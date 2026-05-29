Fernsehprogramm zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Südafrika: Live-Streams, Sender, vollständiger Spielplan, Termine, Anstoßzeiten

WM 2026 in Südafrika: So siehst du die Spiele im Fernsehen

Um die lokalen Übertragungen der WM-Spiele Südafrikas aus dem Ausland zu verfolgen, nutzen Sie ein Virtual Private Network (VPN). Verbinden Sie sich einfach über Ihr VPN mit einem südafrikanischen Server und streamen Sie die Spiele live. Alle Spiele Südafrikas zeigt der frei empfangbare nationale Sender SABC über SABC 1, SABC 3 oder die SABC Plus-App.

Wer überträgt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Fernsehen in Südafrika?

In Südafrika teilen sich der öffentlich-rechtliche Sender South African Broadcasting Corporation (SABC) und der Pay-TV-Sender SuperSport die offiziellen Übertragungsrechte für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

So können Sie die Spiele verfolgen:

📺 Free-to-Air-Fernsehen

SABC (SABC 1, SABC 3 & SABC Sport): Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt ausgewählte Spiele kostenlos im Free-TV. Zuschauer sehen wichtige Partien, alle Spiele der Bafana Bafana und das WM-Finale ohne Abo.

📱 Digitale und Premium-Streaming-Optionen

SuperSport & SABC Plus: Wer alle 104 Partien live verfolgen will, findet sie auf SuperSport, der Haupt-Pay-TV-Plattform des Turniers. Neu: Der volle Live-Zugang zum gesamten Turnierkalender liegt in allen DStv-Paketen – von "Access" bis "Premium" – sowie in der DStv Stream-App. Die SABC Plus-App überträgt die frei empfangbaren Spiele ebenfalls kostenlos.







