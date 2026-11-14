So seht Ihr Finnland gegen San Marino mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Verbindet Euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Sender auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportrechteinhabers.

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Spielvorschau

UEFA Nations League C - Spielwoche 6 15. Nov. 2026 - 12:00 Bolt Arena

Finnland empfängt San Marino in der Bolt Arena in Helsinki zu einer Partie der UEFA Nations League C. Die Mannschaft von Jacob Friis will zu Hause wieder auf die Siegerstraße zurückkehren.

Finnland geht mit zwei Niederlagen in Folge in dieses Spiel. Am 12. November unterlag das Team Albanien mit 0:2, zuvor verlor es im Verlauf der Gruppenphase mit 0:1 gegen Belarus. Damit steht Finnland in der Gruppe auf Platz drei.

Vor dieser schwierigen Phase zeigte Finnland, dass es Gegnern auf diesem Niveau gefährlich werden kann. Ein 7:0 gegen San Marino im September und ein 2:1-Sieg gegen Albanien verdeutlichten die Offensivqualitäten der Mannschaft, wenn ihr Spiel funktioniert.

San Marino hat aus seinen fünf Nations-League-Spielen noch keinen Punkt geholt. Die Mannschaft von Roberto Cevoli kassierte im Verlauf der Gruppenphase viele Gegentore: vier gegen Belarus und sieben gegen Finnland im Hinspiel.

Der Qualitätsunterschied zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich auch in ihren jüngsten Begegnungen. San Marino hat alle seine letzten fünf Pflichtspiele verloren und in den meisten davon mindestens zwei Gegentore kassiert.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung von Finnland gegen San Marino wissen müsst.

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