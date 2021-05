Der Finaltag der Amateure heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: So werden Alemannia Aachen vs. Viktoria Köln und alle weiteren Endspiele übertragen

Heute ist ein Highlight im Fußballkalender - nicht nur wegen der Champions League. Goal erklärt, wie die Finalspiele der Amateure übertragen werden.

Von wegen Champions League: Heute ist Finaltag der Amateure ! In 13 unterschiedlichen Verbänden steigt heute das Finale. Auch mit dabei: Alemannia Aachen gegen Viktoria Köln , Anstoß im Sportpark Bonn ist um 13 Uhr.

Für viele Vereine ist es das Ticket zu seltenem Ruhm: Wer den Landesverband gewinnt, qualifiziert sich automatisch für die erste Runde im DFB-Pokal der folgenden Saison. Dazu gibt es noch einen Geldbetrag, der den oft angeschlagenen Klubs der 3. Liga, Regionalliga oder aus den noch tieferen Ligen durchaus helfen kann.

In diesem Artikel werden wir uns besonders mit dem Finale des Mittelrheinpokals auseinandersetzen - nichtsdestotrotz findet ihr hier natürlich ebenso alle Informationen zu den anderen Verbänden. Lest euch den Artikel aufmerksam durch, dann verpasst ihr keine relevanten Informationen!

Es ist das Spiel der Saison für alle Spieler und Fans - wer heute gewinnt, der darf in der kommenden Spielzeit am beliebten DFB-Pokal teilnehmen und vielleicht für eine Sensation sorgen. Goal erklärt, wie die Begegnungen am Finaltag der Amateure LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen werden.

Finaltag der Amateure: Diese Begegnungen finden heute statt

Fußball-Verband Mittelrhein | 13 Uhr Alemannia Aachen vs. Viktoria Köln Berliner Fußball-Verband | 13 Uhr BFC Dynamo - Berliner AK Fußballverband Niederrhein | 13 Uhr Wuppertaler SV - SV Straelen Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen | 13.50 Uhr SF Lotte - SC Preußen Münster Badischer Fußball-Verband | 14 Uhr SV Waldhof Mannheim - FC Astoria Walldorf Hessischer Fußball-Verband | 14 Uhr TSV Steinbach Haiger - SV Wehen Wiesbaden Fußballverband Rheinland | 14 Uhr TuS Rot-Weiß Koblenz - VfB Linz Saarländischer Fußballverband | 14 Uhr SV 07 Elversberg - 1. FC Saarbrücken Sächsischer Fußballverband | 14 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig - Chemnitzer FC Württembergischer Fußballverband | 14 Uhr TSG Balingen - SSV Ulm 1846 Fußball-Landesverband Brandenburg | 14.30 Uhr FSV Union Fürstenwalde - SV Babelsberg 03 Niedersächsischer Fußballverband | 15 Uhr SV Drochtersen/Assel - SV Meppen Fußball-Verband Sachsen-Anhalt | 16 Uhr Hallescher FC - 1. FC Magdeburg

Finaltag der Amateure LIVE im TV: So werden die Spiele von Alemannia Aachen, Lok Leipzig und Co. im Fernsehen übertragen

Der 29. Mai steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Fußballs - gerade in Deutschland: Erst der Finaltag der Amateure, dann das Rückspiel der Bundesliga-Relegation zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Köln und als krönender Abschluss noch das Finale der Champions League.

Spannung pur! Heute wird auf vielen Plätzen Geschichte geschrieben. In diesem Artikel befassen wir uns mit den niedrigeren Ligen: Werden die Finalspiele der Amateure im Fernsehen übertragen?

Finaltag der Amateure heute LIVE und kostenlos im Fernsehen: Das Free-TV überträgt!

Herausragende Nachrichten für alle Fans: Ja, Alemannia Aachen vs. Viktoria Köln und die zwölf weiteren Begegnungen werden LIVE im TV übertragen! Die öffentlich-rechtlichen Sender im dritten Programm kümmern sich heute um das Final-Programm - ihr seid also bestens versorgt!

Was wir mit dem dritten Programm meinen? Die größte deutsche Rundfunkanstalt, die ARD , ist nicht nur für den Fernsehsender " Das Erste " zuständig, sondern hat auch in unterschiedlichen Regionen unterschiedliche Einrichtungen. Die für heute relevanten Rundfunkanstalten sind die folgenden:

Von Flensburg bis zur Zugspitze: Das sind die öffentlich-rechtlichen regionalen Sendeanstalten Deutschlands

Bayrischer Rundfunk / BR: Bayern

Westdeutscher Rundfunk / WDR: NRW

Südwestrundfunk / SWR: Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz

Saarländischer Rundfunk / SR: Saarland

Mitteldeutscher Rundfunk / MDR: Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

Rundfunk Berlin-Brandenburg / rbb: Berlin, Brandenburg

Norddeutscher Rundfunk / NDR: Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen

Kostenlose Konferenz im Fernsehen: Jedes Spiel wird heute kostenlos gezeigt!

Man kann jeden Sender, der zu diesen Anstalten gehört, kostenlos empfangen. Der Grund: Alle Sender gehören zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und daher zum Free-TV!

