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UEFA Nations League C
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Finnland gegen San Marino heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Finnland - San Marino
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UEFA Nations League C

Finnland gegen San Marino heute live sehen: Alle Infos zur Übertragung der Partie in Liga C der UEFA Nations League

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Spielvorschau

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UEFA Nations League C - Spielwoche 6
Bolt Arena

Finnland empfängt San Marino in der Bolt Arena in Helsinki zu einer Partie der UEFA Nations League C. Die Mannschaft von Jacob Friis will vor heimischem Publikum wieder einen Sieg einfahren.

Finnland geht nach zwei Niederlagen in Folge in die Partie. Am 12. November verlor die Mannschaft mit 0:2 gegen Albanien, zuvor hatte sie in dieser Spielzeit eine 0:1-Niederlage gegen Belarus kassiert. Damit steht Finnland auf dem dritten Platz der Gruppe.

Vor dieser schwierigen Phase zeigte Finnland, dass es Gegnern auf diesem Niveau gefährlich werden kann. Ein 7:0 gegen San Marino im September und ein 2:1 gegen Albanien machten deutlich, welche Offensivqualitäten die Mannschaft hat, wenn ihr Spiel funktioniert.

San Marino hat aus seinen fünf Nations-League-Spielen noch keinen Punkt geholt. Die Mannschaft von Roberto Cevoli kassierte in dieser Spielzeit viele Gegentore: vier gegen Belarus und sieben gegen Finnland im Hinspiel.

Der Qualitätsunterschied zwischen beiden Mannschaften zeigte sich auch in ihren jüngsten Begegnungen. San Marino hat alle fünf seiner letzten fünf Pflichtspiele verloren und in den meisten davon mindestens zwei Gegentore kassiert.

Finnland vs San Marino Aufstellungen

4-3-3
Finnland crest
Finnland
FIN
Aufstellung
San Marino crest
San Marino
SMR
4-3-3
V. SinisaloV. SinisaloJuho LähteenmäkiJuho Lähteenmäkiteam-logoT. Keskinenteam-logoR. Ivanovteam-logoV. KoskiO. ValakariO. Valakariteam-logoSanteri VäänänenL. WaltaL. Waltateam-logoAdrian Svanbäckteam-logoJ. Pohjanpaloteam-logoNaatan SkyttäE. ColomboE. Colomboteam-logoM. Pasoliniteam-logoA. Tositeam-logoG. Benvenutiteam-logoS. Gioconditeam-logoL. Capicchioniteam-logoC. Meloniteam-logoS. Zannoniteam-logoN. Giacopettiteam-logoL. LazzariN. NanniN. Nanni
San Marino crest
San Marino
SMR
4-3-3
Finnland

Startelf

San Marino

Ersatzspieler

Trainer

  • J. Friis
  • R. Cevoli

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