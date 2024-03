Fenerbahce bei Saint-Gilloise heute im TV und LIVE STREAM: Wer zeigt / überträgt die Conference League in Österreich?

Fenerbahce will sich im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League eine gute Ausgangsposition verschaffen. Wo wird das Spiel heute übertragen?

In der Conference League stehen die Hinspiele des Achtelfinals an. Dabei trifft am Donnerstag (7. März) unter anderem Union Saint-Gilloise aus Belgien auf den türkischen Topklub Fenerbahce. Der Anstoß ist für 21 Uhr angesetzt.

Saint-Gilloise setzte sich in der Runde zuvor etwas überraschend gegen Eintracht Frankfurt durch. Fener konnte die Playoffs auslassen, da man seine Gruppe als Tabellenerster abgeschlossen hatte und damit direkt ins Achtelfinale eingezogen war.

Das Duell zwischen Saint-Gilloise und Fenerbahce könnt Ihr in Österreich heute bei Sky X (Austria) im LIVE-STREAM anschauen. Weitere wichtige Informationen zur Übertragung erhaltet Ihr im Folgenden.

Fenerbahce bei Saint-Gilloise heute live, Uhrzeit: Wann beginnt das Spiel?

Spiel Union Saint-Gilloise - Fenerbahce Wettbewerb Conference League, Achtelfinale (Hinspiel) Datum Donnerstag, 7. März 2024 Uhrzeit 21 Uhr Ort Lotto Park (Brüssel, Belgien) Schiedsrichter Joao Pinheiro (Portugal)

Wer zeigt / überträgt Saint-Gilloise vs. Fenerbahce heute in Österreich live? Der Sender, um die Conference League im LIVE STREAM zu schauen

Fenerbahce vs. Saint-Gilloise heute live im STREAM und TV: News und Aufstellungen

News zu Union Saint-Gilloise

Saint-Gilloise ging diese Saison zunächst in der Europa League an den Start, verpasste dort jedoch das Weiterkommen.

Getty Images

In ihrer Gruppe belegten die Belgier hinter dem FC Liverpool und dem FC Toulouse Platz drei, weshalb sie in die Conference League heruntergestuft wurden. Dort stiegen sie in der Playoff-Runde ein, in der sie sich knapp gegen Eintracht Frankfurt durchsetzten.

Nach einem 2:2 im Hinspiel gewann Saint-Gilloise Ende Februar in Frankfurt mit 2:1 und machte so etwas überraschend den Einzug ins Achtelfinale perfekt. In der Liga ist man aktuell übrigens Tabellenführer und befindet sich damit auf einem guten Weg, den ersten belgischen Meistertitel seit 1935 einzufahren.

Die Aufstellung von Saint-Gilloise

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn erfahrt Ihr hier, mit welcher Formation Saint-Gilloise heute spielt.

News zu Fenerbahce

Fenerbahce hatte seine Conference-League-Gruppe vor Ludogorez Rasgrad, Nordsjaelland und Spartak Trnava abgeschlossen. Als Gruppenerster zog der Istanbuler Topklub so direkt ins Achtelfinale ein.

Fenerbahce.org

Ebenso wie Saint-Gilloise in Belgien kämpft Fenerbahce derzeit in der Türkei um die Meisterschaft. Aktuell ist man Tabellenzweiter, zwei Punkte hinter Stadtrivale und Spitzenreiter Galatasaray.

Die Aufstellung von Fenerbahce heute:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn teilen wir Euch hier die Aufstellung von Fenerbahce mit.

Fenerbahce bei Saint-Gilloise heute im LIVE STREAM und TV sehen: Nützliche Links zum Spiel in der Conference League