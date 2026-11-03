Fenerbahçe gegen Liverpool: Vorschau auf das Champions-League-Spiel

Champions League - Spielwoche 4 4. Nov. 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Liverpool reist nach Istanbul und trifft in der Ligaphase der Champions League im Chobani Stadyumu auf Fenerbahçe. Anstoß ist am Mittwoch, 4. November, um 13.45 Uhr EST und 17.45 Uhr GMT.

Liverpool will sich nach der Enttäuschung in der Premier League zurückmelden

Andoni Iraolas Liverpool blieb zuletzt wettbewerbsübergreifend fünf Spiele in Folge ungeschlagen. Diese Serie beendete Arsenal jedoch am Sonntag in der Premier League an der Anfield Road. Dennoch hat Liverpool mit drei Siegen aus drei Spielen einen perfekten Start in diese Champions-League-Saison hingelegt. Da die Mannschaft in der gesamten Saison erst zwei Spiele verloren hat, reist sie mit Selbstvertrauen in die Türkei.

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Fenerbahçe steht mit dem Rücken zur Wand

Fenerbahçe hat zuletzt zwei Spiele in Folge in der Süper Lig verloren und aus drei Champions-League-Partien nur zwei Punkte geholt. Für Interimstrainer Dirk Kuyt ist es derzeit eine schwierige Phase. Im letzten Champions-League-Heimspiel verspielte Fenerbahçe gegen Slavia eine Zwei-Tore-Führung und trennte sich 2:2 vom Gegner. Am zweiten Spieltag setzte es bei Aston Villa eine 0:6-Niederlage. Kuyt, der als Spieler sechs Jahre bei Liverpool verbrachte, könnte bei seinem Debüt als Trainer in der Champions League kaum vor einer schwierigeren Aufgabe stehen.

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Wichtige Statistiken und Verletztenlage

Der von Liverpool ausgeliehene Ronald Araujo traf bei jedem seiner letzten beiden Champions-League-Einsätze.

In sechs der letzten sieben Heimspiele von Fenerbahçe fielen mindestens drei Tore.

Marco Asensio und Nathan Aké fehlen Fenerbahçe verletzungsbedingt.

Dominik Szoboszlai kehrte am Wochenende bei Liverpools 0:1-Niederlage gegen Arsenal in der Premier League nach seiner Verletzung als Einwechselspieler zurück.

Personalien und Kader