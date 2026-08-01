Im Rahmen seiner Saisoneröffnung empfängt der 1. FC Magdeburg am heutigen Samstag (1. August) West Ham United. Die Partie des FCM gegen den Premier-League-Absteiger wird um 14.30 Uhr in der Avnet Arena angepfiffen.

Bei SPOX erfahrt Ihr, wo und wie Ihr die Begegnung live verfolgen könnt.

FCM heute live: Wo läuft 1. FC Magdeburg vs. West Ham United heute im Live Stream und live im TV?

Eine Live-Übertragung des Testspiels zwischen dem 1. FC Magdeburg und West Ham United im Free-TV gibt es nicht. Auch bei Anbietern wie Sky oder DAZN wird die Partie nicht gezeigt. Wer das Duell live verfolgen möchte, benötigt daher ein kostenpflichtiges Abonnement.

Übertragen wird das Spiel im Livestream der Volksstimme. Ein Probeabo ist für vier Wochen zum Preis von fünf Euro erhältlich. Der Saisonpass kostet im ersten Jahr 5,99 Euro pro Monat.

FCM heute live: Wo läuft 1. FC Magdeburg vs. West Ham United heute im Live Stream und live im TV? Wichtigste Infos

Begegnung 1. FC Magdeburg vs. West Ham United Wettbewerb Testspiel Datum 1. August Uhrzeit 14.30 Uhr Ort Avnet Arena, Magdeburg Übertragung Volksstimme

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