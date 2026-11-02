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Fey. Rotterdam vs. Inter Mailand: Anstoßzeit

Champions League - Spielwoche 4 3. Nov. 2026 - 15:00 de Kuip

Das Spiel zwischen Fey. Rotterdam und Inter Mailand beginnt am 03.11.2026, 21:00.

Fey. Rotterdam vs. Inter Mailand heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Champions-League-Spiel zwischen Feyenoord und Inter Mailand ist live auf DAZN zu sehen. Über den nachfolgenden Link gelangt ihr direkt zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei Fey. Rotterdam und Inter Mailand los?

Feyenoord kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennten sich die Rotterdamer von Fortuna Sittard mit 1:1. Zuvor gab es ein weiteres Remis gegen PSV (1:1) sowie eine Niederlage gegen Real Betis in der Champions League (0:1). Positiv zu vermerken: Feyenoord gewann gegen Telstar (4:3) und Como (2:3 aus Gästesicht) und erzielte dabei insgesamt neun Tore in fünf Spielen, kassierte aber auch acht.

Inter Mailand weist in den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege, keine Unentschieden und zwei Niederlagen vor. Die jüngste Partie endete mit einer 1:3-Niederlage im Mailänder Derby gegen AC Mailand. Davor gewann Inter in der Serie A gegen Venedig (2:0) und Florenz (1:2 aus Gästesicht) sowie in der Champions League gegen Schachtar Donezk (1:0). In diesen fünf Partien erzielte Inter acht Tore und kassierte sieben.

Fey. Rotterdam vs. Inter Mailand: Aufstellungen

Fey. Rotterdam vs. Inter Mailand: Form

Fey. Rotterdam vs. Inter Mailand: Bilanz direkte Duelle

Fey. Rotterdam vs. Inter Mailand: Die Tabellen