Das Finale der US Open im TV und im Livestream erleben: So seht Ihr Alexander Zverev gegen Dominic Thiem heute live

Im Finale der US Open ist Alexander Zverev heute gegen Dominic Thiem gefordert. Doch wo wird das Duell im TV und im Livestream gezeigt / übertragen?

Alexander Zverev steht erstmals in seiner Karriere im Finale eines Grand-Slam-Turniers. Bei den US Open ist der 23-Jährige gegen seinen guten Freund Dominic Thiem gefordert und könnte für den ersten deutschen Triumph seit 1989 sorgen. Damals setzte sich Boris Becker gegen Ivan Lendl durch. Ausgetragen wird das Finale der US Open ab 22 Uhr im Arthur Ashe Stadion in New York.

Ihr möchtet wissen, bei welchem Sender das Finale der US Open heute im TV und Livestream gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung von Alexander Zverev gegen Dominic Thiem. Zudem bekommt Ihr hier auch die wichtigsten Fakten zum Duell.

Alexander Zverev gegen Dominic Thiem: Das Finale der US Open in der Übersicht

Paarung Alexander Zverev - Dominic Thiem Datum Sonntag, 13. September 2020 | 22 Uhr Ort Arthur Ashe Stadion

Das Finale der US Open heute im Livestream erleben: So wird Zverev gegen Thiem gezeigt / übertragen

Alexander Zverev gilt nach seinem Comeback nach 0:2-Satzrückstand im Halbfinale gegen Pablo Carreno Busta als "Mentalitätsmonster". Mit großer Spannung wird deshalb das Finale der US Open gegen Dominic Thiem erwartet und viele Zuschauer fragen sich, bei welchem Sender das Aufeinandertreffen am Sonntag übertragen wird.

Zverev gegen Thiem heute im Livestream sehen: DAZN zeigt / überträgt das Finale der US Open im Eurosport-Channel

Seit letztem Sommer hat der Streamingdienst DAZN den Eurosport-Channel auf seiner Plattform integriert. Somit könnt Ihr alle Eurosport-Übertragungen auch im Livestream bei DAZN erleben und das wird am Abend beim Finale der US Open nicht anders sein.

Um auch garantiert keinen Ballwechsel zwischen Alexander Zverev und Dominic Thiem zu verpassen, seid Ihr deshalb bei DAZN an der richtigen Adresse, denn über den Streamingdienst könnt Ihr sowohl den Hauptsender Eurosport 1 als auch den Nebensender Eurosport 2 empfangen.

Bei Eurosport werden am Sonntag Kommentator Matthias Stach und Experte Boris Becker im Einsatz sein, die das Finale der US Open aus den Studios bei München begleiten. Schon um 21.45 Uhr beginnt der Sender mit der Übertragung und versorgt Euch in den Vorberichten mit allen wichtigen Informationen.

Das Finale der US Open im Livestream: Mit dem Gratismonat von DAZN seht Ihr Zverev gegen Thiem kostenlos

Um das Finale der US Open live und in voller Länge im Livestream erleben zu können, müsst Ihr jedoch zunächst ein Abonnement bei DAZN abschließen. Mit dem kostenlosen Probemonat, den der Streamingdienst allen Neukunden schenkt, könnt Ihr Alexander Zverev gegen Dominic Thiem jedoch kostenlos sehen.

Mit dem Probemonat habt Ihr die Möglichkeit, das gesamte Streamingangebot von DAZN zunächst vier Wochen zu testen - und das schließt auch den Eurosport-Channel ein. Wenn Ihr Euch noch heute bei DAZN registriert, seht Ihr neben Tennis noch viele weitere Sportarten live.

Neben der hat DAZN auch viele weitere nationale Ligen wie die italienische , Spaniens und die französische im Angebot. Zudem besitzt der Streamingdienst die Übertragungsrechte für den deutschen und den europäischen Supercup.

Hat Euch der Gratismonat von DAZN überzeugt, könnt Ihr Euer Abo für 11,99 Euro monatlich verlängern. Es gibt jedoch auch die Option, ein Jahresabo für einmalig 119,99 Euro abzuschließen - dann kostet der Streamingdienst nur noch knapp zehn Euro im Monat.

