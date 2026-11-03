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Champions League
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Fenerbahçe vs. Liverpool heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Fenerbahçe - Liverpool
Fenerbahçe
Liverpool
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In der Champions League spielt Fenerbahçe gegen Liverpool. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Fenerbahçe vs. Liverpool: Anstoßzeit

crest
Champions League - Spielwoche 4
Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Das Spiel zwischen Fenerbahçe und Liverpool beginnt am 04.11.2026, 18:45.

Fenerbahçe vs. Liverpool heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Champions-League-Spiel zwischen Fenerbahçe und Liverpool wird live auf DAZN übertragen.

Themen der Woche: Was war bei Fenerbahçe und Liverpool los?

Fenerbahçe kommt mit einer schwachen Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der Klub nur einen Sieg, dazu kommen ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt unterlag man in der Süper Lig Göztepe mit 1:2. Besonders schmerzhaft war die 0:6-Klatsche gegen Aston Villa in der Champions League, während ein 2:2 gegen Slavia Prag den einzigen Punktgewinn auf europäischer Ebene darstellt. In fünf Spielen erzielte Fenerbahçe neun Tore, kassierte aber elf Gegentreffer.

Liverpool präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung: Vier Siege aus den letzten fünf Spielen stehen zu Buche, lediglich die 0:1-Niederlage gegen Arsenal trübt die Bilanz. Besonders stark war der 4:3-Erfolg gegen Villarreal in der Champions League sowie das 2:0 gegen Brighton in der Premier League. Die Reds erzielten in diesem Zeitraum acht Tore und kassierten nur drei.

FB

FB - Form

AVL
N6-0
ALS
S3-0
SLP
U2-2
GAL
N2-1
GÖZ
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
7/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
LIV

LIV - Form

BRE
S1-2
VIL
S4-3
BHA
S2-0
CHE
S1-1
ARS
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Fenerbahçe vs. Liverpool: Aufstellungen

Fenerbahçe vs Liverpool Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Fenerbahçe crest
Fenerbahçe
FB
Aufstellung
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
EdersonEdersonM. SkriniarM. SkriniarNélson SemedoNélson SemedoL. MercanL. MercanY. DemirY. DemirO. AydinO. AydinK. AkturkogluK. AkturkogluM. GuendouziM. GuendouziN'Golo KantéN'Golo KantéM. GreenwoodM. GreenwoodV. MuriqiV. MuriqiA. BeckerA. BeckerR. AraujoR. AraujoJérémy JacquetJérémy JacquetV. van DijkV. van DijkK. TsimikasK. TsimikasB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzV. MunozV. MunozA. Mac AllisterA. Mac AllisterD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiA. IsakA. Isak
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
Fenerbahçe

Startelf

Liverpool

Trainer

  • D. Kuyt
  • A. Iraola

Fenerbahçe vs. Liverpool: Form

FB

FB - Form

AVL
N6-0
ALS
S3-0
SLP
U2-2
GAL
N2-1
GÖZ
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
7/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
LIV

LIV - Form

BRE
S1-2
VIL
S4-3
BHA
S2-0
CHE
S1-1
ARS
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Fenerbahçe vs. Liverpool: Bilanz direkte Duelle

Fenerbahçe vs. Liverpool: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
S
S
S
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
6
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
N
U
S
S
8
Sporting CPSporting CPSCP
421174+37
U
N
S
S
9
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
10
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
11
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
12
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
14
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
S
S
N
N
15
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
3120105+55
U
U
S
16
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
412143+15
U
N
S
U
17
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
18
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
19
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
20
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
21
Inter MailandInter MailandINT
310256-13
S
N
N
22
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
N
N
S
23
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
24
LASKLASKLAS
310269-33
S
N
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
310248-43
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
29
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
30
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
35
LilleLilleLIL
3003410-60
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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