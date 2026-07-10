Die Vorbereitung des 1. FC Kaiserslautern auf die kommende Saison geht weiter: Am heutigen Freitag, den 10. Juli, bestreiten die Roten Teufel ihr drittes von insgesamt sechs geplanten Testspielen. Dabei kommt es zum Duell mit dem SV Sandhausen. Der Anpfiff im Stadion am Hardtwald erfolgt um 15.30 Uhr.

Bleibt die Frage: Wird die Partie live übertragen? GOAL hat die Antwort.

FCK Testspiel heute live sehen: Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern vs. SV Sandhausen im Live Stream und TV?





Eine Live-Übertragung des Testspiels zwischen dem Zweitligisten und dem Regionalligisten ist bislang nicht vorgesehen. Weder ein TV-Sender noch eine Streaming-Plattform haben die Partie angekündigt. Fans können das Duell daher nach aktuellem Stand nicht über einen Livestream oder eine klassische Fernsehausstrahlung verfolgen.

FCK Testspiel heute live sehen: Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern vs. SV Sandhausen im Live Stream und TV? Wichtigste Infos





Begegnung SV Sandhausen vs. 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb Testspiel Datum 10. Juli 2026 Uhrzeit 15.30 Uhr Ort Stadion am Hardtwald, Sandhausen Übertragung -

FCK Testspiel heute live sehen: Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern vs. SV Sandhausen im Live Stream und TV? Der Sommerfahrplan der Lauterer





Datum Anpfiff Testspiel 4. Juli

Fan-Auswahl 0:17 1. FC Kaiserslautern 5. Juli

TSG Kaiserslautern 0:17 1. FC Kaiserslautern 10. Juli 15.30 Uhr SV Sandhausen vs. 1. FC Kaiserslautern 17. Juli 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Kaiserslautern 25. Juli 11 Uhr FC Südtirol vs. 1. FC Kaiserslautern 1. August 13 Uhr FC Metz vs. 1. FC Kaiserslautern



