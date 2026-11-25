So seht Ihr Ferencvaros gegen NK Celje mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet dessen App auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbindet Euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Übertragungsanbieter auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

Meldet Euch an und findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Übertragungsanbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Europa League - Spielwoche 5 26. Nov. 2026 - 15:00 Groupama Arena

Ferencvaros empfängt NK Celje in der Groupama Arena in Budapest zu einem Spiel der Ligaphase der Europa League.

Die Gastgeber stehen unter den ersten vier der Tabelle. Grundlage dafür ist eine starke Serie auf europäischer Bühne. Die Mannschaft von Balazs Borbely schlug AC Mailand Anfang dieses Monats in diesem Wettbewerb mit 2:0.

In der heimischen Liga lief es weniger rund. Ferencvaros verlor am 21. November in der NB I mit 1:3 bei Gyori ETO. Damit endete eine Serie von vier Siegen in Folge.

Celje reist als Tabellen-25. nach Ungarn, bringt aber reichlich Selbstvertrauen mit. Die Mannschaft von Zoran Zeljkovic gewann ihren letzten Europapokalauftritt bei Sturm Graz mit 3:2.

Die slowenische Mannschaft hat ihre letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen. Dazu zählt ein 2:0 gegen Brinje Grosuplje in der Prva Liga am 22. November.

Hier erfahrt Ihr alles Wichtige zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit des Spiels.

Offizielle Informationen zur Übertragung von Ferencvaros gegen NK Celje liegen derzeit nicht vor. Angaben zum TV-Sender und zum Livestream werden ergänzt, sobald sie bestätigt sind.

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