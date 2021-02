Fenerbahce vs. Galatasaray: Das Istanbul-Derby heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen - alle Infos zur Übertragung der Süper Lig

Spitzenspiel in der Süper Lig: Fenerbahce empfängt Galatasaray. Hier erfahrt Ihr, wo das Derby heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Am 23. Spieltag der Süper Lig trifft Fenerbahce auf Galatasaray. Anstoß der Begegnung ist am Samstag, den 6. Februar, um 17 Uhr im Sükrü-Saracoglu-Stadion in Istanbul.

Das mit Spannung erwartete Derby birgt heute viel Spannung - nicht nur aufgrund der Paarung, sondern auch wegen der brisanten Tabellensituation. Während Fener mit 48 Punkten derzeit die Süper Lig anführt, lauert Gala nur drei Zähler dahinter auf dem zweiten Rang.

Zudem sind die Augen auch auf Mesut Özil gerichtet: Der Fenerbahce-Neuzugang wurde beim letzten Ligaspiel gegen Hatayspor (2:1) erstmals eingewechselt. Folgt heute sein erster Startelfeinsatz im richtungsweisenden Derby?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Istanbul-Derby zwischen Fenerbahce und Galatasaray heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem informieren wir Euch hier über die Aufstellungen, sobald sie feststehen.

Fenerbahce vs. Galatasaray heute live: Das Istanbul-Derby im Überblick

Begegnung Fenerbahce - Galatasaray Datum Samstag, 6. Februar 2021 Anstoß 17 Uhr Stadion Sükrü-Saracoglu-Stadion, Istanbul

Fenerbahce vs. Galatasary: Die Süper Lig heute live im TV verfolgen - geht das?

Zunächst die schlechte Botschaft: Leider wird das Istanbul-Derby zwischen Fenerbahce und Galatasaray heute nicht live im TV zu sehen sein. Das ist der Tatsache geschuldet, dass sich in Deutschland weder ein Free-TV-Sender noch ein Pay-TV-Sender die Übertragungsrechte an der türkischen Süper Lig gesichert hat.

Trotzdem gibt es eine (etwas umständliche) Möglichkeit, um das prestigeträchtige Duell zwischen Fener und Gala heute live zu verfolgen - und zwar per LIVE-STREAM. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr im folgenden Abschnitt.

Quelle: Getty Images

Fenerbahce vs. Galatasaray heute live: So könnt Ihr das Derby im LIVE-STREAM sehen

Um die türkische Süper Lig im LIVE-STREAM verfolgen zu können, muss man auf den Wettanbieter bet365.com zurückgreifen, da kein anderer Streaminganbieter die Übertragungsrechte für Fener vs. Gala besitzt.

Leider ist diese Lösung etwas mühsam, aber wenn Ihr heute unbedingt live dabei sein möchtet, funktioniert das so: Zunächst müsst Ihr ein Konto beim Wettanbieter erstellen und Geld auf Euer Konto geladen haben. Sobald Ihr in den letzten 24 Stunden eine Wette platziert habt, steht Euch der LIVE-STREAM zur Verfügung.

Auf der Homepage müsst Ihr dafür nur auf den "LIVE"-Button klicken. Dort seht Ihr anschließend eine Übersicht der kommenden Spiele, darunter auch Fenerbahce vs. Galatasaray. Über den "Play"-Button neben der Begegnung gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM.

Quelle: Getty Images

Fenerbahce vs. Galatasaray heute live: Die Aufstellungen zum Istanbul-Derby

Sobald die Aufstellungen von Fenerbahce und Galatasaray bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle.

Fenerbahce vs. Galatasaray: Die Süper Lig heute im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, das Kräftemessen zwischen Fener und Gala heute live im TV und im LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem: Bei Goal gibt es einen LIVE-TICKER zu Fenerbahce vs. Galatasaray.

Im LIVE-TICKER erhaltet Ihr blitzschnelle Aktualisierungen bei Toren, Großchancen oder sonstigen Highlights. Zudem versorgt Euch der Tickerer auch mit spannenden Fakten und Statistiken zu beiden Teams.