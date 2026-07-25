Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Klub Freundschaftsspiele
team-logoWehen Wiesbaden
team-logoBayern München
Hier live sehen!
GOAL

Übersetzt von

FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. SV Wehen Wiesbaden im Live Stream und live im Free TV?

Bundesliga
Wehen Wiesbaden - Bayern München
Wehen Wiesbaden
Bayern München
Klub Freundschaftsspiele

Am heutigen Samstag startet der FC Bayern München mit seinem ersten Testspiel in die Sommervorbereitung. Gegen den SV Wehen Wiesbaden wollen die Münchner die Vorbereitung auf die neue Saison einläuten. Wo die Partie live im TV und Livestream übertragen wird, erfahrt Ihr hier.

Zum Auftakt der Testspielphase trifft der FC Bayern München auf den SV Wehen Wiesbaden. Cheftrainer Vincent Kompany muss dabei auf zahlreiche Spieler verzichten und kann lediglich auf einen stark ausgedünnten Kader zurückgreifen. Gespielt wird in der Brita-Arena in Wiesbaden, wo der deutsche Rekordmeister am Samstag (25. Juli) zu Gast ist. Der Anstoß erfolgt um 15.30 Uhr.

Wo Ihr die Begegnung live im TV oder Livestream verfolgen könnt und welcher Anbieter die Übertragung übernimmt, erfahrt Ihr bei GOAL.

FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. SV Wehen Wiesbaden im Live Stream und live im Free TV?

Das Testspiel des FC Bayern München gegen den SV Wehen Wiesbaden wird weder im Free-TV noch bei den klassischen Anbietern wie DAZN oder Sky live übertragen. Trotzdem müsst Ihr auf bewegte Bilder nicht verzichten.

Die Begegnung ist – wie mehrere weitere Testspiele der Münchner in diesem Sommer – exklusiv über FC Bayern TV PLUS zu sehen. Für den Zugriff ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich, das in verschiedenen Laufzeiten angeboten wird. Wer lediglich die Vorbereitung verfolgen möchte, fährt mit dem Monatspaket am besten. Dieses kostet vier Euro und ist 30 Tage lang gültig.

Hier kommt Ihr zu FC Bayern TV Plus.

Klub Freundschaftsspiele
Wehen Wiesbaden crest
Wehen Wiesbaden
SVW
Bayern München crest
Bayern München
FCB

FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. SV Wehen Wiesbaden im Live Stream und live im Free TV? Wichtigste Infos

Begegnung

SV Wehen Wiesbaden vs. FC Bayern München

Wettbewerb

Testspiel

Datum

25. Juli 2026

Uhrzeit

15.30 Uhr

Ort

Brita-Arena, Wiesbaden

Livestream

FC Bayern TV Plus

Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. SV Wehen Wiesbaden im Live Stream und live im Free TV? Sommerfahrplan des FCB

Datum

Event

Ort

Montag, 20. Juli

Trainingsauftakt

Säbener Straße, München

Samstag, 25. Juli

Testspiel gegen Wehen Wiesbaden

Brita-Arena (Wiesbaden)

Montag, 27. Juli bis Donnerstag, 30. Juli

Trainingslager am Tegernsee

Tegernsee

Donnerstag, 30. Juli

Testspiel gegen FC Rottach-Egern

Rottach-Egern

Samstag, 1. August bis Samstag, 8. August

Asien-Reise

Südkorea und Hong Kong

Dienstag, 4. August

Testspiel gegen Jeju SK

Jeju World Cup Stadium (Seogwipo, Südkorea)

Freitag, 7. August

Testspiel gegen Aston Villa

Kai Tak Stadion (Hong Kong)

Samstag, 15. August

Testspiel gegen RB Leipzig

Allianz Arena (München)

Samstag, 22. August

Franz-Beckenbauer-Supercup gegen Borussia Dortmund

Signal-Iduna-Park (Dortmund)

Freitag, 28. August

Bundesligastart gegen VfB Stuttgart

Allianz Arena (München)

Werbung

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen