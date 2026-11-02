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Fiorentina gegen Juventus wird live auf DAZN übertragen. Im Folgenden erfahrt ihr, wie ihr das Spiel im Livestream verfolgen könnt.

Die Fiorentina empfängt Juventus zu einem Duell in der Serie A Femminile. Beide Mannschaften haben unterschiedliche Ambitionen, brauchen aber gleichermaßen Punkte. Die Fiorentina geht in guter Form in die Partie, während Juventus nach einer schwierigen Phase in der Liga eine Reaktion zeigen will.

Die Fiorentina von Pablo Pinones-Arce steht auf Platz fünf der Tabelle und hat sich in den vergangenen Spielen stabil präsentiert. Der 1:2-Sieg in Parma am vergangenen Spieltag bestätigte, dass die Mannschaft auch auswärts Ergebnisse erzielen kann.

Juventus von Isaac Guerrero steckt dagegen in der Serie A in einer schwierigen Phase. Drei Niederlagen in den letzten vier Ligaspielen gegen Roma, Como und AC Milan haben die Tabellensituation von Juventus verschlechtert. Die Mannschaft steht auf Platz neun.

Das einzig Positive für Juventus in den vergangenen Wochen kam aus Europa. Der 1:4-Sieg gegen Austria Wien W in der Women's Champions League zeigte, dass die Mannschaft weiterhin Tore erzielen und Spielzüge aufbauen kann, wenn die Bedingungen es zulassen.

Für Juventus ist diese Auswärtspartie in Florenz eine wichtige Bewährungsprobe. Eine Niederlage könnte die ohnehin nicht gute Tabellensituation weiter verschärfen. Ein positives Ergebnis könnte einer Saison, die bislang hinter den Erwartungen zurückbleibt, neuen Schwung geben.

Im Folgenden findet ihr alle Informationen zur Live-Übertragung im TV und im Livestream, zur Anstoßzeit sowie die neuesten Nachrichten zu den Aufstellungen.

Team-News

Bei der Fiorentina hat Trainer Pablo Pinones-Arce keine Ausfälle oder Sperren bekannt gegeben. Eine voraussichtliche Aufstellung wurde noch nicht veröffentlicht. Weitere Informationen folgen in den Stunden vor dem Anpfiff.

Auch bei Juventus gibt es von Isaac Guerrero keine Meldungen über Verletzungen oder Sperren. Der Klub hat noch keine offizielle Aufstellung veröffentlicht. Sobald Informationen vorliegen, werden sie ergänzt.

Aktuelle Form

Die Fiorentina holte in ihren letzten fünf Serie-A-Spielen drei Siege, ein Unentschieden und kassierte eine Niederlage. Am vergangenen Spieltag gewann die Mannschaft mit 1:2 in Parma und bestätigte damit, dass sie auch auswärts Ergebnisse erzielen kann. Zuvor hatte sie 1:1 gegen Como gespielt und Sassuolo mit 2:0 besiegt. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es beim 2:0 gegen Inter. In den fünf Spielen erzielte die Fiorentina 6 Tore und kassierte 4.

Juventus gewann wettbewerbsübergreifend zwei seiner letzten fünf Spiele und verlor drei. Der jüngste Sieg gelang in der Women's Champions League mit 1:4 gegen Austria Wien W. In der Liga gab es für Juventus allerdings drei Niederlagen in Folge: 2:5 gegen Roma, 2:4 gegen Como und 2:1 gegen AC Milan. Der andere Sieg in diesem Zeitraum war das 3:0 auswärts gegen BK Haecken FF in der Champions League. In den fünf Spielen erzielte Juventus 10 Tore, kassierte aber 15.

Direkte Duelle

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand im April 2026 statt. Damals setzte sich Juventus in der Serie A auswärts bei der Fiorentina mit 1:2 durch. In den letzten fünf direkten Duellen liegt Juventus mit drei Siegen gegenüber zwei Siegen der Fiorentina vorn. Juventus erzielte in diesen Spielen 8 Tore, die Fiorentina 5.

Tabelle

In der Serie A Femminile steht die Fiorentina auf Platz fünf, Juventus auf Platz neun. Juventus liegt damit hinter der Fiorentina und kann sich keine weiteren Ausrutscher erlauben, wenn die Mannschaft wieder um die oberen Tabellenplätze mitspielen will.