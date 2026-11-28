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Wann ist Anstoß bei Fenerbahçe gegen Erzurumspor FK?

Süper Lig - Spielwoche 13 29. Nov. 2026 - 11:00 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Fenerbahçe empfängt in der Süper Lig Erzurumspor FK. Gespielt wird im Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi in Istanbul.

Die Gastgeber kommen mit Rückenwind aus Europa. In der Champions League gewann Fenerbahçe zuletzt bei Schachtar Donezk mit 1:0, nachdem zuvor Liverpool mit 3:2 bezwungen worden war.

In der Liga lief es weniger rund. Gegen Kocaelispor reichte es zuletzt nur zu einem 2:2, und gegen Göztepe setzte es Ende Oktober eine 1:2-Niederlage. Trainer Emre Belözoglu muss die Mischung aus Europapokal und Liga steuern.

Erzurumspor reist mit deutlich weniger Selbstvertrauen an. Zuletzt verlor die Mannschaft von Trainer Serkan Özbalta mit 0:1 gegen Göztepe, und es war bereits die dritte Niederlage in den vergangenen vier Ligaspielen.

Den Gästen gelang zwischenzeitlich ein Auswärtssieg bei Gaziantep FK mit 3:1. Gegen Eyupspor gewannen sie zudem 2:0. Diese Ergebnisse liegen allerdings schon einige Wochen zurück.

In der Tabelle trennen beide Klubs sieben Plätze. Wer das Spiel verfolgen möchte, findet unten alle Informationen zu TV-Sender und Live-Stream.

Wie lief die Woche bei Fenerbahçe und Erzurumspor FK?

Fenerbahçe holte aus den jüngsten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Remis und eine Niederlage. Zuletzt gewann die Mannschaft mit 1:0 bei Schachtar Donezk in der Champions League. Davor stand ein 2:2 gegen Kocaelispor und ein 5:0 bei Corum FK. Insgesamt erzielte Fenerbahçe 12 Tore und kassierte 6.

Erzurumspor kommt auf zwei Siege und drei Niederlagen. Die jüngste Partie ging mit 0:1 gegen Göztepe verloren, davor gab es eine 1:2-Niederlage bei Rizespor. Das Torverhältnis der Gäste lautet 7:7.

Wie stellen Fenerbahçe und Erzurumspor FK auf?

In welcher Form sind Fenerbahçe und Erzurumspor FK?

Wie sieht die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen beide Teams in der Tabelle?