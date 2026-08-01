Im Rahmen seiner Saisoneröffnung empfängt der 1. FC Magdeburg am heutigen Samstag (1. August) West Ham United. Die Partie des FCM gegen den Premier-League-Absteiger wird um 14.30 Uhr in der Avnet Arena angepfiffen.
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FCM heute live: Wo läuft 1. FC Magdeburg vs. West Ham United heute im Live Stream und live im TV?
Eine Live-Übertragung des Testspiels zwischen dem 1. FC Magdeburg und West Ham United im Free-TV gibt es nicht. Auch bei Anbietern wie Sky oder DAZN wird die Partie nicht gezeigt. Wer das Duell live verfolgen möchte, benötigt daher ein kostenpflichtiges Abonnement.
Übertragen wird das Spiel im Livestream der Volksstimme. Ein Probeabo ist für vier Wochen zum Preis von fünf Euro erhältlich. Der Saisonpass kostet im ersten Jahr 5,99 Euro pro Monat.
FCM heute live: Wo läuft 1. FC Magdeburg vs. West Ham United heute im Live Stream und live im TV? Wichtigste Infos
Begegnung
1. FC Magdeburg vs. West Ham United
Wettbewerb
Testspiel
Datum
1. August
Uhrzeit
14.30 Uhr
Ort
Avnet Arena, Magdeburg
Übertragung
Volksstimme
FCM heute live: Wo läuft 1. FC Magdeburg vs. West Ham United heute im Live Stream und live im TV? Testspiel-Ergebnisse von Magdeburg
Datum
Gegner
Ergebnis / Status
11. Juli 2026
SV Halberstadt
6:0-Sieg
15. Juli 2026
FSV Schöningen
4:1-Sieg
19. Juli 2026
BFC Dynamo
3:1-Sieg
25. Juli 2026
VfL Osnabrück
2:1-Sieg
1. August 2026, 14:30 Uhr
West Ham United
Steht bevor (Avnet Arena)