In einem separaten Artikel auf unserer Seite findet Ihr eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Ihr Euch bei DAZN registrieren könnt. Wenn Ihr Euch für das Programm des Streamingdienstes interessiert, haben wir hier eine Übersicht über alle Fußball-Übertragungen in den nächsten Tagen.

Zverev gegen Thiem heute live sehen: Das Finale der US Open wird im Free-TV gezeigt / übertragen

Um das Finale der US Open heute Abend im frei empfangbaren Fernsehen schauen zu können, müsst Ihr nur Eurosport 1 einschalten. Dort wird das Aufeinandertreffen zwischen Alexander Zverev und Dominic Thiem ab 22 Uhr ebenfalls live und in voller Länge zu sehen sein.

Das Finale der US Open heute live sehen: Eurosport zeigt / überträgt Zverev gegen Thiem

Der Sportsender übertragt das Finale des Grand-Slam-Turniers aber auch zusätzlich im Livestream über den Eurosport Player. Die Nutzung des Online-Dienstes ist allerdings nicht kostenlos, sondern erfordert ein zusätzliches Abonnement. Dieses kostet aktuell 6,99 Euro im Monat und kann alle vier Wochen gekündigt werden.

Wenn Ihr am Abend keinen Fernseher zur Verfügung habt, um Alexander Zverev gegen Dominic Thiem auf dem großen TV-Bildschirm zu sehen, solltet Ihr neben DAZN auch einen Blick auf den Eurosport Player werfen. Nähere Informationen zum Streamingdienst findet Ihr auch der Webseite von Eurosport.

Das Finale der US Open im TV und im Livestream: Der Direktvergleich zwischen Zverev und Thiem

TURNIER PAARUNG DATUM RUNDE ERGEBNIS Australian Open Herren D. Thiem - A. Zverev 31.01.20 Halbfinale 3:1 (3:6, 6:4, 7:6, 7:6) ATP World Tour Finals D. Thiem - A. Zverev 16.11.19 Halbfinale 2:0 (7:5, 6:3) French Open Herren D. Thiem - A. Zverev 05.06.18 Viertelfinale 3:0 (6:4, 6:2, 6:1) Masters Series Madrid D. Thiem - A. Zverev 13.05.18 Finale 0:2 (4:6, 4:6) ABN AMRO World Tennis Tournament A. Zverev - D. Thiem 15.02.17 Runde 2 1:2 (6:3, 3:6, 4:6) Open Beijing D. Thiem - A. Zverev 04.10.16 Runde 1 1:2 (6:4, 1:6, 3:6) French Open Herren A. Zverev - D. Thiem 28.05.16 Runde 3 1:3 (7:6, 3:6, 3:6, 3:6) Open de Nice D. Thiem - A. Zverev 21.05.16 Finale 2:1 (6:4, 3:6, 6:0) BMW Open München A. Zverev - D. Thiem 30.04.16 Halbfinale 1:2 (6:4, 2:6, 3:6)

Zverev gegen Thiem heute live erleben: Der SID-Vorbericht zum Finale der US Open

Alexander Zverev sah gar nicht aus wie jemand, der nach einem irren Krimi und einem unglaublichen Comeback soeben sein erstes Grand-Slam-Finale erreicht hatte. Ein Lächeln war unter seiner Maske nicht zu erahnen, und auch die fast schon grimmig dreinblickenden Augen strahlten keine Freude über das Erreichte, sondern vielmehr volle Fokussierung auf das bevorstehende Ziel aus. Zverev, das wurde schon kurz nach seinem spektakulären Halbfinale bei den US Open mehr als deutlich, hat in New York noch etwas vor.

Am Sonntag will er den mächtigen Silberpokal in die Höhe recken und seine Wandlung vom großen Talent zum Champion vollenden. Dass er für seinen ersten Grand-Slam-Titel seinen guten Kumpel Dominic Thiem bezwingen muss, ist Zverev ziemlich egal. "Ob du befreundet bist oder nicht, spielt nicht mehr so eine Riesenrolle", sagte er und stellte klar: "Man möchte das Match gewinnen und Grand-Slam-Champion werden. Das ist ganz einfach."

Und weil dieser ersehnte Titel und ein Platz in den Geschichtsbüchern nun zum Greifen nah sind, hielten sich auch die Emotionen über das spektakuläre 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3 im Halbfinale gegen den Spanier Pablo Carreno Busta in Grenzen. "Natürlich freue ich mich, dass ich im Finale stehe", sagte der Hamburger, "aber ich muss ja immer noch einen Schritt gehen."

Dieser Schritt wäre für das deutsche Tennis wahrlich ein historischer. Schließlich ist es schon 24 Jahre her, dass ein Deutscher im Herreneinzel bei einem der vier wichtigsten Turniere triumphierte. Boris Becker war das bei den Australian Open 1996, und der lobte seinen potenziellen Nachfolger nach dem Fünfsatz-Krimi gegen Carreno Busta in höchsten Tönen. "Es ist unglaublich", schwärmte die Tennis-Ikone bei Eurosport, "was Sascha Zverev für ein Mentalitätsmonster geworden ist."

Genau diese Mentalität wird Zverev auch im Endspiel am Sonntag (ab 22.00 Uhr bei Eurosport und DAZN) brauchen, denn in Thiem steht ihm die größte Hürde des Turniers erst noch bevor. Der Österreicher geht als Favorit ins Match: Schon im Januar bei den Australian Open war der Weltranglistendritte eine Nummer zu groß für Zverev in seinem ersten Grand-Slam-Halbfinale, in neun Vergleichen mit Thiem zog der Deutsche siebenmal den Kürzeren.

"Das hilft mir gar nicht", sagte Thiem jedoch und schickte wohlwollende Worte Richtung Zverev: "Er ist ein Riesenspieler, einer der Besten der vergangenen Jahre. Er hat alles außer einem Grand Slam gewonnen." Genauso wie Thiem selbst - und das, obwohl der bereits in drei Finals stand. Zweimal verlor der 27-Jährige gegen Sandplatzgott Rafael Nadal bei den French Open, in Melbourne Anfang des Jahres dann gegen Novak Djokovic.

Dass sein Gegner bereits Final-Erfahrung bei Grand-Slam-Turnieren hat, sei "schon ein Vorteil", sagte Zverev, ein zu großer aber dann doch nicht. "Es gibt keine einfachen Matches", meinte er, "die besten zwei Spieler der Welt werden auf dem Platz stehen, und der bessere wird den Pokal hochheben."

Natürlich will Zverev das sein. Mit seinen 23 Jahren ist er der jüngste Spieler in einem Major-Finale seit Djokovic 2010, doch Zverev hat in kürzester Zeit einen unglaublichen Reifeprozess durchlaufen. Mental sieht sich der Hamburger auf jeden Fall gerüstet, und auch körperlich befürchtet er keine Probleme, obwohl die Aufholjagd gegen Carreno Busta reichlich Kraft gekostet hat.

"Ich fühle mich okay", sagte Zverev, und sowieso gilt: "Auch wenn man müde ist und der Körper weh tut, muss man jetzt einen Weg finden, das durchzuhalten. Ich denke, das werde ich am Sonntag auch machen."

Das Finale der US Open heute im TV und im Livestream sehen: Die Turniersieger der vergangenen Jahre (ATP)

2019 Rafael Nadal 2018 Novak Djokovic 2017 Rafael Nadal 2016 Stan Wawrinka 2015 Novak Djokovic 2014 Marin Cilic 2013 Rafael Nadal 2012 Andy Murray 2011 Novak Djokovic 2010 Rafael Nadal

Zverev gegen Thiem heute im TV und im Livestream: Die Reise ins Finale der US Open

Die bisherigen Aufgaben von Alexander Zverev bei den US Open:

RUNDE PAARUNG ERGEBNIS Runde 1 K. Anderson - A. Zverev 1:3 (6:7, 7:5, 3:6, 5:7) Runde 2 B. Nakashima - A. Zverev 1:3 (5:7, 7:6, 3:6, 1:6) Runde 3 A. Mannarino - A. Zverev 1:3 (7:6, 4:6, 2:6, 2:6) Achtelfinale A. Davidovich Fokina - A. Zverev 0:3 (2:6, 2:6, 1:6) Viertelfinale B. Coric - A. Zverev 1:3 (6:1, 6:7, 6:7, 3:6) Halbfinale P. Carreno Busta - A. Zverev 2:3 (6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 3:6)

Die bisherigen Aufgaben von Dominic Thiem bei den US Open: