Die Vorbereitung des 1. FC Kaiserslautern auf die kommende Saison geht weiter: Am heutigen Freitag, den 10. Juli, bestreiten die Roten Teufel ihr drittes von insgesamt sechs geplanten Testspielen. Dabei kommt es zum Duell mit dem SV Sandhausen. Der Anpfiff im Stadion am Hardtwald erfolgt um 15.30 Uhr.
Bleibt die Frage: Wird die Partie live übertragen? GOAL hat die Antwort.
FCK Testspiel heute live sehen: Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern vs. SV Sandhausen im Live Stream und TV?
Eine Live-Übertragung des Testspiels zwischen dem Zweitligisten und dem Regionalligisten ist bislang nicht vorgesehen. Weder ein TV-Sender noch eine Streaming-Plattform haben die Partie angekündigt. Fans können das Duell daher nach aktuellem Stand nicht über einen Livestream oder eine klassische Fernsehausstrahlung verfolgen.
FCK Testspiel heute live sehen: Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern vs. SV Sandhausen im Live Stream und TV? Wichtigste Infos
Begegnung
SV Sandhausen vs. 1. FC Kaiserslautern
Wettbewerb
Testspiel
Datum
10. Juli 2026
Uhrzeit
15.30 Uhr
Ort
Stadion am Hardtwald, Sandhausen
Übertragung
-
FCK Testspiel heute live sehen: Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern vs. SV Sandhausen im Live Stream und TV? Der Sommerfahrplan der Lauterer
Datum
Anpfiff
Testspiel
4. Juli
Fan-Auswahl 0:17 1. FC Kaiserslautern
5. Juli
TSG Kaiserslautern 0:17 1. FC Kaiserslautern
10. Juli
15.30 Uhr
SV Sandhausen vs. 1. FC Kaiserslautern
17. Juli
15.30 Uhr
1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Kaiserslautern
25. Juli
11 Uhr
FC Südtirol vs. 1. FC Kaiserslautern
1. August
13 Uhr
FC Metz vs. 1. FC Kaiserslautern