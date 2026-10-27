Wie der Chefredakteur von France Football, Vincent Garcia, am Rande der Preisverleihung am Montagabend verriet, machten offenbar nur wenige Stimmen den Unterschied zwischen dem Stürmer des FC Bayern München und dem Angreifer von Real Madrid.

"In diesem Jahr gab es mehrere ernstzunehmende Anwärter. Die beiden engsten Konkurrenten waren die beiden Spitzenreiter, Harry Kane und Kylian Mbappe, und das Rennen zwischen ihnen wurde durch einen sehr geringen Abstand entschieden", erklärte Garcia.

Am Ende sei die Punktedifferenz sogar noch einmal niedriger gewesen als beim bislang knappsten Ergebnis im Jahr 2024. Damals hatte sich ManCitys Mittelfeldspieler Rodri mit gerade einmal 41 Zählern gegenüber Real Madrids Vinicius Junior durchgesetzt: "Im Kampf um den ersten Platz war es in diesem Jahr unglaublich knapp zwischen Kane und Mbappe", so Garcia.

Zwischenzeitlich sah es sogar eher nach einem Triumph des französischen Weltmeisters von 2018 aus, ehe Kane auf den letzten Metern doch noch einmal vorbeizog. "Ich habe die Ergebnisse während des Abstimmungsmonats in Echtzeit verfolgt. Kylian lag lange Zeit in Führung, aber Harry Kane kam wieder ins Rennen, und am Ende wurde es durch eine sehr, sehr geringe Punktzahl entschieden", gab Garcia weitere Einblicke.

Welchem Spieler er selbst seine Stimme gab, wollte der France-Football-Chefredakteur nicht verraten: "Das sollten Sie lieber erst erfahren, wenn es veröffentlicht wird, denn ich bitte die Jurymitglieder, ihre Stimmen nicht vor Erscheinen des Magazins preiszugeben, daher werde ich das auch nicht tun. Ich habe für jemanden gestimmt, der nicht gewonnen hat, und ich glaube, er hätte es auch verdient."

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Kylian Mbappe und Lamine Yamal fallen mit Selbstbeweihräucherung auf

Im Gegensatz zu Kane, der sich bezüglich seiner Chancen stets bedeckt gehalten hatte, war Mbappe in den vergangenen Wochen, ähnlich wie der am Ende Drittplatzierte Lamine Yamal, immer wieder mit öffentlicher Selbstbeweihräucherung aufgefallen.

Ob sich dies am Ende aus seiner Sicht negativ auf den Wahlausgang auswirkte, ist schwer zu beurteilen. Der ehemalige Ballon-d'Or-Boss Pascal Ferre erklärte jüngst gleichwohl, dass er die offensive Eigenwerbung für einen schweren Fehler halte.

"Die Wähler sind nicht naiv. Sie verfügen sowohl über die Erfahrung als auch über das Urteilsvermögen, die nötig sind, um einen Spieler einzuschätzen und zu bewerten, ohne zehn- oder fünfzehnmal hören zu müssen, dass er der Beste ist", sagte dieser der französischen Zeitung Le Parisien.

Ferre war neben seiner Tätigkeit in der Organisation der Verleihung einst auch Chefredakteur von France Football, dem französischen Fußball-Magazin, das den Ballon d'Or vergibt.