Finanz-Verfahren gegen Manchester City: Erling Haaland äußert sich erstmals zu den Vorwürfen

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Was denkt Erling Haaland über die Vorwürfe gegen Manchester City? Der Norweger bricht sein Schweigen.

Erling Haaland hat erstmals seine persönliche Einschätzung zum derzeit laufenden Finanz-Verfahren gegen seinen Klub Manchester City abgegeben.

Im Anschluss an das Spiel der norwegischen Nationalmannschaft in der Nations League gegen Wales am Samstagabend (3:1), bei dem Haaland einen Treffer selbst erzielte und ein weiteres Tor vorbereitete, wurde der Stürmer bei TV 2 Sport nach der aktuellen Situation bei den Citizens gefragt.

Dabei erklärte er: "Das ist eine Frage, die mir schwerfällt zu beantworten. Es handelt sich um einen Rechtsstreit." Im Zeitraum, in welchem den Skyblues vorgeworfen wird, gegen diverse Finanz-Vorschriften verstoßen zu haben, habe er das City-Trikot darüber hinaus noch gar nicht getragen: "Das ging ja nur zwischen 2009 und 2018, also … 2009, ich glaube, ich habe 2010, 2011, 2012 und 2013 für Bryne FK gespielt. Sollen wir weitermachen?"

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Die gesamte Causa sei eine Sache "zwischen der Premier League und Manchester City", so Haaland weiter. "Das wird vor einem Gremium verhandelt. Soll ich darauf antworten? Ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen schwierig, darauf zu antworten, wenn ich nicht wirklich viel darüber weiß."

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Er persönlich habe sich mit den Vorwürfen gar nicht beschäftigt. "Ich konzentriere mich darauf, für Manchester City meine Leistung zu bringen - einen Klub, bei dem ich 2022 einen Fünfjahresvertrag und Ende 2024 einen Vertrag über neuneinhalb Jahre unterschrieben habe." Weiter betonte Haaland, nach wie vor "glücklich" zu sein, ein Spieler von Manchester City zu sein.

Getty Images

Um was geht es im Finanz-Skandal gegen Manchester City?

Manchester City war im September im "Fußball-Prozess des Jahrhunderts" wegen Verstößen gegen Finanzregeln in 114 von 115 Anklagepunkten für schuldig befunden worden. Die Vorwürfe zielen auf das Geschäftsgebaren der milliardenschweren Klubbesitzer aus Abu Dhabi, die City 2008 übernommen hatten.

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ManCity werden 80 Verstöße gegen Finanzvorschriften zwischen 2009 und 2018 vorgeworfen, außerdem 35 Verstöße wegen mangelnder Kooperation bei einer Untersuchung der Premier League.

Konkret geht es unter anderem um E-Mails, die angeblich zwischen hochrangigen Verantwortlichen von City ausgetauscht wurden. Diese sollen darauf hindeuten, dass der Verein Sponsoring-Einnahmen der staatlich kontrollierten Fluggesellschaft Etihad aus Abu Dhabi sowie des Telekommunikationsunternehmens Etisalat künstlich aufgebläht hatte, indem direkte Investitionen der Abu Dhabi United Group als reguläre Einnahmen deklariert wurden. Weitere Dokumente legten nahe, dass es nicht offiziell verbuchte Zahlungen an den damaligen Trainer Roberto Mancini gegeben habe - getarnt als Beraterhonorare eines Vereins aus Abu Dhabi.

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Welche Strafe hinsichtlich dessen auf Manchester City zukommt, ist noch völlig unklar. Im schlimmsten Fall müssten die Skyblues wohl aus der Premier League zwangsabsteigen. Bei diesem Szenario könnte die Zukunft einiger Topstars im Verein in Frage gestellt werden, unter anderem auch jene von Haaland.

Allerdings hat der Klub erst einmal ein Berufungsverfahren angestrengt, das aller Voraussicht nach bis Januar 2027 dauert, bevor ein endgültiges Urteil verkündet wird.