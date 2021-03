FIFA 21: Wurden seltene Icons von Mitarbeitern für Echtgeld verkauft? EA äußert sich

Der Spielehersteller EA Sports hat auf Gerüchte reagiert, wonach äußerst seltene Karten im Modus FIFA Ultimate Team von Mitarbeitern für Echtgeld verkauft wurden.

"Wir haben gründliche Ermittlungen eingeleitet und sollten wir unzulässiges Verhalten feststellen, werden wir rasch handeln", heißt es in einem EA-Statement. "Um eines klarzustellen: Dieses Verhalten wäre inakzeptabel und wir dulden es in keinster Weise, sollten sich die Vorwürfe bestätigen."

Auf Social Media tauchten am Dienstag vermehrt Bilder auf, die Spieleraccounts mit drei der seltensten Icon-Karten wie Ronaldo, Pele oder Ruud Gullit in ihrer stärksten Version im Team zeigten. Hintergrund: Diese Karten sind auf dem Transfermarkt aufgrund ihrer Seltenheit nie verfügbar. Sollten sie dennoch einmal auf den Markt kommen, sind sie nach Sekunden aufgekauft.

So i played this guy yesterday and checking his team , i see all 3 prime moments have 9 games and all untradeable , no way he packed them all . @MattHDGamer @denisfut_trade @DonkTrading @LADryanLAD2 @FUTZONECENTRAL pic.twitter.com/ghi1hPvVqU