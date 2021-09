Der 1. FC Kaiserslautern empfängt in der 3. Liga heute den VfL Osnabrück. Hier gibt es die Infos zum Spiel inklusive Übertragung.

Traditionsklub 1. FC Kaiserslautern trifft in der 3. Liga heute um 14 Uhr auf den VfL Osnabrück. Alles, was man zu diesem Spiel wissen muss, gibt es in diesem Artikel.

Der FCK tritt in der 3. Liga weiterhin auf der Stelle. Die Roten Teufel stehen nach neun Spielen bei neun Punkten und damit nur einen Zähler über den Abstiegsplätzen. Immerhin gelang am vergangenen Spieltag beim SC Verl der erste Auswärtssieg der Saison. Können die Pfälzer darauf aufbauen?

Osnabrück hingegen ist bereits seit sechs Spielen ohne Niederlage in Liga drei und kletterte nach einem durchwachsenen Saisonstart inzwischen bis auf den dritten Tabellenplatz. Die Mission direkter Wiederaufstieg ist für den Zweitliga-Absteiger aus Niedersachsen also in vollem Gange.

1. FC Kaiserslautern vs. VfL Osnabrück heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG 1. FC Kaiserslautern vs. VfL Osnabrück WETTBEWERB 3. Liga | 10. Spieltag ORT Fritz-Walter-Stadion | Kaiserslautern ANSTOSS 14 Uhr (im LIVE-TICKER)

1. FC Kaiserslautern vs. VfL Osnabrück heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Ihr wollt das heutige Spiel zwischen den Pfälzern und den Norddeutschen im TV oder via LIVE-STREAM verfolgen? Das ist möglich. In den folgenden Abschnitten erklären wir Euch die Übertragung der heutigen Partie.

1. FC Kaiserslautern vs. VfL Osnabrück heute live: So wird die 3. Liga übertragen

Schon seit mehreren Jahren kennen Freunde der 3. Liga das Prozedere bei der Übertragung der Spiele. Wer alle Begegnungen der dritthöchsten Spielklasse sehen will, der benötigt ein Abonnement bei MagentaSport. Über das Angebot der Deutschen Telekom sind alle 380 Saisonspiele der 3. Liga zu sehen, einzeln und in der Konferenz.

Doch im Gegensatz zu den beiden Bundesligen werden zumindest einzelne Spiele der 3. Liga auch regelmäßig im Free-TV ausgestrahlt. Dies läuft über die ARD und deren Rundfunkanstalten. An jedem Wochenende sind gewisse Partien entweder in der ARD selbst oder aber in den dritten Programmen wie MDR oder NDR zu sehen. Doch wie sieht es mit dem heutigen Spiel zwischen Kaiserslautern und Osnabrück aus?

1. FC Kaiserslautern vs. VfL Osnabrück: Die exklusive Übertragung bei MagentaSport

Die bittere Nachricht für die Fans beider Klubs: Die Begegnung ist nicht im Free-TV zu sehen. Die Rundfunkanstalten SWR und NDR, in deren Sendegebiet die Klubs jeweils beheimatet sind, übertragen stattdessen heute das Parallelspiel zwischen Eintracht Braunschweig und Waldhof Mannheim.

Das bedeutet, wer Kaiserslautern heute im TV sehen will, der kommt um ein Abonnement bei MagentaSport nicht herum. Um 13.45 Uhr beginnt der Anbieter mit der Übertragung des Spiels.

1. FC Kaiserslautern vs. VfL Osnabrück: Kosten und Empfang von MagentaSport

Da MagentaSport ein Angebot der Deutschen Telekom ist, haben Bestandskunden des Anbieters natürlich einen gewissen Vorteil. Gleichzeitig wäre es sehr vermessen, den Zugang ausschließlich für Telekomkunden zu ermöglichen. Daher können auch alle, die keinen Vertrag bei der Telekom haben, MagentaSport buchen.

Mit der Zender Germany GmbH begrüßt der VfL Osnabrück in dieser Saison einen neuen Teampartner an der Bremer Brücke. 🟣



Zu den Infos 👉 https://t.co/8tKEqsXR5d#vfl1899 pic.twitter.com/FWqDNbksYt — VfL Osnabrück (@VfL_1899) September 20, 2021

Wer bereits Telekom-Kunde ist, für den gibt es die Möglichkeit, MagentaSport für 4,95 Euro monatlich hinzuzubuchen. Dabei muss allerdings direkt ein Jahresabo abgeschlossen werden.

Alle anderen können hingegen die monatlich kündbare Version nutzen, die mit 16,95 Euro im Monat jedoch auch deutlich teurer ist. Wer sich auch als Nicht-Telekom-Kunde direkt ein Jahr an MagentaSport binden will, der zahlt monatlich 9,95 Euro und bewegt sich damit preislich etwa in der Mitte.

MagetaSport bietet neben der 3. Liga auch die Übertragung der Frauen-Bundesliga an. Zudem haben die Deutsche Eishockey Liga (DEL) und die Basketball Bundesliga (BBL) ihr Zuhause bei MagentaSport. Empfangbar ist das Programm für MagentaTV-Kunden ganz einfach über den Receiver im TV, allen anderen steht für viele verschiedene Geräte eine App zur Verfügung.

Zudem kann MagentaSport via LIVE-STREAM auch auf dem Smartphone oder Tablet und ebenso natürlich via Browser auf dem Computer genutzt werden.

1. FC Kaiserslautern vs. VfL Osnabrück heute live: Der LIVE-STREAM über OneFootball

Eine Möglichkeit, das Spiel ohne MagentaSport-Abo sehen zu können, gibt es dann aber doch. Denn die Telekom und die Fußball-Plattform OneFootball haben eine Kooperation abgeschlossen, wodurch die Spiele der 3. Liga einzeln auch bei OneFootball gebucht werden können. Für 2,99 Euro bekommt ihr Zugang zum Spiel und müsst dafür kein Abo abschließen.

Der einzige Haken daran: Das Angebot gibt es bislang ausschließlich für Smartphone und Tablet über die OneFootball-App. Bald soll es aber auch die Möglichkeit geben, die Spiele über die Homepage buchen zu können. Was müsst ihr also tun, um Kaiserslautern gegen Osnabrück für weniger als drei Euro sehen zu können? Ihr ladet Euch die App auf Euer Smartphone oder halt Tablet, sucht Euch dort die Partie heraus und bucht sie. Die Abrechnung erfolgt über Euer Play- oder Appstore-Konto.

1. FC Kaiserslautern vs. VfL Osnabrück heute: Die Partie im LIVE-TICKER von Goal

Wer das Spiel heute dennoch nicht sehen kann, der ist bei Goal an der richtigen Adresse. Wir tickern das Spiel heute live, damit verpasst Ihr keine wichtige Entwicklung auf dem Betzenberg.

Zum LIVE-TICKER

1. FC Kaiserslautern vs. VfL Osnabrück heute: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor dem Spiel veröffentlicht und dann an dieser Stelle nachgereicht.