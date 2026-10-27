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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Christian Guinin

Kylian Mbappes Eigenwerbung als großer Fehler? So knapp war Harry Kanes Vorsprung beim Ballon d'Or

H. Kane
Kylian Mbappé

Im Kampf um den Ballon d'Or 2026 setzte sich Harry Kane offenbar nur äußerst knapp gegen Kontrahent Kylian Mbappe durch.

Wie der Chefredakteur von France Football, Vincent Garcia, am Rande der Preisverleihung am Montagabend verriet, machten offenbar nur wenige Stimmen den Unterschied zwischen dem Stürmer des FC Bayern München und dem Angreifer von Real Madrid.

"In diesem Jahr gab es mehrere ernstzunehmende Anwärter. Die beiden engsten Konkurrenten waren die beiden Spitzenreiter, Harry Kane und Kylian Mbappe, und das Rennen zwischen ihnen wurde durch einen sehr geringen Abstand entschieden", erklärte Garcia.

Am Ende sei die Punktedifferenz sogar noch einmal niedriger gewesen als beim bislang knappsten Ergebnis im Jahr 2024. Damals hatte sich ManCitys Mittelfeldspieler Rodri mit gerade einmal 41 Zählern gegenüber Real Madrids Vinicius Junior durchgesetzt: "Im Kampf um den ersten Platz war es in diesem Jahr unglaublich knapp zwischen Kane und Mbappe", so Garcia.

Zwischenzeitlich sah es sogar eher nach einem Triumph des französischen Weltmeisters von 2018 aus, ehe Kane auf den letzten Metern doch noch einmal vorbeizog. "Ich habe die Ergebnisse während des Abstimmungsmonats in Echtzeit verfolgt. Kylian lag lange Zeit in Führung, aber Harry Kane kam wieder ins Rennen, und am Ende wurde es durch eine sehr, sehr geringe Punktzahl entschieden", gab Garcia weitere Einblicke.

Welchem Spieler er selbst seine Stimme gab, wollte der France-Football-Chefredakteur nicht verraten: "Das sollten Sie lieber erst erfahren, wenn es veröffentlicht wird, denn ich bitte die Jurymitglieder, ihre Stimmen nicht vor Erscheinen des Magazins preiszugeben, daher werde ich das auch nicht tun. Ich habe für jemanden gestimmt, der nicht gewonnen hat, und ich glaube, er hätte es auch verdient."

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026Getty Images

Kylian Mbappe und Lamine Yamal fallen mit Selbstbeweihräucherung auf

Im Gegensatz zu Kane, der sich bezüglich seiner Chancen stets bedeckt gehalten hatte, war Mbappe in den vergangenen Wochen, ähnlich wie der am Ende Drittplatzierte Lamine Yamal, immer wieder mit öffentlicher Selbstbeweihräucherung aufgefallen.

Ob sich dies am Ende aus seiner Sicht negativ auf den Wahlausgang auswirkte, ist schwer zu beurteilen. Der ehemalige Ballon-d'Or-Boss Pascal Ferre erklärte jüngst gleichwohl, dass er die offensive Eigenwerbung für einen schweren Fehler halte.

"Die Wähler sind nicht naiv. Sie verfügen sowohl über die Erfahrung als auch über das Urteilsvermögen, die nötig sind, um einen Spieler einzuschätzen und zu bewerten, ohne zehn- oder fünfzehnmal hören zu müssen, dass er der Beste ist", sagte dieser der französischen Zeitung Le Parisien.

Ferre war neben seiner Tätigkeit in der Organisation der Verleihung einst auch Chefredakteur von France Football, dem französischen Fußball-Magazin, das den Ballon d'Or vergibt.

Häufig gestellte Fragen

Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.

Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.

Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.

Harry Kane ist 1,88 Meter groß.

Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.

Harry Kane hat Schuhgröße 45.

Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.

Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.

Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.

Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).

Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.

Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.

Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.

Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.

Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.

Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf über 100 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.

Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.

Mittlerweile steht er bei zwei gewonnenen deutschen Meisterschaften sowie einem DFB-Pokalsieg und einem Supercupsieg.

Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballon d'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.

Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.

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