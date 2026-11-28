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Niederlande Eredivisie - Spielwoche 14 29. Nov. 2026 - 08:30 de Kuip

Feyenoord gegen Ajax: TV-Sender und Livestreams

Feyenoord gegen Ajax ist über die folgenden TV-Sender und Livestreams zu sehen. Das Spiel läuft live bei ESPN via Ziggo, Watch ESPN, ESPN Extra oder Canal+ Netherlands.

Teamnews und Kader

Feyenoord muss verletzungsbedingt auf Jordan Bos, Jivayno Zinhagel, Tijme Wessels, Thomas Beelen und Jakub Moder verzichten. Sperren sind bei der Heimmannschaft nicht gemeldet.

Ajax fehlen Viktor Tsigankov, Caio Henrique, Jorthy Mokio, Simon Adingra und Kasper Dolberg wegen Verletzungen. Auch bei den Gästen ist niemand gesperrt. Voraussichtliche Aufstellungen liegen für beide Teams noch nicht vor. Weitere Neuigkeiten folgen kurz vor dem Anpfiff.

Aktuelle Form

Feyenoord verlor vier der letzten fünf Spiele und spielte einmal unentschieden (0-1-4). Zuletzt gab es in der Champions League eine 0:1-Niederlage gegen den FC Porto. Zuvor verlor der Klub mit 3:5 gegen den sc Heerenveen und mit 0:3 gegen Inter. Die Rotterdamer erzielten neun Tore und kassierten zehn Gegentreffer.

Ajax gewann viermal und spielte einmal unentschieden (4-1-0). Das letzte Spiel war ein 4:0-Sieg gegen den FC Thun in der Conference League. Davor gewann Ajax beim FC Midtjylland mit 6:1. Ajax erzielte 16 Tore und kassierte drei Gegentreffer. In den letzten fünf Partien blieb die Mannschaft dreimal ohne Gegentor.

Direkte Duelle

Das letzte Aufeinandertreffen fand am 22. März 2026 in der Eredivisie statt und endete in De Kuip mit 1:1. Von den letzten fünf Duellen gewann Ajax drei, Feyenoord eines. Ein Spiel endete unentschieden. Ajax erzielte in diesen Begegnungen sechs Tore, Feyenoord acht, auch dank des 6:0-Sieges von Feyenoord im April 2024.

Tabellenstand

In der Eredivisie steht Feyenoord auf dem fünften Platz, während Ajax Rang zwei belegt.