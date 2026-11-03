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Fenerbahce gegen Liverpool in der Champions League: Alles Wissenswerte vor dem Spiel

Fenerbahçe - Liverpool
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D. Kuyt
R. Araujo
R. Lukaku

Umfassende Spielvorschau auf Fenerbahce gegen Liverpool in der Champions League. Wir sprechen über Taktik, Personallage, Form und mehr, während die Gastgeber ihre Serie von drei Spielen ohne Sieg beenden wollen.

Fenerbahçe gegen Liverpool: Vorschau auf das Champions-League-Spiel

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Champions League - Spielwoche 4
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Liverpool reist nach Istanbul und trifft in der Ligaphase der Champions League im Chobani Stadyumu auf Fenerbahçe. Anstoß ist am Mittwoch, 4. November, um 13.45 Uhr EST und 17.45 Uhr GMT.

Liverpool will sich nach der Enttäuschung in der Premier League zurückmelden

Andoni Iraolas Liverpool blieb zuletzt wettbewerbsübergreifend fünf Spiele in Folge ungeschlagen. Diese Serie beendete Arsenal jedoch am Sonntag in der Premier League an der Anfield Road. Dennoch hat Liverpool mit drei Siegen aus drei Spielen einen perfekten Start in diese Champions-League-Saison hingelegt. Da die Mannschaft in der gesamten Saison erst zwei Spiele verloren hat, reist sie mit Selbstvertrauen in die Türkei.

Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

Fenerbahçe steht mit dem Rücken zur Wand

Fenerbahçe hat zuletzt zwei Spiele in Folge in der Süper Lig verloren und aus drei Champions-League-Partien nur zwei Punkte geholt. Für Interimstrainer Dirk Kuyt ist es derzeit eine schwierige Phase. Im letzten Champions-League-Heimspiel verspielte Fenerbahçe gegen Slavia eine Zwei-Tore-Führung und trennte sich 2:2 vom Gegner. Am zweiten Spieltag setzte es bei Aston Villa eine 0:6-Niederlage. Kuyt, der als Spieler sechs Jahre bei Liverpool verbrachte, könnte bei seinem Debüt als Trainer in der Champions League kaum vor einer schwierigeren Aufgabe stehen.

Fenerbahce SK v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

Wichtige Statistiken und Verletztenlage

  • Der von Liverpool ausgeliehene Ronald Araujo traf bei jedem seiner letzten beiden Champions-League-Einsätze.
  • In sechs der letzten sieben Heimspiele von Fenerbahçe fielen mindestens drei Tore.
  • Marco Asensio und Nathan Aké fehlen Fenerbahçe verletzungsbedingt.
  • Dominik Szoboszlai kehrte am Wochenende bei Liverpools 0:1-Niederlage gegen Arsenal in der Premier League nach seiner Verletzung als Einwechselspieler zurück.

Personalien und Kader

Fenerbahçe vs Liverpool Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
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Fenerbahçe
FB
Aufstellung
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Liverpool
LIV
4-2-3-1
EdersonEdersonM. SkriniarM. SkriniarK. OppongK. OppongNélson SemedoNélson SemedoA. BrownA. BrownO. AydinO. AydinK. AkturkogluK. AkturkogluM. GuendouziM. GuendouziN'Golo KantéN'Golo KantéM. GreenwoodM. GreenwoodV. MuriqiV. MuriqiA. BeckerA. BeckerR. AraujoR. AraujoJérémy JacquetJérémy JacquetV. van DijkV. van DijkK. TsimikasK. TsimikasC. GakpoC. GakpoR. GravenberchR. GravenberchR. NgumohaR. NgumohaA. Mac AllisterA. Mac AllisterT. NyoniT. NyoniL. KoumasL. Koumas
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LIV
4-2-3-1
Fenerbahçe

Startelf

Liverpool

Trainer

  • D. Kuyt
  • A. Iraola

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