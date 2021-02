Fenerbahce vs. Istanbul Basaksehir heute live im TV und LIVE-STREAM - die Übertragung des Türkiye Kupasi

Im türkischen Pokal kommt es heute zum Istanbul-Duell zwischen Fenerbahce und Basaksehir. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel heute live sehen könnt.

Hochspannung am Bosporus. Im Viertelfinale des türkischen Pokals kommt es zum Duell zweier Istanbuler Klubs: Fenerbahce gegen Basaksehir. Anpfiff der Partie ist am Dienstag um 18.45 Uhr.

Fenerbahce musste am vergangenen Wochenende ein weiteres Derby bestreiten, gegen Galatasaray gab es allerdings eine empfindliche 0:1-Heimniederlage. Nun ist für das Team um Neuzugang Mesut Özil im Pokal Besserung angesagt.

Basaksehir indes steht in der Süper Lig auf Rang 17 und damit tief im Abstiegskampf. Auf dem Papier geht deswegen Fener als Favorit in das Spiel, doch der Pokal hat seine eigenen Gesetze – vor allen Dingen bei Derbys.

In diesem Artikel seid Ihr genau richtig, wenn Ihr erfahren wollt, wo das Duell zwischen Fenerbahce und Basaksehir heute live im TV und LIVE-STREAM läuft. Wer eine generelle Übersicht zu allen Fußball-Übertragungen haben will, findet alles dazu in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

Fenerbahce vs. Istanbul Basaksehir heute live: Das Duell im Überblick

Duell Fenerbahce - Istanbul Basaksehir Datum 9. Februar 2021 | 18.45 Uhr Ort Ülker Stadyumu Fenerbahce Sükrü Saracoglu Kompleski

Fenerbahce vs. Istanbul Basaksehir heute live im TV sehen: Geht das?

Türkischer Fußball und eine zeitgleiche Übertragung im deutschen Fernsehen, das sind leider zwei Paar Schuhe. Sowohl die Süper Lig als auch der spannende Pokalwettbewerb des Landes sind kein Teil deutscher TV-Berichterstattung.

Somit kommt Fenerbahce vs. Basaksehir heute nicht live im TV, weil schlichtweg die deutschen Sportsender keine Übertragungsrechte für das Istanbuler Stadtderby haben.

Dagegen könnt Ihr mit einem einfach Trick dennoch live mit dabei sein, wenn Fener und Basaksehir heute um das Halbfinale des türkischen Pokalwettbewerbs kämpfen. Alle Details dazu folgen.

Fenerbahce vs. Istanbul Basaksehir heute im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung des Türkiye Kupasi

Die TV-Rechte an der Begegnung Fenerbahce vs. Basaksehir fehlen zwar – dennoch gibt es eine Option, um das Derby heute live und in voller Länge zu sehen.

Fenerbahce vs. Basaksehir heute im LIVE-STREAM von Bild-Plus sehen

Das Internet bietet Euch eine Option, das Istanbul-Derby heute live im Stream anzusehen: Fenerbahce vs. Basaksehir wird heute um 18.45 Uhr im LIVE-STREAM bei Bild Plus gezeigt / übertragen.

Bild Plus ist damit der einzige Anbieter, der das Pokalspiel der Türkei heute live überträgt. Um die Übertragung live miterleben zu können, braucht Ihr also nichts weiter als ein Abonnement bei Bild Plus.

Hier auf dieser Seite findet Ihr alle Informationen zu dem Dienst, der für nur 9,99 Euro im Monat erhältlich ist. Übrigens könnt Ihr mit einem etwaigen Abonnement auch ein zweites türkisches Pokalfinale live im Stream anschauen: Galatasaray vs. Alanyaspor – am Mittwoch um 18.45 Uhr.

Fenerbahce vs. Basaksehir heute live: Der Spielplan im türkischen Pokal

Fenerbahce vs. Basaksehir (Heute um 18.45 Uhr)

Galatasaray vs. Alanyaspor (Mittwoch, 18.45 Uhr)

Sivasspor vs. Antalyaspor (Donnerstag, 15.45 Uhr)

Konyaspor vs. Besiktas (Donnerstag, 18.45 Uhr)

Fenerbahce vs. Istanbul Basaksehir heute live: Der Ergebnis-Ticker auf Goal

Ihr habt heute keine Möglichkeit, das Viertelfinale im türkischen Fußball-Pokal live zu verfolgen, wollt aber dennoch immer top informiert sein? Dann aufpassen, jetzt kommt die Lösung: Der Ergebnis-Ticker von Goal zu Fenerbahce vs. Basaksehir ist Lösung.

Hier bekommt Ihr schon vor Anpfiff die wichtigsten Statistiken serviert und sobald der Ball rollt bekommt Ihr in Echtzeit die Tore geliefert. Trifft also zum Beispiel Mesut Özil für Fener, erfahrt Ihr es im TICKER sofort.

Fenerbahce vs. Istanbul Basaksehir heute live: Die Aufstellungen

