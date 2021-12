FIFA 22, FUT Versus: Team Eis mit Rashford, Valverde und Co. veröffentlicht

EA SPORTS hat in FIFA 22 am Montag das Team Eis des laufenden Events Versus in Ultimate Team veröffentlicht.

Die enthaltenen Spieler sind dabei identisch mit denen aus dem Team Feuer, das bereits am vergangenen Freitag ins Spiel integriert wurde. Lediglich die einzelnen Spielerwerte unterscheiden die jeweiligen Karten.

Bei Adama Traore beispielsweise hat die neue Eis-Karte beim Schusswert nun 83. Die Feuer-Karte weist hier nur einen Wert von 75 auf. Ein Downgrade gibt es dafür allerdings beim Passwert. Während die Feuer-Karte hier noch 86 hatte, wird die neue Karte nur 76 haben.

Die weiteren Spieler sind Gabriel Jesus (Manchester City, 89, ST), Marcus Rashford (Manchester United, 88, LM), Federico Valverde (Real Madrid, 87, ZM), Jules Kounde (FC Sevilla, 87, IV), Angel Correa (Atletico Madrid, ST, 86), Joe Gomez (FC Liverpool, 86, IV), Roberto Pereyra (Udinese, 85, ZM), Nico Schulz (Borussia Dortmund, 85, LV), Kevin Mbabu (VfL Wolfsburg, 85, RV) und Alexis Claude-Maurice (OGC Nizza, 84, ZOM).

Das Team Eis wird von Montag (ab 19 Uhr) bis Freitag, den 17. Dezember, zu ziehen sein.

Hier kommt die komplette Übersicht über das Team Eis bei Versus: