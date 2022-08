Fehérvár vs. 1. FC Köln heute live: Wird das Rückspiel im TV oder LIVE-STREAM gezeigt / übertragen?

Fehérvár empfängt in den Playoffs zur Conference League den 1. FC Köln. Wird das Rückspiel heute live im TV oder STREAM gezeigt / übertragen?

Der 1. FC Köln strebt die Qualifikation für die Europa Conference League an und gastiert in den Playoffs bei Fehérvár. Anpfiff des Rückspiels ist am heutigen Donnerstag, 25. August 2022, um 19.00 Uhr im ungarischen Székesfehérvár in der MOL Aréna Sóstó. Ob die Begegnung heute live im TV oder LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird und welcher LIVE-TICKER Euch verlässlich auf dem Laufenden hält, erfahrt Ihr nachfolgend.

Das Playoff-Hinspiel gegen Fehérvár im Rahmen der Europa-Conference-League-Qualifikation lief für den 1. FC Köln nicht wie geplant. Mit 1:2 musste man sich im heimischen Stadion geschlagen geben und ist nun im Rückspiel in Ungarn auf Wiedergutmachung aus. Nicht zur Verfügung stehen wird definitiv Innenverteidiger Julian Chabot, der in der vergangenen Woche nach 20 Minuten die Rote Karte sah und gesperrt fehlen wird.

Mut machen dürfte trotz der Hinspiel-Pleite der Auftritt der Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart, die über weite Teile des Spiels den Gegner dominierte. Vor allem im zweiten Durchgang spielte sich das Geschehen über weite Strecken in der Hälfte der Ungarn ab, einzig der Ausgleichstreffer wollte nicht fallen. Auch deshalb glaubt Baumgart an die Wende, wie er direkt im Anschluss an die Begegnung verriet. "Wir bereiten uns jetzt vor, dann werden wir dort wie immer marschieren, aber mit kühlem Kopf. Wir können es drehen", versprühte der Coach nach der Niederlage Optimismus.

Köln will heute im Playoff-Rückspiel gegen Fehérvár noch die Gruppenphase der Europa Conference League erreichen. So wird die Begegnung live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen.

Fehérvár vs. 1. FC Köln heute live: Playoffs zur Europa Conference League - Spielübersicht

Begegnung: Fehérvár FC vs. 1. FC Köln

Wettbewerb: Europa Conference League, Playoff-Rückspiel

Datum: 25. August 2022 (heute), 19.00 Uhr

Austragungsort: MOL Aréna Sóstó, Székesfehérvár (Ungarn)

Fehérvár vs. 1. FC Köln heute live: Werden die Playoffs zur Europa Conference League im Free-TV gezeigt / übertragen?

Im frei empfangbaren Fernsehen werdet Ihr das Spiel nicht verfolgen können. Trotzdem könnt Ihr live dabei sein, wenn sich der 1. FC Köln für die Hinspiel-Niederlage rehabilitieren will.

Allerdings braucht Ihr dazu ein kostenpflichtiges Abonnement bei einem Streamingdienst.

Fehérvár vs. 1. FC Köln heute live: Wo werden die Conference-League-Playoffs im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen?

Nun stellt sich die Frage nach dem übertragenden Anbieter. Läuft das Match bei Pay-TV-Sender Sky, beim Streamingdienst DAZN oder bei RTL+?

Während Sky für die Premier League, den Bundesliga-Samstag und den DFB-Pokal verantwortlich zeichnet, ist DAZN der Ansprechpartner für die Champions League, die Bundesliga-Übertragungen am Freitag und Sonntag sowie internationale Top-Ligen wie die spanische La Liga oder die italienische Serie A. Die Playoffs zur Europa Conference League hat jedoch keiner der beiden Anbieter im Programm.

Fehérvár vs. 1. FC Köln heute live: Playoff-Rückspiel zur Conference League wird von RTL+ im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen

Stattdessen werdet Ihr bei RTL+, ehemals TVNow, fündig. Bereits das Hinspiel lief beim Streamingdienst des TV-Senders RTL, auch das Rückspiel wird dort zu sehen sein. Ab 18.40 Uhr werdet Ihr bei der Vorberichterstattung eingestimmt, um 19.00 Uhr rollt dann der Ball.

Um Zugriff auf den LIVE-STREAM zu erhalten, müsst Ihr zuvor ein Abo abschließen. Der Kostenpunkt dafür liegt bei 4,99 Euro pro Monat für das Premium-Abo, das Max-Abo ist aktuell für 9,99 Euro pro Monat für die ersten sechs Monate zu haben. Zudem habt Ihr jeweils die Möglichkeit, das Angebot einen Monat lang kostenlos zu testen.

Fehérvár vs. 1. FC Köln heute live: RTL+ zeigt / überträgt im LIVE-STREAM - Wo gibt es einen LIVE-TICKER?

Nachdem nun geklärt wäre, wie Ihr das Spiel im LIVE-STREAM sehen könnt, wollen wir Euch zum Abschluss noch auf unseren LIVE-TICKER zu Fehérvár FC gegen den 1. FC Köln hinweisen.

Dort informieren wir Euch über das Geschehen auf dem Platz, damit Ihr keine spielentscheidenden Szenen verpasst und nachverfolgen könnt.