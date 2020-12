FIFA The Best 2020 heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alles zur Übertragung

Messi, Ronaldo, Lewandowski, Neuer: Einige Superstars könnten heute einen Preis abräumen. Goal zeigt, wie das Event heute live übertragen wird.

"The Best FIFA Football Awards 2020" - so heißt das Event der FIFA, welches heute veranstaltet wird. Mit auf dem Programm: Zahlreiche Ehrungen im Frauen- und Männerfußball. Los geht die Veranstaltung in Zürich heute um 19 Uhr.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Pernille Harder, Manuel Neuer, Jürgen Klopp: Es sind die Größten ihrer Zunft, die heute Abend einen Preis abräumen könnten. Insgesamt gibt es sieben Kategorien: Weltfußballer*in, Welttorhüter*in und Welttrainer*in werden in männlich/weiblich unterteilt, nur beim Puskas-Award für das schönste Tor des Jahres sind alle gleich. Zusätzlich gibt es noch den FIFA-Fan-Preis und den FIFA-Fairplay-Award, hier gibt es aber keine Nominierten.

Trotz der großen Anzahl an renommierten Preisen sticht einer ganz besonders hervor: Vor und nach der Veranstaltung wird fast nur über die Wahl zum Weltfußballer gesprochen. Bis auf eine Ausnahme war die Wahl in den letzten zehn Jahren ziemlich monoton: Außer Luka Modric (2018) gewannen in dem Zeitraum nur Lionel Messi (fünf Mal) und Cristiano Ronaldo (vier Mal).

Aus Sicht der könnte es dieses Jahr wieder ein Erfolgsergebnis geben: Gleich drei Bayern-Akteure sind nach der starken Triple-Saison des Rekordmeisters nominiert. Hansi Flick (Wahl zum Welttrainer), Manuel Neuer (Torhüter) und Robert Lewandowski (Weltfußballer) haben gute Chancen auf einen Gewinn. Bei den Frauen ist niemand aus der Bundesliga vertreten.

Es ist eine der Fragen, die am heftigsten unter Fans diskutiert werden: Wer hat sich die Wahl zum Weltfußballer wirklich verdient? Goal klärt in diesem Artikel auf, wie das Event aus Zürich heute übertragen wird. Am Ende des Artikels findet ihr außerdem alle Nominierten.

"The Best FIFA Football Awards 2020": So läuft das Event in Zürich heute ab

Beginn: 19.00 Uhr

Ort: Zürich

Moderatoren: Reshmin Chowdhury Ruud Gullit

Awards : Weltfußballerin Weltfußballer Welttrainer*in im Frauenfußball Welttrainer*in im Männerfußball Welttorhüterin Welttorhüter Puskas Awars für das spektakulärste Tor FIFA FIFPRO Women’s World11 | Mannschaft des Jahres im Frauenfußball FIFA FIFPRO Men’s World11 | Mannschaft des Jahres im Männerfußball FIFA-Fan-Award FIFA-Fairplay-Award



The Best FIFA Football Awards 2020 heute LIVE im TV verfolgen: So seht ihr Lewandowski, Ronaldo und Messi im Fernsehen

Gute Nachrichten für alle Fußballfans: An diesem relativ fußballfreien Donnerstag gibt es trotzdem die Möglichkeit, Weltstars in Aktion zu sehen - allerdings nicht LIVE auf dem Platz.

Heute werden zahlreiche Awards vergeben, um grandiose und bemerkenswerte Leistungen in der abgelaufenen Saison zu würdigen - im Frauen- wie auch im Männerfußball. Aber wird das Event heute überhaupt im TV übertragen?

Renommierte Preise in Zürich: Sky überträgt heute die FIFA Football Awards

Die Antwort dürfte für viele Fans beruhigend sein: Ja, die Veranstaltung in der wird heute LIVE übertragen - allerdings nicht im TV.

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt zwar die Veranstaltung in Zürich, allerdings nur per LIVE-STREAM. Mehr dazu erfahrt ihr in den nächsten Abschnitten. Ansonsten überträgt kein anderer TV-Sender das Event.

The Best FIFA Football Awards 2020 heute im kostenlosen LIVE-STREAM: Wer wird Weltfußballer?

Sky überträgt das Event also im LIVE-STREAM - und das auch noch kostenlos! Ihr wollt mir nicht glauben? Verständlich, schließlich muss man bei Sky normalerweise für nahezu alles bezahlen. Allerdings bietet Sky den LIVE-STREAM heute tatsächlich im freien Empfang an, schaut mal hier vorbei.

Nicht nur im Browser ist der LIVE-STREAM empfangbar: Wenn ihr gerade unterwegs seid oder generell eure Unterhaltung lieber am Tablet oder Handy genießt, dann könnte euch die SkySport-App zusagen. Auch hier könnt ihr den LIVE-STREAM verfolgen. Die App ist kostenlos im Play Store und App Store.

Statt Sky: Die FIFA Awards im kostenlosen LIVE-STREAM der FIFA

Wenn ihr die Veranstaltung nicht mit dem deutschen Kommentator von Sky verfolgen, sondern die originale englische Übertragung sehen und hören wollt, ist das ebenfalls kein Problem: Die FIFA bietet nämlich einen eigenen LIVE-STREAM an.

Dieser ist auch kostenlos. Entweder ihr verfolgt ihn über die FIFA-Website oder im YouTube-LIVESTREAM. Beide Möglichkeiten sind kostenlos und zeigen eins zu eins die gleiche Übertragung. Dank des YouTube-Streams lässt sich das Event mit einem Smart-TV sogar auf dem Fernseher verfolgen!

Klopp, Harder, Messi, Neuer: Die Nominierten für "The Best FIFA Football Awards 2020"

Die Nominierten für die FIFA-Weltfußballerin

Pernille Harder Wendie Renard Lucy Bronze

Die Norminierten für den FIFA-Weltfußballer

Robert Lewandowski Lionel Messi Cristiano Ronaldo

Die Norminierten für den Welttorhüter des Jahres

Manuel Neuer FC Bayern München Jan Oblak Alisson Becker

Das sind die Nominierten für die Welttorhüterin

Sarah Bouhaddi Olympique Lyon Christiane Endler Alyssa Naeher Chicago Red Stars

Die nominierten Trainer*innen im Frauenfußball

Emma Hayes FC Chelsea Sarina Wiegman Niederländische Nationalmannschaft Jean-Luc Vasseur Olympique Lyon

Die besten Trainer der Saison im Männerfußball

Hansi Flick FC Bayern München Jürgen Klopp FC Liverpool Marcelo Bielsa

Starpower beim Puskas Award: Die Nominierten für das schönste Tor