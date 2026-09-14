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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin

"Fehleinschätzung" der Schiedsrichter: Tor von Erling Haaland im Manchester-Derby hätte nicht zählen dürfen

Premier League
E. Haaland
Manchester United - Manchester City
Manchester United
Manchester City

Im Stadtderby zwischen Manchester United und Manchester City erzielt Erling Haaland ein umstrittenes Tor, welches jedoch Anerkennung findet. Wenig später rudert der Schiedsrichter-Verband zurück und räumt Fehler ein.

Im Duell zwischen den Red Devils und den Skyblues war der Norweger in der 60. Spielminute erfolgreich, als er eine abgefälschte Hereingabe von City-Verteidiger Josko Gvardiol über die Linie in den Kasten des Stadtrivalen drückte.

Haalands Treffer hätte im Nachgang allerdings die Anerkennung verweigert werden müssen, schließlich stand Mitspieler Enzo Fernandez beim Zuspiel von Gvardiol knapp im Abseits. Der Argentinier hatte die Kugel zwar nicht berührt, war mit seiner Bewegung allerdings aktiv zum Ball gegangen und hatte so die Aufmerksamkeit von United-Verteidiger Lisandro Martínez auf sich gezogen.

Obwohl der VAR sich die Szene noch einmal anschaute und eine mögliche Abseitsstellung überprüfte, wurde das Tor für die Cityzens gegeben. Dabei bewertete der Video-Schiedsrichter jedoch nur die Bewegung von Haaland, welcher sich im Gegensatz zu Fernandez nicht in der strafbaren Zone befand.

Wenige Stunden nach Spielende räumte englische Schiedsrichterverband Pro Ref eine "Fehleinschätzung" des Schiedsrichter-Gespanns um den Unparteiischen Michael Oliver ein. Der VAR hätte Oliver an den Monitor an der Seitenlinie holen müssen, um die Szene zumindest aus einer neuen Perspektive bewerten zu können.

FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYGetty Images

Manchester United verliert trotz 70-minütiger Überzahl

Stattdessen gelang es City, das knappe Ergebnis über die Zeit zu retten und drei Punkte einzufahren. Dabei waren die Skyblues nach einer Tätlichkeit von Phil Foden früh in Unterzahl geraten - mehr als 70 Minuten lang spielte man mit einem Mann weniger.

Doch aus der Überzahl konnte United kein Kapital schlagen, vor allem in der Offensive ging dem Gastgeber die Kreativität völlig ab. So brachte ein Standard die bis dahin größte Chance der Partie, Marcus Rashfords starker Freistoß landete aber nur am linken Pfosten (45).

Auch nach Wiederanpfiff war es der Pfosten, der die Führung verhinderte, auch Kobbie Mainoo scheitert um Millimeter (51.). Die Red Devils schienen nun endlich ins Spiel gefunden haben - bis Haaland, der zuvor kaum in Erscheinung getreten war, eiskalt zuschlug.

In der Tabelle weist ManCity damit nach wie vor eine makellose Bilanz von vier Siegen aus vier Spielen auf und liegt aufgrund eines mehr kassierten Tores hinter Meister Arsenal auf Platz zwei. United hingegen belegt mit vier Zählern Platz 13.

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Häufig gestellte Fragen

Erling Haaland ist Mittelstürmer – und zwar einer, wie man ihn im modernen Fußball kaum besser finden könnte. Seine Aufgabe? Tore. Viele Tore. Er spielt zentral, mit Kraft, Tempo, cleveren Laufwegen und dieser fast unheimlichen Effizienz vor dem Tor.

Geboren wurde er am 21. Juli 2000 in Leeds, England. Sein Vater, Alf-Inge Haaland, war damals Profi bei Leeds United – daher auch der englische Geburtsort. Aufgewachsen ist er dann in Norwegen, in der Stadt Bryne.

Bei Manchester City läuft Haaland mit der Nummer 9 auf – eine klassische Stürmernummer, die ziemlich genau zusammenfasst, was er auf dem Platz macht: vorne lauern, Chancen erspüren, abdrücken.

Mit 1,95 Metern Körpergröße ist Haaland eine echte Erscheinung. Und das nicht nur auf dem Papier – er bringt Wucht mit, wirkt aber gleichzeitig erstaunlich agil für seine Größe. Eine seltene Kombination.

Rund 88 Kilogramm bringt er auf die Waage. Das passt: robust gebaut, muskulös, aber trotzdem spritzig. Auf dem Platz wirkt er wie ein Panzer mit Turbolader.

Offizielle Angaben gibt es nicht – geschätzt wird EU 46 bis 47. Haalands Schuhe? Speziell angepasst, versteht sich. Nike sorgt dafür, dass alles sitzt.

Sein linker Fuß ist der dominante. Die meisten seiner Tore schießt er damit. Mit rechts trifft er aber auch regelmäßig – was ihn noch unberechenbarer macht.

Seine Anfänge hatte er bei Bryne FK – dort, wo Haaland aufgewachsen ist. Danach folgten Molde FK, Salzburg, Borussia Dortmund – und schließlich der Sprung zu Manchester City. Ein Weg mit klarer Linie.

Sein Hauptwohnsitz ist in Manchester – ganz in der Nähe des Trainingszentrums. Außerdem besitzt er Immobilien in Norwegen, und angeblich auch eine Finca in Spanien. Details? Bleiben privat.

Seine Autosammlung ist berühmt: Bugatti, Ferrari Monza, Mercedes-AMG One, Rolls-Royce Cullinan – dazu Alltagsklassiker wie ein Range Rover oder ein Audi RS6. Je nach Stimmung und Anlass.

Ja, er kann. Während seiner Zeit in Dortmund hat Haaland Deutsch gelernt – und auch in Interviews gezeigt, dass er sich gut verständigen kann. Kein Akzentwunder, aber völlig alltagstauglich.

Seit 2024 ist bekannt: Haaland ist Vater geworden. Viel mehr ist dazu nicht öffentlich – er schützt sein Privatleben konsequent.

Isabel Haugseng Johansen – sie kommt wie er aus Bryne, man kennt sich also schon ewig. Die beiden führen eine eher zurückhaltende Beziehung, leben aber offenbar zusammen in England.

Je nach Quelle liegt sein Jahresgehalt zwischen 33 und 55 Millionen Euro – abhängig von Boni. Sein Vermögen? Schätzungen gehen von weit über 100 Millionen Euro aus. Und das ist wohl eher konservativ.

Mit Salzburg holte Haaland Meisterschaft und Pokal, mit dem BVB den DFB-Pokal. Der große Coup folgte bei City: Premier League, FA Cup und Champions League – alles in einer Saison. 2024 kam der nächste Meistertitel dazu. Und individuell? Da hat er 2023 fast alles abgeräumt.

Noch kein einziges Mal. 2023 war er aber ganz nah dran – Platz 2 hinter Messi. Viele sehen ihn schon als nächsten großen Favoriten.

Auch hier bisher kein Sieg. 2023 war Haaland erneut Zweiter – wieder hinter Messi. Es dürfte aber nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sein Name ganz oben auftaucht.

Gleich zwei: "The Man-Child" – wegen seines schnellen Wachstums bei Molde – und "Goal Machine", weil er einfach immer trifft. Beide Spitznamen treffen ziemlich genau ins Schwarze.

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