Fenerbahce vs. Eintracht Frankfurt live: Die Europa League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Donnerstag stehen in der Europa League die Spiele im Rahmen des 6. und letzten Spieltags in der Gruppenphase auf dem Programm. Hierbei steigt etwa in der Gruppe D die Partie Fenerbahce vs. Eintracht Frankfurt. Der Dritte empfängt in Istanbul den Tabellenführer, wobei die beiden Kontrahenten bisher fünf und elf Punkte holten.

Die Türken haben keine Chancen auf den Einzug in die K.o.-Phase der Europa League, aber sie stehen mit einem Bein in jener der Conference League. Denn: Fenerbahce hat drei Zähler Vorsprung auf das Schlusslicht Royal Antwerpen und entschied das zweite direkte Duell mit 3:0 für sich. Das Hinspiel endete ebenso wie das erste direkte Duell gegen Eintracht Frankfurt (1:1) mit einem Unentschieden. Hingegen erlebte das vom umstrittenen Portugiesen Vitor Pereira trainierte Team gegen Olympiakos Piräus zwei Niederlagen.

Die Griechen stehen genauso wie die Eintracht in der K.o.-Phase der Europa League. Die Elf von Oliver Glasner holte etwa mithilfe von zwei vollen Erfolgen zwei Punkte mehr als direkte Konkurrent auf. Zudem entschied die Mannschaft aus der Mainmetropole das erste Aufeinandertreffen gegen Royal Antwerpen für sich, ehe am 25. November ein 2:2-Heimremis folgte. Hierbei handelte es sich um den zweiten Punktverlust in der Gruppenphase nach dem 1:1 gegen Fenerbahce.

Am 6. Spieltag in der Gruppe D der Europa League trifft Fenerbahce um 18.45 Uhr zuhause auf Eintracht Frankfurt. GOAL informiert Euch zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Fenerbahce vs. Eintracht Frankfurt: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Fenerbahce vs. Eintracht Frankfurt Datum: Donnerstag, 9. Dezember 2021 Uhrzeit: 18.45 Uhr Stadion: Sukru Saracoglu Stadion (Istanbul)

Fenerbahce vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Europa League

RTL Deutschland hält die Senderechte für die Europa League sowie für die Europa Conference League. Hierbei strahlt es in jeder Europacup-Woche insgesamt eine Begegnung im Free-TV aus. Dafür zeichnen sich entweder RTL oder NITRO verantwortlich. Doch wie sieht es rund um die Übertragung von Fenerbahce vs. Eintracht Frankfurt aus?

Fenerbahce vs. Eintracht Frankfurt heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

NITRO sendet heute um 21 Uhr das Heimspiel von Union Berlin in der Conference League gegen Slavia Prag im Free-TV. Das bedeutet, dass das Duell Fenerbahce – Eintracht Frankfurt ausschließlich bei RTL+ zu sehen ist. Hierbei handelt es sich um das Streamingportal von RTL Deutschland, das bis Anfang November NOWTV hieß.

Fenerbahce vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV bei RTL+

Genau genommen stellt die Übertragung des Spiels Fenerbahce vs. Eintracht Frankfurt bei RTL+ einen Premium-Inhalt dar. Daher müsst Ihr vor dem Anpfiff um 18.45 Uhr ein Premium- oder ein Premium-Duo-Monatsabo erwerben. Dafür müsst Ihr respektive 4,99 Euro und 7,99 Euro auf den Tisch legen. Bei der zweitgenannten Option könnt Ihr Euer Abonnement gleichzeitig auf zwei Geräten verwenden. Obendrein sind die einzigen Werbesports jene in den Werbespots der Live-Streams. Hier stehen sämtliche Fakten zu den Paketen bei RTL+.

Als Abonnenten des Pay-per-View-Portals kommt Ihr heute in den Genuss von mehreren Europapokal-Partien. Eine davon ist das andere Match in der Gruppe von Fenerbahce und Eintracht Frankfurt, Royal Antwerpen vs. Olympiakos Piräus. Ebenfalls um 18.45 Uhr gehen die Duelle Real Sociedad vs. PSV Eindhoven und SSC Neapel vs. Leicester City über die Bühne. Hierbei könnt Ihr Euch für Übertragungen in voller Länge oder für eine Konferenz entscheiden.

Dasselbe gilt für Begegnungen der Europa League und der Conference League, deren Anstoß um 21.00 Uhr erfolgt. Damit meinen wir etwa jene von Bayer Leverkusen bei Ferencvaros und das Heimspiel von Union Berlin gegen Slavia Prag. Überdies stehen Lazio Rom vs. Galatasaray in der Europa League sowie Tottenham Hotspur vs. Stade Rennes zur Auswahl. Doch notiert Euch nun die wichtigsten Infos zur Übertragung von Fenerbahce vs. Eintracht Frankfurt:

Übertragungsbeginn: 17.15 Uhr

Spielbeginn: 18.45 Uhr

Fenerbahce vs. Eintracht Frankfurt heute bei RTL+ schauen: Die weiteren Voraussetzungen

Wenn Ihr noch keine Abonnenten bei RTL+ (ehemals NOWTV) seid, sind zwei rasche Schritte notwendig. Der Vertragsabschluss stellt folgerichtig einen davon dar. Danach müssen Kunden, die ein Smart-TV ihr Eigen nennen, die kostenlosen App installieren. Andernfalls könnt Ihr ein gewöhnliches Fernsehgerät mittels HDMI-Kabel mit einem Notebook verbinden.

Fenerbahce vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM sehen

Die letztgenannte Option wird durch LIVE-STREAMS auf RTL+ ermöglicht. Diese bietet das Pay-per-View-Portal zu sämtlichen Inhalten und dementsprechend auch für die Übertragung von Fenerbahce – Eintracht Frankfurt. Hierbei könnt Ihr das Premium- oder das Premium-Duo-Abo sowohl mit PCs und Notebook als auch mit anderen mobilen Endgeräten nützen. Dafür benötigt Ihr die kostenlose App und eine passende Internetverbindung.

Die Kunden von RTL+ können außerdem alle Kanäle der RTL-Gruppe (VOX, RTL, RTL ZWEI, NITRO, etc.) rund um die Uhr im Live-Stream ansehen. Zudem umfasst das Angebot etwa die Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und Motorsport.

Zu Fenerbahce vs. Eintracht Frankfurt via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Überdies könnt Ihr das Match Fenerbahce vs. Eintracht Frankfurt des LIVE-TICKERS von GOAL mitverfolgen. Ferner könnt Ihr Euch für eine Konferenz mit anderen Europacup-Partien entscheiden. Hierbei halten wir Euch über alle Treffer und Torchancen, Ein- und Auswechslungen sowie Verwarnungen und Ausschlüssen auf dem Laufenden. Hierbei senden wir Euch Push-Mitteilungen.

Fenerbahce gegen Eintracht Frankfurt im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Europa League übertragen

Fenerbahce vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen zur Europa League

Ungefähr 60 Minuten vor dem Anpfiff teilen wir Euch die Aufstellungen mit.