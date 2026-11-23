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Champions League - Spielwoche 5 24. Nov. 2026 - 15:00 de Kuip

Feyenoord gegen FC Porto: TV-Sender und Online-Livestreams

Feyenoord gegen FC Porto ist in den Niederlanden auf Ziggo Sport zu sehen. Über Ziggo Go können Sie das Spiel auch auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop live streamen. Die Optionen finden Sie unten.

Team-News & Kader

Bei Feyenoord gibt es nach aktuellem Stand keine Verletzten oder Gesperrten. Van Bronckhorst kann voraussichtlich auf Tjark Ernst im Tor zählen. Givairo Read, Oussama Targhalline und Anis Hadj Moussa stehen in der voraussichtlichen Startelf.

Auch beim FC Porto sind keine Ausfälle verzeichnet. In Fariolis voraussichtlicher Startelf stehen unter anderem Diogo Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior und Pepe. Weitere Informationen zu den Aufstellungen folgen kurz vor dem Anpfiff.

Aktuelle Form

Feyenoord steckt in einer schwierigen Phase: In den letzten fünf Spielen gab es keinen Sieg, sondern zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Spiel gegen Excelsior Rotterdam ging mit 2:3 verloren. Zuvor unterlag die Mannschaft auch sc Heerenveen mit 3:5. In diesen fünf Partien erzielte Feyenoord neun Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Der FC Porto gewann alle fünf Spiele. Die Partie gegen Paredes in der Taça de Portugal endete 1:1 und ist als Sieg verzeichnet. Zuvor gab es Erfolge gegen Vitória SC (2:1 auswärts), Napoli (4:1) und Estoril (4:0). Porto erzielte zwölf Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Direkte Duelle

Die Klubs trafen bereits 2019 in der Europa League aufeinander. Porto gewann im Dezember mit 3:2, nachdem Feyenoord im Oktober zu Hause mit 2:0 gesiegt hatte. Ein Freundschaftsspiel im Jahr 2007 endete 0:0. In den drei erfassten Spielen gewann somit jeder Klub einmal. Feyenoord erzielte insgesamt vier Tore, Porto drei.

Tabellenstand

In der Champions League steht Feyenoord auf Platz 32, der FC Porto auf Rang 26. Porto liegt in der Tabelle damit sechs Plätze vor den Rotterdamern.