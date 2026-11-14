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UEFA Nations League C
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Finnland gegen San Marino heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Finnland - San Marino
Finnland
San Marino
UEFA Nations League C

Alles, was Ihr wissen müsst, um Finnland gegen San Marino heute live in der Liga C der UEFA Nations League zu sehen.

So seht Ihr Finnland gegen San Marino mit einem VPN

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Spielvorschau

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UEFA Nations League C - Spielwoche 6
Bolt Arena

Finnland empfängt San Marino in der Bolt Arena in Helsinki zu einer Partie der UEFA Nations League C. Die Mannschaft von Jacob Friis will zu Hause wieder auf die Siegerstraße zurückkehren.

Finnland geht mit zwei Niederlagen in Folge in dieses Spiel. Am 12. November unterlag das Team Albanien mit 0:2, zuvor verlor es im Verlauf der Gruppenphase mit 0:1 gegen Belarus. Damit steht Finnland in der Gruppe auf Platz drei.

Vor dieser schwierigen Phase zeigte Finnland, dass es Gegnern auf diesem Niveau gefährlich werden kann. Ein 7:0 gegen San Marino im September und ein 2:1-Sieg gegen Albanien verdeutlichten die Offensivqualitäten der Mannschaft, wenn ihr Spiel funktioniert.

San Marino hat aus seinen fünf Nations-League-Spielen noch keinen Punkt geholt. Die Mannschaft von Roberto Cevoli kassierte im Verlauf der Gruppenphase viele Gegentore: vier gegen Belarus und sieben gegen Finnland im Hinspiel.

Der Qualitätsunterschied zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich auch in ihren jüngsten Begegnungen. San Marino hat alle seine letzten fünf Pflichtspiele verloren und in den meisten davon mindestens zwei Gegentore kassiert.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung von Finnland gegen San Marino wissen müsst.

Team-News und Kader

Finnland vs San Marino Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • J. Friis

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