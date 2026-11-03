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Fenerbahçe vs. Liverpool: Anstoßzeit

Champions League - Spielwoche 4 4. Nov. 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Das Spiel zwischen Fenerbahçe und Liverpool beginnt am 04.11.2026, 18:45.

Fenerbahçe vs. Liverpool heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Champions-League-Spiel zwischen Fenerbahçe und Liverpool wird live auf DAZN übertragen.

Themen der Woche: Was war bei Fenerbahçe und Liverpool los?

Fenerbahçe kommt mit einer schwachen Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der Klub nur einen Sieg, dazu kommen ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt unterlag man in der Süper Lig Göztepe mit 1:2. Besonders schmerzhaft war die 0:6-Klatsche gegen Aston Villa in der Champions League, während ein 2:2 gegen Slavia Prag den einzigen Punktgewinn auf europäischer Ebene darstellt. In fünf Spielen erzielte Fenerbahçe neun Tore, kassierte aber elf Gegentreffer.

Liverpool präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung: Vier Siege aus den letzten fünf Spielen stehen zu Buche, lediglich die 0:1-Niederlage gegen Arsenal trübt die Bilanz. Besonders stark war der 4:3-Erfolg gegen Villarreal in der Champions League sowie das 2:0 gegen Brighton in der Premier League. Die Reds erzielten in diesem Zeitraum acht Tore und kassierten nur drei.

Fenerbahçe vs. Liverpool: Aufstellungen

Fenerbahçe vs. Liverpool: Form

Fenerbahçe vs. Liverpool: Bilanz direkte Duelle

Fenerbahçe vs. Liverpool: Die Tabellen