Finnland vs. Frankreich: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der WM-Qualifikation

Am abschließenden 10. Spieltag der WM-Qualifikation reist der amtierende Weltmeister aus Frankreich nach Finnland. Anpfiff der Begegnung aus Gruppe D ist am Dienstag, dem 16. November, um 20.45 Uhr im Olympiastadion in Helsinki. Wie ihr die Partie im Free-TV sehen könnt, welche LIVE-STREAMS zur Verfügung stehen und wo ihr die Highlights finden könnt, hat Goal zusammengetragen.

Die französische Nationalmannschaft um PSG-Stürmer und Superstar Kylian Mbappe befindet sich noch nicht in Top-Form, wie auch die bisherigen Ergebnisse in der WM-Qualifikation belegen. Zwar kassierte die Auswahl von Trainer Didier Deschamps in sechs Partien noch keine Niederlage und führt die Gruppe D an, doch nur die Hälfte aller Spiele konnte gewonnen werden. Vor allem offensiv stockt der Motor, Mbappe und Co. trafen insgesamt erst acht Mal. Die direkte WM-Qualifikation sollte trotzdem das Ziel sein, alles andere wäre eine Überraschung.

Auch der Gastgeber aus Finnland kämpft noch um die WM-Qualifikation und hat zumindest den zweiten Platz, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt, fest im Visier. Die Mannschaft von Coach Markku Kanerva kommt nach sechs Partien auf acht Zähler und liegt damit nur einen Punkt hinter den zweitplatzierten Ukrainern. Zuletzt gelang ein wenig glanzvoller 2:0-Erfolg über Kasachstan. Um allerdings auch gegen die Franzosen zu punkten, dürfte eine Leistungssteigerung unumgänglich sein.

Feiert Frankreich am 10. Spieltag der Gruppe D den Sieg oder kann Finnland dem Starensemble Paroli bieten? Das entscheidet sich am Dienstag, dem 16. November, ab 20.45 Uhr. Wie Ihr live dabei sein könnt, erfahrt Ihr im weiteren Textverlauf.

Finnland vs. Frankreich: Läuft die WM-Qualifikation im Free-TV oder im Pay-TV?

Bei der Frage nach dem übertragenden Sender steht Euch Goal mit Rat und Tat zur Seite und klärt auf. Denn die Rechteverteilung im internationalen Top-Fußball kann durchaus verwirrend sein - mit Pay-TV-Sender Sky, dem Streamingdienst DAZN oder auch Magenta Sport und dem Free-TV gibt es schließlich einige Möglichkeiten, wo Finnland gegen Frankreich übertragen werden könnte.

Eine Variante kann allerdings ausgeschlossen werden: das frei empfangbare Fernsehen. Lediglich die Partien mit Beteiligung der deutschen A-Nationalmannschaft laufen im Free-TV bei RTL. Für die restlichen Partien kommt ihr um ein Abonnement nicht herum.

Finnland vs. Frankreich: Läuft die WM-Qualifikation auf Sky oder DAZN?

Im Free-TV läuft Finnland gegen Frankreich nicht, dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Während Sky einige Bundesliga-Partien oder auch die Champions League überträgt, ging der Münchner Pay-TV-Sender ebenso wie Magenta Sport bei der Vergabe der Rechte an den WM-Quali-Spielen leer aus.

Somit ist also klar, wo ihr das abschließende Spiel von Gruppe D live verfolgen könnt: bei DAZN. 24 der 25 Begegnungen pro Spieltag werden im LIVE-STREAM auf der Plattform übertragen und sind nur wenige Klicks entfernt. Wie Ihr Euch für ein Abonnement anmeldet, erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten.

Finnland vs. Frankreich: Die WM-Qualifikation im LIVE-STREAM auf DAZN

Um wie viel es am 10. Spieltag der Gruppe D zwischen Frankreich und Finnland noch geht, hängt maßgeblich von den Ergebnissen am 9. Spieltag ab. Theoretisch wäre es sogar möglich, dass die Begegnung für beide Teams zum absoluten Endspiel und die Gruppenkonstellation zum Abschluss gehörig durcheinander gewürfelt wird.

Wie sich Frankreich und Finnland im direkten Duell schlagen, könnt Ihr ab 20.45 Uhr im LIVE-STREAM auf DAZN mitverfolgen. Auf welchem Gerät Ihr die Partie schaut, ist dabei komplett Euch überlassen – entweder Ihr entscheidet Euch für den Smart-TV, loggt Euch im Webbrowser ein oder schaut bequem über die App via Handy oder Tablet. Fest steht aber, dass Ihr definitiv ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement benötigt.

Finnland vs. Frankreich: WM-Quali im LIVE-STREAM – Abo-Möglichkeiten bei DAZN

Dafür werden Euch zwei verschiedene Möglichkeiten angeboten. Zum einen gibt es das Jahresabo, das für 149,99 Euro zu haben ist und hochgerechnet 2,50 Euro weniger pro Monat kostet als das Monatsabo. Diese zweite Variante kostet 14,99 Euro pro Monat, gewährt Euch dafür aber auch mehr Flexibilität bezüglich einer Kündigung.

Schließt Ihr eines der beiden Abos ab, erwarten Euch tausende von Live-Sport-Events. Neben den WM-Quali-Spielen ohne deutsche Beteiligung zeigt der Streamingdienst auch ausgewählte Bundesliga-Partien, die Champions League sowie die amerikanischen Profiligen MLB, NBA und NFL im LIVE-STREAM. Auch Kampfsport- und Darts-Fans kommen bei DAZN auf ihre Kosten.

Finnland vs. Frankreich: Highlights und LIVE-TICKER zur WM-Qualifikation

Habt Ihr keine Zeit, das Duell der Finnen mit den Franzosen am Dienstag um 20.45 Uhr live auf DAZN zu sehen, legen wir Euch die Highlights ans Herz. Auch diese findet Ihr auf der Plattform und könnt sie jederzeit abrufen.

Zudem stellen wir selbstverständlich auch unseren LIVE-TICKER von Goal zur Verfügung, der Euch nahezu in Echtzeit über die wichtigsten Szenen auf dem Laufenden hält.

Finnland vs. Frankreich: Die Übertragung der WM-Quali-Partie in der Übersicht

Begegnung Finnland vs. Frankreich Wettbewerb WM-Qualifikation, 10. Spieltag Datum 16. November, 20.45 Uhr Free-TV - LIVE-STREAM DAZN Start der Übertragung 20.45 Uhr Kommentator Stefan Galler

Finnland vs. Frankreich: Die Aufstellungen

Sobald die beiden Cheftrainer ihre Mannschaftsaufstellungen offiziell verkünden, werden wir sie an dieser Stelle für Euch einfügen.