestream auf DAZN übertragen. Um das Spiel zu verfolgen, ist ein aktives Abonnement der Plattform erforderlich.

Im Artemio Franchi in Florenz steht das abschließende Spiel des elften Spieltags der Serie A an: Fiorentina und Juventus treffen in einer der größten Rivalitäten des italienischen Fußballs aufeinander.

Die Fiorentina von Paolo Vanoli hat aus den letzten beiden Ligaspielen vier Punkte geholt, darunter einen überzeugenden 4:2-Sieg gegen Sassuolo. In dieser Saison hat die Mannschaft aus der Toskana zu Hause noch nicht gewonnen. Das wiegt schwer und macht die Partie für Vanoli noch heikler.

Juventus reist dagegen mit Rückenwind nach Florenz: Zwei Siege in Folge, das 2:0 gegen Napoli in der Serie A und das 2:1 gegen AZ Alkmaar in der Europa League, haben nach schwierigen Wochen infolge der Niederlage in Genua wieder Ruhe ins Umfeld gebracht.

Randal Kolo Muani gehörte in der Partie in den Niederlanden zu den prägenden Spielern und zeigte erneut die von den Juventus-Fans erhofften Fortschritte. Luciano Spalletti sucht nun auf einem traditionell schwierigen Platz nach konkreten Antworten auf die Frage, ob seine Mannschaft die Wende tatsächlich geschafft hat.

Bei Juventus ist die Verletztenliste weiterhin lang: Cambiaso fällt wegen muskulärer Ermüdung aus, hinzu kommen die Langzeitverletzten Yildiz, Thuram und Locatelli. McKennie steht Spalletti dagegen wieder zur Verfügung und dürfte in der Startelf stehen.

Vor der Länderspielpause stehen wichtige Punkte auf dem Spiel: Eine Niederlage würde Juventus’ Weg erschweren, während Fiorentina vor eigenem Publikum endlich den ersten Sieg feiern will.

Hier gibt es alle Informationen dazu, wie Ihr die Partie live im TV und im Stream verfolgen könnt.

Team-News

Fiorentina muss auf Fabiano Parisi, Marin Pongracic, Luca Ranieri, Arthur Atta und Riccardo Sottil verzichten. Vanoli dürfte auf folgende Elf setzen: De Gea; Dragusin, Jimenez, Viery, Valdepenas; Fagioli, Ndour, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

Auch Juventus hat eine lange Verletztenliste: Yildiz, Thuram, Locatelli, Conceicao, Celik, Nico Gonzalez, Milik, Grabara und Cambiaso fehlen. Letzterer fällt wegen muskulärer Ermüdung aus, die er sich in den Niederlanden zugezogen hat. McKennie steht Spalletti wieder zur Verfügung. Juventus dürfte so auflaufen: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Zhegrova, Kolo Muani, Alajbegovic.

Aktuelle Form

Fiorentina geht mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in die Partie. Zuletzt gab es einen 4:2-Sieg gegen Sassuolo, davor ein 2:2 gegen Atalanta. In diesem Zeitraum erzielte Fiorentina acht Tore und kassierte neun Gegentreffer. Vor den Ergebnissen der letzten beiden Spiele hatte die Mannschaft dreimal in Folge verloren.

Juventus steht nach den letzten fünf Partien in der Serie A und der Europa League bei drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. Nach dem 0:2 gegen Genoa blieb Juventus dreimal in Folge ungeschlagen, darunter bei den Siegen gegen Napoli (2:0) und AZ Alkmaar (2:1). Insgesamt erzielte Juventus in diesen Spielen sieben Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Das letzte Duell der beiden Mannschaften fand am 17. Mai 2026 statt, als Juventus Fiorentina im Allianz Stadium empfing. Fiorentina gewann mit 2:0. In den letzten fünf Begegnungen holte Fiorentina zwei Siege, Juventus einen; zweimal gab es ein Unentschieden. Insgesamt erzielte Fiorentina in diesen fünf Spielen neun Tore, Juventus sechs.

Tabelle

In der Serie A belegt Fiorentina derzeit den 15. Tabellenplatz, Juventus steht auf Rang sieben.