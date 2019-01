FIFA 19: Pro-Gamer sorgt für Zeitspiel-Skandal

Der FIFA-Profi Artac Sinoplu sorgte in dieser Woche für einen Skandal in der FIFA-Szene. Unter dem Nicknamen "Arti_griezmann" spielte er bereits ab der 60. Minute sehr unfair auf Zeit, indem er den Ball nur zwischen seinen Innenverteidigern und dem Keeper laufen ließ.

Das dazugehörige Video sorgt innerhalb der FIFA-Szene derzeit für großes Aufsehen. Mehr als 360.000 Menschen haben es bereits gesehen und zum Teil mit großem Ärger reagiert.

Die Aufnahme zeigt, wie "Arti_griezmann" auf unfaire Art und Weise gegen den Spieler "Don Oli" auf Zeit spielt.

Loss in round 4 vs a 28 mil team and he's doing this looolhttps://t.co/4VxnxB6sqg pic.twitter.com/UiJjfZh9ir — Don Oli (@iamdonoli) 5. Januar 2019