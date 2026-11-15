So sehen Sie Finnland gegen San Marino mit einem VPN

Möchten Sie Ihren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder aus einem anderen Teil der Welt darauf zugreifen, wo möglicherweise geografische Beschränkungen gelten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Spielvorschau

UEFA Nations League C - Spielwoche 6 15. Nov. 2026 - 12:00 Bolt Arena

Finnland empfängt San Marino in der Bolt Arena in Helsinki zu einer Partie der UEFA Nations League C. Die Mannschaft von Jacob Friis will vor heimischem Publikum wieder einen Sieg einfahren.

Finnland geht nach zwei Niederlagen in Folge in die Partie. Am 12. November verlor die Mannschaft mit 0:2 gegen Albanien, zuvor hatte sie in dieser Spielzeit eine 0:1-Niederlage gegen Belarus kassiert. Damit steht Finnland auf dem dritten Platz der Gruppe.

Vor dieser schwierigen Phase zeigte Finnland, dass es Gegnern auf diesem Niveau gefährlich werden kann. Ein 7:0 gegen San Marino im September und ein 2:1 gegen Albanien machten deutlich, welche Offensivqualitäten die Mannschaft hat, wenn ihr Spiel funktioniert.

San Marino hat aus seinen fünf Nations-League-Spielen noch keinen Punkt geholt. Die Mannschaft von Roberto Cevoli kassierte in dieser Spielzeit viele Gegentore: vier gegen Belarus und sieben gegen Finnland im Hinspiel.

Der Qualitätsunterschied zwischen beiden Mannschaften zeigte sich auch in ihren jüngsten Begegnungen. San Marino hat alle fünf seiner letzten fünf Pflichtspiele verloren und in den meisten davon mindestens zwei Gegentore kassiert.