Aufmerksamen Zuschauern wird aufgefallen sein, dass es mehr Spiele als Rundfunkanstalten gibt - wie passt das zusammen? Die Erklärung ist einfach: Der jeweilige Sender überträgt alle Begegnungen, die in seinem Einzugsgebiet stattfinden, in einer Konferenz - der SWR zeigt beispielsweise zeitgleich drei Begegnungen. Welcher Sender welches Spiel überträgt, findet ihr am Ende dieses Artikels zusammengefasst.

Mittelrhein spielt Pokalsieger aus: Alemannia Aachen trifft auf Viktoria Köln

Schauen wir uns nun etwas genauer die wohl beliebteste Begegnung des heutigen Samstages an: In Bonn treffen die beiden Traditionsvereine Alemannia Aachen und Viktoria Köln aufeinander.

Zum vierten Mal in Folge steht die Alemannia im Finale, beim Endspiel 2018 spielte man gegen den heutigen Gegner aus Köln - und verlor 0:2 nach Verlängerung . Im Jahr darauf gelang der Erfolg gegen Fortuna Köln, wodurch man sich für den DFB-Pokal und ein Erstrunden-Aus gegen Bayer Leverkusen qualifizierte.

Alemannia, Wuppertal, Viktoria: So findet der Finaltag der Amateure im WDR statt

Da der Verband Mittelrhein in Nordrhein-Westfalen angesiedelt ist, wird das Spiel heute vom WDR übertragen. Dieser zeigt nicht nur die Begegnung zwischen Alemannia Aachen und Viktoria Köln, sondern auch Wuppertal vs. Straelen und Sportfreunde Lotte vs. Preußen Münster.

Sendezeit : 13 bis 16 Uhr

: 13 bis 16 Uhr Anstoß : 13 Uhr bei Aachen - Köln 13 Uhr Wuppertal - Straelen 13.50 Uhr bei Lotte - Münster

: Sender : WDR

Finaltag der Amateure heute im LIVE-STREAM: So sind Alemannia Aachen und Co. im Internet zu sehen

Die Übertragung im Fernsehen ist ja schön und gut - mittlerweile haben aber immer weniger Haushalte ein TV-Gerät zuhause, vieles läuft über das Internet ab. Stichwort: LIVE-STREAM! Wir erklären, ob man den Finaltag der Amateure auch im LIVE-STREAM verfolgen kann.

Alle Spiele sind kostenlos im Internet zu sehen! Der Finaltag der Amateure im LIVE-STREAM

Gute Nachrichten für alle Fans: Ja, alle Übertragungen, die wir bereits mit Blick auf das Fernsehen vorgestellt haben, werden auch im LIVE-STREAM übertragen ! Der öffentlich-rechtliche Rundfunk veröffentlicht alle Inhalte, die im Fernsehen laufen, auch im Internet.

Dabei sind die Streams kostenlos . Einzige Voraussetzung: Ihr müsst euch in Deutschland befinden, da die Streams sonst durch Geoblock gesperrt werden. Solltet ihr im Ausland sein, könnt ihr aber einen VPN benutzen, das funktioniert ohne Probleme.

ARD Mediathek stellt alle Sender zur Verfügung: So seht ihr den Finaltag der Amateure

Ihr wollt nicht ständig auf die Website der einzelnen Regionalsender gehen? Dann empfehlen wir die ARD Mediathek . Hier ist jeder öffentlich-rechtliche Rundfunk der ARD aufgelistet und als LIVE-STREAM verfügbar, ihr verpasst also nichts! Die App gibt es hier:

Viktoria Köln vs. Alemannia Aachen: So läuft der Mittelrheinpokal kostenlos im LIVE-STREAM

Alemannia Aachen gegen Viktoria Köln läuft, wie wir bereits erklärt haben, in der Konferenz - drei Spiele werden hier zeitgleich übertragen. Für manche Anhänger:innen ist das aber zu viel, schließlich will man über die vollen 90 (oder 120) Minuten seine Mannschaft verfolgen.

Das ist auch Alemannia Aachen und Viktoria Köln bewusst, weshalb die beiden Vereine sich bereits vor dem Spiel zusammengetan haben. Die Vereine bieten via YouTube einen kostenlosen LIVE-STREAM an, der das gesamte Spiel überträgt !

Alemannia Aachen und Viktoria Köln übertragen eigenes Spiel kostenlos: Der FVM-Pokal im LIVE-STREAM

Dieser LIVE-STREAM ist kostenlos , ihr müsst also kein virtuelles Ticket oder eine Dauerkarte haben. Den LIVE-STREAM findet ihr unter anderem auf der Website von Alemannia Aachen . Kommentiert wird das Spiel gemeinsam durch den Alemannia-Kommentator und -Reporter Tim Gorgels und Viktoria-Stadionsprecher Jan Risswig .

Beginn der Übertragung : Kurz vor Anpfiff

: Kurz vor Anpfiff Anstoß : 13 Uhr

: 13 Uhr Kommentar : Tim Gorgels & Jan Risswig

: Tim Gorgels & Jan Risswig Plattform : alemannia-aachen.de / viktoria1904.de

: alemannia-aachen.de / viktoria1904.de Vorbericht der Alemannia / Vorbericht der Viktoria

Schiedsrichter : Jonas Windeln (Wegberg)

: Jonas Windeln (Wegberg) Wettervorhersage: Trocken, 17 Grad

Finaltag der Amateure im TV und LIVE-STREAM: Diese Sender übertragen heute LIVE

