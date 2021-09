FIFA 22: Kann ich kostenlos von PS4/Xbox One auf PS5-/Xbox-Series-X|S-Version upgraden?

FIFA 22 steht vor der Tür und zeitgleich stellen die Konsolenhersteller immer weiter auf die neue Generation um. Können Zocker einfach so upgraden?

Nur noch wenige Wochen, dann beginnt für FIFA-Fans der neue Jahres-Zyklus: FIFA 22 kommt! Ab Oktober können Zocker wieder in eine neue Welt des virtuellen Fußballs eintauchen.

Full XI v XI capture powers new animations and a more realistic feel in #FIFA22. #PoweredByFootball



Read more ➡ https://t.co/oSEO9Mm8CE pic.twitter.com/ogePnU7A21 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) August 28, 2021

Allerdings fällt das diesjährige Release genau in den Zeitraum, in dem Sony und Microsoft immer weiter auf die neuen Konsolen-Generation, sprich: Playstation 5 (PS5) und Xbox Series X bzw. Xbox Series S umstellen.

Da stellt sich für die FIFA-Gemeinde natürlich die Frage: Kann man, wenn man FIFA 22 auf einer "alten" Konsole begonnen hat, kostenlos und ohne Schwierigkeiten auf die neue Generation upgraden?

Goal sagt Euch alles, was Ihr über FIFA 22 und die Umstellung auf die NextGen-Konsolen wissen müsst!

FIFA 22: Kann ich kostenlos auf PS5- oder Xbox-Series-X/S-Version upgraden?

Gerade wer den beliebtesten FIFA-Modus Ultimate Team spielt, kennt es: Man sollte am besten keine Zeit verlieren und schon direkt nach dem Release anfangen, damit die Konkurrenz in puncto Teamqualität keinen Vorsprung hat. Das bedeutet auch für Zocker, die eine PS4 oder Xbox One haben, dass sie direkt loslegen sollten.

Aber auch der überarbeitete Karrieremodus dürfte für viele Motivation sein, sofort anzufangen. Doch was, wenn man im Laufe des FIFA-Jahres dann eine NextGen-Konsole erworben hat? Ist dann der gesamte Spielfortschritt weg? Und muss man sich extra eine teure FIFA-Version für die neue Konsole kaufen?

Zuerst einmal die gute Nachricht: Es gibt ein kostenloses Upgrade-Angebot von FIFA-Hersteller EA Sports. Prinzipiell kann ein gekauftes Exemplar von FIFA 22 gratis auf die neuen Konsolen Playstation 5 oder XBox Series X/S upgegradet werden.

Allerdings gibt es schon hierbei einen Haken: EA SPORTS macht dieses Angebot nur für die Zocker, die sich die Ultimate Edition gekauft haben. Dies bedeutet: Wer sich die günstigere Standard Edition zugelegt hat, wird kein kostenloses Upgrade auf die NextGen-Konsolen machen können. Letztes Jahr war noch beides möglich, einen Grund für die Änderung nennt der Spielehersteller nicht.

FIFA 22 Dual Entitlement: Wechsel zwischen Playstation und Xbox nicht kostenlos möglich

Und es gibt eine weitere wichtige Einschränkung, die es für FIFA-Fans zu beachten gilt: Ein Wechsel zwischen den Konsolen ist ebenfalls nicht kostenfrei möglich. Wer also eine PS4 besitzt und sich eine Xbox der neuen Generation zulegt, kann FIFA 22 in diesem Zuge nicht upgraden. Dasselbe gilt auch für Besitzer der Xbox One, die nun auf PS5 umsteigen möchten.

Zocker müssen sich also ihrem bisherigen Konsolen-Hersteller treu bleiben, um ihre Spielstände zu behalten - Vorbestellerboni inklusive.

FIFA 22: Standard und Ultimate Edition

Nun sind einige von Euch sicher schon bei der ersten Einschränkung stutzig geworden. Standard und Ultimate Edition - was heißt das denn? Wo liegt denn da der Unterschied? Und warum gibt es überhaupt zwei Versionen? Zunächst einmal gilt: die Ultimate Edition ist deutlich teuer.

FIFA 22: Die offiziellen Preise von Standard und Ultimate Edition

PC Xbox One Xbox Series X|S Playstation 4 Playstation 5 Standard Edition 59,99€ 69,99€ 79,99€ 69,99€ 79,99€ Ultimate Edition 79,99€ 99,99€ 99,99€ 99,99€ 99,99€

Nun stellt sich die Frage: Warum so viel Geld für eine Ultimate Edition hinblättern, wenn man das Spiel doch auch mit der Standard Version komplett bekommt? Neben dem Upgrade-Haken, den wir ja bereits kennen, ist dies vor allem für Spieler des Ultimate-Team-Modus relevant.

Denn die Ultimate Edition lockt mit Vorbestellerboni, die dem Spieler den Einstieg in FIFA 22 ziemlich erleichtern können. Außerdem erlaubt sie allen - auch den Karrieremodus-Spielern - vier Tage vor offiziellem Release loszulegen. Wer die Ultimate Edition vorbestellt, muss nicht warten, bis FIFA 22 am 1. Oktober offiziell in die Läden kommt.

FIFA 22: Alle Vorteile der Ultimate Edition im Vergleich zur Standard Edition:

FIFA 22 Ultimate Edition FIFA 22 Standard Edition FUT-Held-Item (bis 11.8.) - 4 Tage Vorabzugriff - FUT Ones-to-Watch-Item - 4.600 FIFA Points - TOTW-1-Spieler und Kylian Mbappe-Leih-Item TOTW-1-Spieler und Kylian Mbappe-Leih-Item FUT Ambassador-Leihspielerwahl FUT Ambassador-Leihspielerwahl Karrieremodus-Eigengewächs Karrieremodus-Eigengewächs 99,99€ 69,99€/79,99€

Update: Das FUT-Hero-Item gab es nur für Vorbestellungen vor dem 11. August! Diese Möglichkeit habt Ihr mittlerweile nicht mehr.