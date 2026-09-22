Der 1. FC Nürnberg darf auf einen finanziellen Nachschlag hoffen, sollte Ex-Profi Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft feiert. Das berichtet die Bild.

Wie die Boulevardzeitung meldet, sicherten sich die Franken beim Wechsel des 20-jährigen Innenverteidigers zum VfB Stuttgart im Februar 2025 eine gesonderte Prämie zu. Sollte der Abwehrspieler nun bei seinen ersten Partien im DFB-Trikot zum Einsatz kommen, streicht der Club demnach einen Betrag im niedrigen sechsstelligen Bereich ein.

Jeltsch steht erstmals im Kader der A-Nationalmannschaft und ist für die anstehenden Nations-League-Begegnungen gegen Serbien am 1. Oktober sowie in Griechenland am 4. Oktober fest eingeplant.

Der Deal, der damals bereits eine Ablösesumme von 9,5 Millionen Euro umfasste, erweist sich damit für beide Seiten als voller Erfolg. Beim VfB dürfte man die Bonuszahlung ohne Groll nach Nürnberg überweisen. Unter Trainer Sebastian Hoeneß legte der Rechtsfuß einen wahren "Raketenstart" hin, eroberte auf Anhieb einen Stammplatz und schraubte seinen Marktwert drastisch nach oben.

Diese rasante Entwicklung ist auch den Schwergewichten des europäischen Fußballs nicht verborgen geblieben. So gelten der FC Bayern München, der FC Arsenal und der FC Liverpool als konkrete Interessenten für den Defensivakteur, der im Jahr 2025 mit der renommierten Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet wurde - vor Said El Mala.

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Jürgen Klopp schwärmte von Stuttgarts Finn Jeltsch

Besondere Aufmerksamkeit erhielt Jeltsch zuletzt auch von prominenter Stelle. "Unter den Spielern, die mir jetzt nicht sofort geläufig waren, war Finn der erste, der mir aufgefallen ist", sagte Bundestrainer Jürgen Klopp über Jeltsch. "Weil du guckst auf die Statistik und denkst: Alter, Einsätze, hä? Was ist das denn? Und dann guckt man ein bisschen genauer hin und stellt fest: Außergewöhnlicher Verteidiger, der es sehr gut macht, eine außergewöhnliche Athletik hat und kicken kann."

Die Qualitäten des Youngsters kommen nicht von ungefähr. Bereits im Nachwuchsbereich feierte der Abwehrspieler große Erfolge und krönte sich mit der deutschen Junioren-Auswahl zum U17-Welt- und Europameister. Diese Generation ist mittlerweile immer weiter in den Fokus des Herrenbereichs gerückt.

"Wir sind bei der U17 Welt- und Europameister geworden", sagte Klopp: "Die müssten jetzt 20 sein. Jetzt, mit Führerschein, können wir sie gebrauchen." Mit den bevorstehenden Länderspielen bietet sich für Jeltsch nun die nächste große Bühne, um seinen Stellenwert auf internationaler Ebene weiter zu festigen.