FUT Champions ist der größte Spielmodus in Ultimate Team. Bei FIFA 22 gibt es hier einige Änderungen. Goal erklärt die neue Weekend League.

Mit FIFA 22 ist der neue Teil der Fußballsimulation von Spielehersteller EA SPORTS seit einigen Tagen auf dem Markt, im Modus Ultimate Team tummeln sich bereits viele Spieler.

Der brisanteste Modus in FUT ist die Weekend League, welche seit einiger Zeit FUT Champions heißt. Bei FIFA 22 gibt es hier große Änderungen. Wie funktioniert die neue WL?

FIFA 22, FUT Champions: Goal liefert alle Informationen zu Play-offs und Finals!

FIFA 22, FUT Champions mit Play-offs und Finals: So funktioniert die neue Weekend League

In den letzten Jahren fand FUT Champions ausschließlich am Wochenende statt. Beim Vorgänger FIFA 21 mussten Zocker in der Weekend League (bis zu) 30 Spiele absolvieren, um den bestmöglichen Rang zu erreichen.

Bei FIFA 22 verfolgt EA SPORTS den Ansatz, die Spiele am Wochenende zu reduzieren. Am Wochenende selbst sind künftig nur noch 20 Spiele zu absolvieren. Das hat allerdings Auswirkungen für viele Spieler, die unter der Woche wenig bis keine Zeit haben, zu zocken.

FIFA 22: Erfolgreiche Play-offs für Teilnahme an FUT Champions nötig

Wie oben zu sehen, sind es bei der eigentlichen Weekend League zehn Spiele weniger als im Vorjahr. Diese bleiben den Spielern aber nicht wirklich erspart.

Wer nämlich bei FIFA 22 an FUT Champions teilnehmen will, muss zuerst eine Qualifikation meistern. Doch auch für die Teilnahme an den Play-offs gibt es eine Voraussetzung: Jeder Spieler muss zuvor im Modus Division Rivals 1.500 Champions-Qualifikationspunkte gesammelt haben.

Hat man diese Zahl erreicht, kann man die Punkte für eine Teilnahme an den Play-offs einlösen.

Die Play-offs selbst bestehen dann aus neun Partien, von denen man mindestens (!) fünf gewinnen muss, um an den FUT Champions Finals, welche am Wochenende stattfinden, teilnehmen zu dürfen.

Zwei Punkte stören die FIFA-Community aber immens: Zum einen die Tatsache, dass es pro Saison nur begrenzte Teilnahmen an den Play-offs pro Spieler gibt. Scheitert man zweimal, ist es bereits unmöglich, jede Weekend League bis Saisonende spielen zu können.

Der zweite negative Punkt ist, dass man nach gescheiterter Qualifikation noch einmal die 1.500 Punkte in Division Rivals sammeln muss, um eine erneute Chance auf die Quali zu haben. Vor allem für Zocker in unteren Divisions ist das mit einem enormen zeitlichen Aufwand verknüpft und schreckt bereits zu Beginn von FIFA 22 viele Leute ab.

FIFA 22, FUT Champions Finals: So läuft die neue Weekend League ab

Wer die Play-offs erfolgreich gemeistert hat, kann von Freitagmorgen bis Montagmorgen an den FUT Champions Finals teilnehmen und dort in 20 Begegnungen versuchen, möglichst viele Siege zu erreichen.

Auch hier gibt es größere Änderungen im Vergleich zu FIFA 21. Künftig wird es keine Top 200 mehr für die besten Spieler der Welt geben. Außerdem wird der Rang nicht mehr durch Siege bestimmt, absolvierte Spiele, die verloren gehen, bringen in FIFA 22 zumindest einen Punkt. Für Siege gibt es hingegen vier Punkte.

Allein die erfolgreiche Qualifikation lohnt sich für Spieler, auch wenn sie alle 20 Spiele verlieren oder die Partien mit Absicht vorzeitig verlassen. 20 Niederlagen in FIFA 22 sind von den Belohnungen her ähnlich zum Rang Gold III in FIFA 21.

FUT Champions Rang Belohnungen Rang VI (8 Punkte) 1x 1 von 3 FUT Champions Spielern, 2x Jumbo Premium-Gold-Pack, 1x Prime-Goldspieler-Pack, 500 Champions-Qualifkationspunkte, 5000 Münzen Rang V (20 Punkte) 2x 1 von 3 FUT Champions Spielern, 1x Premium-Goldspieler-Pack, 1x Prime-Goldspieler-Pack, 1x Jumbo-Premium-Gold-Pack, 500 Champions-Qualifkationspunkte, 10.000 Münzen Rang IV (32 Punkte) 2x 1 von 4 FUT Champions Spielern, 1x Prime-Goldspieler-Pack, 2x Mega-Pack, 1.000 Champions-Qualifikationspunkte, 15.000 Münzen Rang III (44 Punkte) 2x 1 von 4 FUT Champions Spielern, 1x Jumbo-Seltene-Spieler-Pack, 1x Premium-TOTW-Pack, 1.500 Champions-Qualifikationspunkte, 35.000 Münzen Rang II (56 Punkte) 3x 1 von 5 FUT Champions Spielern, 1x Mega-Pack, 1x Jumbo-Seltene-Spieler-Pack, 1x Premium-TOTW-Pack, 2.000 Champions-Qualifikationspunkte, 60.000 Münzen Rang I (68 Punkte) 3x 1 von 5 FUT Champions Spielern, 1x Ultimatives-Pack, 2x Premium-TOTW-Pack, 2.000 Champions-Qualifikationspunkte, 105.000 Münzen

FUT-Champions-Belohnungen sind bei FIFA 22 übrigens sofort nach Beenden der 20 Spiele abrufbar.