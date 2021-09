In Frankfurts Europa-League-Gruppe D kommt es zum Duell Fenerbahce vs. Olympiakos. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung der EL.

Am zweiten Spieltag der Europa League kommt es in Gruppe D zum Aufeinandertreffen zwischen Fenerbahce und Olympiakos Piräus. Diese Begegnung ist auch für alle Fans von Eintracht Frankfurt interessant, da die Mannschaften in derselben Gruppe spielen. Um 18.45 Uhr wird die Partie zwischen Fenerbahce und Olympiakos angepfiffen.

Fenerbahce trennte sich am ersten Spieltag von der Eintracht mit 1:1, Olympiakos bezwang daheim den belgischen Klub Royal Antwerpen mit 2:1. In den jeweiligen Ligen läuft es sowohl für Fenerbahce als auch für Piräus gut, beide Teams grüßen aktuell von der Tabellenspitze.

Goal liefert Euch alle wichtigen Informationen zu den Aufstellungen und zur Übertragung der Partie zwischen Fenerbahce und Olympiakos.

Fenerbahce - Olympiakos Piräus heute live: Das Spiel in der Übersicht

Wettbewerb Europa League | 2. Spieltag | Gruppe D Begegnung Fenerbahce Istanbul vs. Olympiakos Piräus Anstoß 18.45 Uhr Ort Şükrü Saraçoğlu Stadı (Istanbul, Türkei)

Fenerbahce - Olympiakos Piräus: Ist die Europa League heute live im Free-TV zu sehen?

Die Europa League gibt es in dieser Saison live und exklusiv nur bei RTL zu sehen. Die RTL-Gruppe hat sich die Rechte an der Europa League sichern können und strahlt die Partien vor allem auf seinem Spartensender RTL Nitro aus. Aber natürlich werden auch Partien im Free-TV bei RTL sowie beim sendereigenen Streamingdienst TVNOW gezeigt.

Neben Eintracht Frankfurt gibt es mit Bayer 04 Leverkusen einen weiteren deutschen Vertreter in der Europa League. Außerdem hat RTL in diesem Lizenzpakt auch die Rechte an der Europa Conference League erworben, in der der 1. FC Union Berlin an den Start geht. Das einzige Manko: Wollt Ihr wirklich alle Spiele schauen, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement bei TVNOW.

Europa League: Fenerbahce - Olympiakos Piräus heute im LIVE-STREAM bei TVNOW

Diese kostenpflichtige Mitgliedschaft liegt bei 4,99 Euro pro Monat. Habt Ihr ein Abo abgeschlossen, könnt Ihr über Euren Browser, die App auf Eurem Handy oder dem Smart TV auf die Inhalte des Streamingdienstes zugreifen.

Darüber hinaus gibt es eine einmonatige kostenlose Testphase, in der Ihr die Inhalte von TVNOW testen könnt. Sollte Euch das interessieren, findet Ihr unter diesem Link noch mehr Informationen.

Fenerbahce - Olympiakos Piräus heute live im TV und STREAM: Die RTL-Übertragung in der Übersicht

Die Begegnung zwischen Fenerbahce und Olympiakos könnt Ihr nur bei TVNOW verfolgen. Dort beginnt die Übertragung der Partie pünktlich zum Anpfiff um 18.45 Uhr. Darüber hinaus könnt Ihr die anderen Spiele auch in einer Konferenzschaltung verfolgen.

Europa League heute im kostenlosen LIVE-TICKER verfolgen: Fenerbahce - Olympiakos Piräus

Sollte Euch das Angebot von RTL nicht überzeugt haben, könnt Ihr alle wichtigen Ereignisse der Partie dennoch live verfolgen.

Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr keine wichtige Szene und seid jederzeit bestens über die Begegnung informiert.

Fenerbahce - Olympiakos Piräus heute live im TV, STREAM und TICKER: Der aktuelle Stand in Gruppe D

Platzierung Verein Spiele Punkte Tordifferenz 1. Olympiakos Piräus 1 3 1 2. Fenerbahce Istanbul 1 1 0 3. Eintracht Frankfurt 1 1 0 4. Royal Antwerpen 1 0 -1

