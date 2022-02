Fenerbahce vs. Kayserispor: LIVE-STREAM und TV - Türkischer Pokal heute live

Die Runde der letzten 16 steht im türkischen Pokal an, unter anderem empfängt Fenerbahce Istanbul die Mannschaft von Kayserispor. Anpfiff der Achtelfinal-Begegnung ist am Dienstag, 8. Februar 2022, um 18.30 Uhr im Sükrü-Saracoglu-Stadion in Istanbul. Wo die Partie live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird, hat GOAL für Euch zusammengefasst.

Beim Blick auf die aktuelle Tabelle der türkischen Liga dürfte sich mancher Fan verwundert die Augen reiben. Von den großen Istanbuler Klubs steht Fenerbahce als Fünfter zwar am besten da, doch der erste Ligatitel seit 2014 dürfte nur noch unter besonderen Umständen möglich sein - zu groß ist der Rückstand auf Tabellenführer Trabzonspor. Immerhin ist der Pokalsieg noch denkbar, dazu muss allerdings der kommende Gegner Kayserispor ausgeschaltet werden.

Ein Selbstläufer wird das jedoch keinesfalls, wie das 2:2 aus der Ligapartie am 12. Spieltag belegt. Zudem hat sich das Team aus dem Landesinneren der Türkei nach zwei eher schwächeren Spielzeiten gefangen und steht aktuell im sicheren Tabellenmittelfeld auf dem elften Platz. Anders als der kommende Gegner kommt Kayserispor zudem ohne große Namen im Team aus, die bekanntesten Spieler sind Linksaußen Mame Thiam und Ex-Bundesliga-Stürmer Mario Gavranovic.

Zieht Fenerbahce oder Kayserispor in das Viertelfinale des türkischen Pokals ein? Eine Entscheidung fällt am Dienstagabend - und Ihr habt die Möglichkeit, heute live dabei zu sein.

Fenerbahce vs. Kayserispor heute live: Das Achtelfinale des türkischen Pokals im Überblick

Begegnung: Fenerbahce vs. Kayserispor

Wettbewerb: Türkischer Pokal, Achtelfinale

Datum: 8. Februar 2022, 18.30 Uhr

Austragungsort: Sükrü-Saracoglu-Stadion, Istanbul (Türkei)

Fenerbahce vs. Kayserispor: Läuft der türkische Pokal heute live im frei empfangbaren Fernsehen?

Die Antwort dürfte so manchen Fan des türkischen Pokals enttäuschen, denn das Aufeinandertreffen wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Um das Match heute live zu verfolgen, benötigt Ihr ein Abonnement bei einem kostenpflichtigen Streamingdienst.

Stellt sich nur noch die Frage, welcher der zahlreichen Anbieter für die Übertragung des Duells verantwortlich ist - DAZN, Sky, Magenta Sport oder doch ein anderes Unternehmen?

Fenerbahce vs. Kayserispor heute live: Läuft der türkische Pokal im Pay-TV oder LIVE-STREAM bei Sky oder DAZN?

Auf diesem Wege lässt sich das Spiel selbstverständlich verfolgen. Ihr könnt sowohl via Pay-TV als auch via LIVE-STREAM zuschauen. Mit einem Sky-Abonnement kommt Ihr allerdings nicht weit - der Pay-TV-Sender hält nicht die Rechte am Wettbewerb.

Diese liegen seit Sommer 2020 nämlich beim Streamingdienst Sportdigital Fußball. Dank einer Kooperation mit DAZN habt Ihr zudem die Möglichkeit, das Kräftemessen auch dort live zu verfolgen. Doch dazu später mehr.

Fenerbahce vs. Kayserispor heute live: Türkischer Pokal im LIVE-STREAM und Pay-TV bei Sportdigital Fußball

Sportdigital Fußball bietet Euch die Möglichkeit, das Angebot in einen Pay-TV-Vertrag mit einem anderen Unternehmen einzubinden. Dies ist beispielsweise bei waipu.tv, Vodafone oder der Telekom möglich.

Zudem könnt Ihr Euch auch direkt bei Sportdigital Fußball registrieren. Ein Tagespass ist dort für 2,99 Euro zu haben, das Monatsabo kostet 4,99 Euro und der Preis für das Jahresabo liegt bei 44,99 Euro.

Fenerbahce vs. Kayserispor heute live: Türkischer Pokal im LIVE-STREAM auf DAZN

Wie bereits angesprochen wurde, gibt es eine Kooperation zwischen Sportdigital Fußball und dem Streamingdienst DAZN. Daher könnt Ihr den LIVE-STREAM auch über die Plattform abrufen und auf einem Endgerät Eurer Wahl abspielen, solange Ihr über eine stabile Internetverbindung und ein DAZN-Abo verfügt.

Habt Ihr Euch ein Abo gesichert, habt Ihr Zugriff auf diverse Live-Events aus der Welt des Sports. Der Kostenpunkt dafür beträgt je nach Abo entweder 29,99 Euro im flexibel kündbaren Monatsabo oder 274,99 Euro im Jahresabo bzw. 24,99 Euro im Jahresabo, falls Ihr lieber in monatlichen Raten bezahlen wollt.

Fenerbahce vs. Kayserispor heute live: Türkischer Pokal und mehr auf DAZN - weitere Informationen

Begegnung Fenerbahce vs. Kayserispor Wettbewerb Türkischer Pokal, Achtelfinale Free-TV - Pay-TV Sportdigital Fußball LIVE-STREAM Sportdigital Fußball, DAZN LIVE-TICKER GOAL

Fenerbahce vs. Kayserispor heute live: Aufstellungen und LIVE-TICKER

Solltet Ihr nahezu in Echtzeit auf den Laufenden bleiben wollen, schaut im LIVE-TICKER von GOAL zur Partie Fenerbahce vs. Kayserispor vorbei.

Zudem veröffentlichen wir wie gewohnt an dieser Stelle die Aufstellungen, sobald diese kommuniziert worden sind.