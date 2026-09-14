"Fehleinschätzung" der Schiedsrichter: Tor von Erling Haaland im Manchester-Derby hätte nicht zählen dürfen

Im Duell zwischen den Red Devils und den Skyblues war der Norweger in der 60. Spielminute erfolgreich, als er eine abgefälschte Hereingabe von City-Verteidiger Josko Gvardiol über die Linie in den Kasten des Stadtrivalen drückte.

Haalands Treffer hätte im Nachgang allerdings die Anerkennung verweigert werden müssen, schließlich stand Mitspieler Enzo Fernandez beim Zuspiel von Gvardiol knapp im Abseits. Der Argentinier hatte die Kugel zwar nicht berührt, war mit seiner Bewegung allerdings aktiv zum Ball gegangen und hatte so die Aufmerksamkeit von United-Verteidiger Lisandro Martínez auf sich gezogen.

Obwohl der VAR sich die Szene noch einmal anschaute und eine mögliche Abseitsstellung überprüfte, wurde das Tor für die Cityzens gegeben. Dabei bewertete der Video-Schiedsrichter jedoch nur die Bewegung von Haaland, welcher sich im Gegensatz zu Fernandez nicht in der strafbaren Zone befand.

Wenige Stunden nach Spielende räumte englische Schiedsrichterverband Pro Ref eine "Fehleinschätzung" des Schiedsrichter-Gespanns um den Unparteiischen Michael Oliver ein. Der VAR hätte Oliver an den Monitor an der Seitenlinie holen müssen, um die Szene zumindest aus einer neuen Perspektive bewerten zu können.

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Manchester United verliert trotz 70-minütiger Überzahl

Stattdessen gelang es City, das knappe Ergebnis über die Zeit zu retten und drei Punkte einzufahren. Dabei waren die Skyblues nach einer Tätlichkeit von Phil Foden früh in Unterzahl geraten - mehr als 70 Minuten lang spielte man mit einem Mann weniger.

Doch aus der Überzahl konnte United kein Kapital schlagen, vor allem in der Offensive ging dem Gastgeber die Kreativität völlig ab. So brachte ein Standard die bis dahin größte Chance der Partie, Marcus Rashfords starker Freistoß landete aber nur am linken Pfosten (45).

Auch nach Wiederanpfiff war es der Pfosten, der die Führung verhinderte, auch Kobbie Mainoo scheitert um Millimeter (51.). Die Red Devils schienen nun endlich ins Spiel gefunden haben - bis Haaland, der zuvor kaum in Erscheinung getreten war, eiskalt zuschlug.

In der Tabelle weist ManCity damit nach wie vor eine makellose Bilanz von vier Siegen aus vier Spielen auf und liegt aufgrund eines mehr kassierten Tores hinter Meister Arsenal auf Platz zwei. United hingegen belegt mit vier Zählern Platz 13.