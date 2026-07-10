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1. FC KaiserslauternIMAGO / Jan Huebner
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FCK Testspiel heute live sehen: Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern vs. SV Sandhausen im Live Stream und TV?

Deutschland 2 Bundesliga
Kaiserslautern
Sandhausen

Der 1. FC Kaiserslautern setzt heute seine Vorbereitung auf die neue Saison fort. Im nächsten Testspiel treffen die Roten Teufel auf den SV Sandhausen. Ob Fans die Begegnung live im TV oder über einen Livestream verfolgen können, erfahrt ihr hier.

Die Vorbereitung des 1. FC Kaiserslautern auf die kommende Saison geht weiter: Am heutigen Freitag, den 10. Juli, bestreiten die Roten Teufel ihr drittes von insgesamt sechs geplanten Testspielen. Dabei kommt es zum Duell mit dem SV Sandhausen. Der Anpfiff im Stadion am Hardtwald erfolgt um 15.30 Uhr.

Bleibt die Frage: Wird die Partie live übertragen? GOAL hat die Antwort.

FCK Testspiel heute live sehen: Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern vs. SV Sandhausen im Live Stream und TV?


Eine Live-Übertragung des Testspiels zwischen dem Zweitligisten und dem Regionalligisten ist bislang nicht vorgesehen. Weder ein TV-Sender noch eine Streaming-Plattform haben die Partie angekündigt. Fans können das Duell daher nach aktuellem Stand nicht über einen Livestream oder eine klassische Fernsehausstrahlung verfolgen.

FCK Testspiel heute live sehen: Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern vs. SV Sandhausen im Live Stream und TV? Wichtigste Infos


Klub Freundschaftsspiele
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Kaiserslautern
FCK

Begegnung

SV Sandhausen vs. 1. FC Kaiserslautern

Wettbewerb

Testspiel

Datum

10. Juli 2026

Uhrzeit

15.30 Uhr

Ort

Stadion am Hardtwald, Sandhausen

Übertragung

-

FCK Testspiel heute live sehen: Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern vs. SV Sandhausen im Live Stream und TV? Der Sommerfahrplan der Lauterer


Datum

Anpfiff

Testspiel

4. Juli


Fan-Auswahl 0:17 1. FC Kaiserslautern

5. Juli


TSG Kaiserslautern 0:17 1. FC Kaiserslautern

10. Juli

15.30 Uhr

SV Sandhausen vs. 1. FC Kaiserslautern

17. Juli

15.30 Uhr

1. FSV Mainz 05 vs. 1. FC Kaiserslautern

25. Juli

11 Uhr

FC Südtirol vs. 1. FC Kaiserslautern

1. August

13 Uhr

FC Metz vs. 1. FC Kaiserslautern


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