Zum Auftakt der Testspielphase trifft der FC Bayern München auf den SV Wehen Wiesbaden. Cheftrainer Vincent Kompany muss dabei auf zahlreiche Spieler verzichten und kann lediglich auf einen stark ausgedünnten Kader zurückgreifen. Gespielt wird in der Brita-Arena in Wiesbaden, wo der deutsche Rekordmeister am Samstag (25. Juli) zu Gast ist. Der Anstoß erfolgt um 15.30 Uhr.

Wo Ihr die Begegnung live im TV oder Livestream verfolgen könnt und welcher Anbieter die Übertragung übernimmt, erfahrt Ihr bei GOAL.

FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. SV Wehen Wiesbaden im Live Stream und live im Free TV?

Das Testspiel des FC Bayern München gegen den SV Wehen Wiesbaden wird weder im Free-TV noch bei den klassischen Anbietern wie DAZN oder Sky live übertragen. Trotzdem müsst Ihr auf bewegte Bilder nicht verzichten.

Die Begegnung ist – wie mehrere weitere Testspiele der Münchner in diesem Sommer – exklusiv über FC Bayern TV PLUS zu sehen. Für den Zugriff ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich, das in verschiedenen Laufzeiten angeboten wird. Wer lediglich die Vorbereitung verfolgen möchte, fährt mit dem Monatspaket am besten. Dieses kostet vier Euro und ist 30 Tage lang gültig.

Hier kommt Ihr zu FC Bayern TV Plus.

FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. SV Wehen Wiesbaden im Live Stream und live im Free TV? Wichtigste Infos

Begegnung SV Wehen Wiesbaden vs. FC Bayern München Wettbewerb Testspiel Datum 25. Juli 2026 Uhrzeit 15.30 Uhr Ort Brita-Arena, Wiesbaden Livestream FC Bayern TV Plus

Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. SV Wehen Wiesbaden im Live Stream und live im Free TV? Sommerfahrplan des FCB