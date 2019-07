Herkese merhaba. Sahada gosterdigim davranistan dolayi herkesten ozur diliyorum cunku sonuctan dolayi hayal kirikligi yasadim ama taraftarlarimizi da anliyorum onlar da sinirlendiler cunku cok daha iyisini yapmaliydik. Ben her zaman formami sonuna kadar terlettim ve ne sahada ne de antrenmanda calismaktan hicbir zaman kacmadim. Eger ben bu kulupteysem bu kulubumu, sizleri sevdigim icindir ve sizler icin hayatimi veririm. Tekrar taraftarlarimizdan ozur diliyorum. Haydi Fenerbahce !

