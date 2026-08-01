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FC Schalke 04 v 1. FC Magdeburg - Second BundesligaGetty Images Sport
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FCM heute live: Wo läuft 1. FC Magdeburg vs. West Ham United heute im Live Stream und live im TV?

Klub Freundschaftsspiele
Magdeburg - West Ham
Magdeburg
West Ham
Deutschland 2 Bundesliga

Der 1. FC Magdeburg trifft am heutigen Samstag in einem Testspiel auf West Ham United. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie live des FCM im TV und Live Stream übertragen wird.

Im Rahmen seiner Saisoneröffnung empfängt der 1. FC Magdeburg am heutigen Samstag (1. August) West Ham United. Die Partie des FCM gegen den Premier-League-Absteiger wird um 14.30 Uhr in der Avnet Arena angepfiffen.

Bei SPOX erfahrt Ihr, wo und wie Ihr die Begegnung live verfolgen könnt.

FCM heute live: Wo läuft 1. FC Magdeburg vs. West Ham United heute im Live Stream und live im TV?

Eine Live-Übertragung des Testspiels zwischen dem 1. FC Magdeburg und West Ham United im Free-TV gibt es nicht. Auch bei Anbietern wie Sky oder DAZN wird die Partie nicht gezeigt. Wer das Duell live verfolgen möchte, benötigt daher ein kostenpflichtiges Abonnement.

Übertragen wird das Spiel im Livestream der Volksstimme. Ein Probeabo ist für vier Wochen zum Preis von fünf Euro erhältlich. Der Saisonpass kostet im ersten Jahr 5,99 Euro pro Monat.

FCM heute live: Wo läuft 1. FC Magdeburg vs. West Ham United heute im Live Stream und live im TV? Wichtigste Infos

Begegnung

1. FC Magdeburg vs. West Ham United

Wettbewerb

Testspiel

Datum

1. August

Uhrzeit

14.30 Uhr

Ort

Avnet Arena, Magdeburg

Übertragung

Volksstimme

FCM heute live: Wo läuft 1. FC Magdeburg vs. West Ham United heute im Live Stream und live im TV? Testspiel-Ergebnisse von Magdeburg


Datum

Gegner

Ergebnis / Status

11. Juli 2026

SV Halberstadt

6:0-Sieg

15. Juli 2026

FSV Schöningen

4:1-Sieg

19. Juli 2026

BFC Dynamo

3:1-Sieg

25. Juli 2026

VfL Osnabrück

2:1-Sieg

1. August 2026, 14:30 Uhr

West Ham United

Steht bevor (Avnet Arena)

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