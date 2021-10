Die Union muss am dritten Spieltag der Conference League nach Rotterdam. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM gibt es hier.

Heute, am 21. Oktober, empfängt Feyenoord Rotterdam im heimischen Feyenoord Stadion die Union aus Berlin.

Anpfiff der Partie aus der Europa Conference League ist um 18:45 Uhr. Im ersten Spiel dieses Wettbewerbs setzte es für Union Berlin noch eine 1:3-Niederlage gegen Slavia Prag. In der darauffolgenden Partie besiegte man dann Maccabi Haifa allerdings klar mit 3:0 und konnte sich so gemeinsam mit Slavia Prag den zweiten Platz der Tabelle sichern.

An erster Stelle steht eben der heutige Gegner. Rotterdam konnte Slavia Prag mit 3:1 besiegen, kam aber gegen den Klub aus Israel nicht über ein 0:0 hinaus. Daher ist auch der Elf von Urs Fischer klar, dass heute alles möglich ist. Schafft man es, sich für die weitere K.o.- Phase des Turniers zu qualifizieren, könnten dort übrigens solche Schwergewichte wie Tottenham Hotspur oder die von Jose Mourinho trainierte AS Rom warten. Eisern Union wird also sicherlich auch heute wieder alles geben, um den Traum vom internationalen Geschäft weiter aufrechterhalten zu können.

Goal liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Feyenoord Rotterdam vs. Union Berlin heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung Feyenoord Rotterdam vs. Union Berlin Wettbewerb Europa Conference League - Gruppenphase Anpfiff 21. Oktober - 18:45 Uhr Spielort Feyenoord Stadion (Rotterdam)

Feyenoord Rotterdam vs. Union Berlin heute live: Wird die Europa Conference League im TV übertragen?

Auf diese Frage gibt es sowohl ein gute also auch eine schlechte Nachricht. Ja, die Conference League wird im TV gezeigt, verantwortlich für die Übertragung sind die beiden Sender RTL und RTL Nitro. Leider gehört die heutige Partie zwischen Rotterdam und Union Berlin aber nicht dazu. Nicht alle Begegnungen dieses Wettbewerbs werden im TV gezeigt.

Heute Abend wird bei RTL zwar Fußball gezeigt, allerdings nur das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Olympiakos Piräus um 21:00 Uhr. Schaltet Ihr um 18:45 Uhr RTL Nitro ein, seht Ihr nicht Rotterdam vs. Union, sondern die parallel stattfindende Partie zwischen Real Betis und Bayer Leverkusen. Trotzdem gibt es eine Möglichkeit, wie Ihr das Spiel live und in voller Länge erleben könnt. Im nächsten Abschnitt erfahrt Ihr mehr.

Feyenoord Rotterdam vs. Union Berlin heute live: Der LIVE-STREAM zum Spiel

Zwar gibt es keine TV-Übertragung für das Spiel, aber im LIVE-STREAM könnt Ihr die Partie trotzdem sehen. Verantwortlich für diesen LIVE-STREAM ist TVNOW. So heißt das Streamingportal von RTL. Dort werden alle Spiele der Europa Conference League im LIVE-STREAM gezeigt, für die es keine TV-Übertragung gibt.

Dazu gehört eben auch die heutige Partie. Ab 18:45 Uhr könnt Ihr also unter diesem Link, das Spiel live verfolgen. Alles, was Ihr dafür braucht, ist ein internetfähiges Gerät und ein gültiges Konto bei TVNOW. Hier kommt jetzt ein kleiner Haken. Das Konto bei TVNOW ist nicht kostenlos, und kostet 4,99€ monatlich oder 7,99€ für die noch etwas teurere Version.

Aber auch da können wir Euch weiterhelfen. Hier gibt es den Link zum kostenlosen Probemonat. Dort könnt Ihr Euch einfach anmelden, und habt dann 30 Tage Zugriff auf alle LIVE-STREAMS die es zur Europa Conference League gibt. So könnt Ihr also auch die heutige Partie umsonst verfolgen.

Feyenoord Rotterdam vs. Union Berlin heute live: Der LIVE-TICKER für die Partie

Ihr könnt nicht direkt vor dem Bildschirm sitzen und das Geschehen auf dem Platz live verfolgen? Kein Problem, mit dem LIVE-TICKER von Goal können wir Abhilfe schaffen. Dort werdet Ihr sofort informiert, sobald sich auf dem Rasen etwas tut und bleibt somit immer up to date was das Spielgeschehen angeht. Und das ist natürlich völlig kostenlos.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Vom El Clasico zur Star-Truppe von PSG - alles live bei DAZN erleben

Mit der Europa Conference League kann DAZN zwar nicht aufwarten, dafür seht Ihr dort so ziemlich alles andere was die Sportwelt zu bieten hat. Dazu gehört u.a. die spanische, italienische und französische Liga, sowie alle Freitags- und Sonntagspartien der Bundesliga. Obendrauf kommen 121 der insgesamt 136 Champions League-Spiele, die Ihr exklusiv nur bei DAZN sehen könnt.

Aber auch für Fans von anderen Sportarten gibt es genügend zu entdecken. So zeigt DAZN auch die NFL, NBA oder UFC. Ebenso viele Übertragungen der Sportarten Tennis, Darts oder aus dem Motorsport. Wer jetzt neugierig geworden ist, der kann sich einfach hier anmelden, und direkt in die Welt der Livesportübertragungen bei DAZN einsteigen.

Feyenoord Rotterdam vs. Union Berlin heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekannt geben, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Feyenoord Rotterdam vs. Union Berlin heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM in der Übersicht