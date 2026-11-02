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Champions League
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Fey. Rotterdam vs. Inter Mailand heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Fey. Rotterdam - Inter Mailand
Fey. Rotterdam
Inter Mailand
Champions League

In der Champions League spielt Fey. Rotterdam gegen Inter Mailand. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Fey. Rotterdam vs. Inter Mailand: Anstoßzeit

crest
Champions League - Spielwoche 4
de Kuip

Das Spiel zwischen Fey. Rotterdam und Inter Mailand beginnt am 03.11.2026, 21:00.

Fey. Rotterdam vs. Inter Mailand heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Champions-League-Spiel zwischen Feyenoord und Inter Mailand ist live auf DAZN zu sehen. Über den nachfolgenden Link gelangt ihr direkt zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei Fey. Rotterdam und Inter Mailand los?

Feyenoord kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennten sich die Rotterdamer von Fortuna Sittard mit 1:1. Zuvor gab es ein weiteres Remis gegen PSV (1:1) sowie eine Niederlage gegen Real Betis in der Champions League (0:1). Positiv zu vermerken: Feyenoord gewann gegen Telstar (4:3) und Como (2:3 aus Gästesicht) und erzielte dabei insgesamt neun Tore in fünf Spielen, kassierte aber auch acht.

Inter Mailand weist in den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege, keine Unentschieden und zwei Niederlagen vor. Die jüngste Partie endete mit einer 1:3-Niederlage im Mailänder Derby gegen AC Mailand. Davor gewann Inter in der Serie A gegen Venedig (2:0) und Florenz (1:2 aus Gästesicht) sowie in der Champions League gegen Schachtar Donezk (1:0). In diesen fünf Partien erzielte Inter acht Tore und kassierte sieben.

FEY

FEY - Form

COM
S3-2
TEL
S3-4
BET
N1-0
PSV
U1-1
SIT
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
INT

INT - Form

BOL
S1-3
SHK
S1-0
FIO
S2-1
VEN
S0-2
MIL
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
9/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Fey. Rotterdam vs. Inter Mailand: Aufstellungen

Fey. Rotterdam vs Inter Mailand Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Fey. Rotterdam crest
Fey. Rotterdam
FEY
Aufstellung
Inter Mailand crest
Inter Mailand
INT
3-5-2
T. ErnstT. ErnstJ. LopezJ. LopezT. WatanabeT. WatanabeG. ReadG. ReadMika MármolMika MármolC. VanhoutteC. VanhoutteO. TarghallineO. TarghallineG. ZechielG. ZechielL. ValenteL. ValenteA. Hadj MoussaA. Hadj MoussaN. FerriN. FerriJ. MartinezJ. MartinezM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckC. AugustoC. AugustoN. BarellaN. BarellaH. MkhitaryanH. MkhitaryanP. ZielinskiP. ZielinskiA. DioufA. DioufF. DimarcoF. DimarcoM. ThuramM. ThuramF. EspositoF. Esposito
Inter Mailand crest
Inter Mailand
INT
4-3-3
Fey. Rotterdam

Startelf

Inter Mailand

Trainer

  • G. van Bronckhorst
  • C. Chivu

Fey. Rotterdam vs. Inter Mailand: Form

FEY

FEY - Form

COM
S3-2
TEL
S3-4
BET
N1-0
PSV
U1-1
SIT
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
INT

INT - Form

BOL
S1-3
SHK
S1-0
FIO
S2-1
VEN
S0-2
MIL
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
9/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Fey. Rotterdam vs. Inter Mailand: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Fey. RotterdamUnentschiedenInter Mailand
1
1
2
Champions League
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
2
Fey. Rotterdam badge
Fey. Rotterdam
FEY
1
END
Champions League
Fey. Rotterdam badge
Fey. Rotterdam
FEY
0
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
2
END
Europa League
Fey. Rotterdam badge
Fey. Rotterdam
FEY
2
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
2
END
Europa League
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
0
Fey. Rotterdam badge
Fey. Rotterdam
FEY
1
END
4Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/4

Fey. Rotterdam vs. Inter Mailand: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
S
S
S
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
8
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
9
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
11
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
N
S
S
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
14
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
3120105+55
U
U
S
15
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
311143+14
N
S
U
18
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Inter MailandInter MailandINT
310256-13
S
N
N
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
N
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
S
N
N
24
LASKLASKLAS
310269-33
S
N
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
310248-43
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
29
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
35
LilleLilleLIL
3003410-60
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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