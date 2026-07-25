Zum Auftakt der Testspielphase trifft der FC Bayern München auf den SV Wehen Wiesbaden. Cheftrainer Vincent Kompany muss dabei auf zahlreiche Spieler verzichten und kann lediglich auf einen stark ausgedünnten Kader zurückgreifen. Gespielt wird in der Brita-Arena in Wiesbaden, wo der deutsche Rekordmeister am Samstag (25. Juli) zu Gast ist. Der Anstoß erfolgt um 15.30 Uhr.
Wo Ihr die Begegnung live im TV oder Livestream verfolgen könnt und welcher Anbieter die Übertragung übernimmt, erfahrt Ihr bei GOAL.
FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. SV Wehen Wiesbaden im Live Stream und live im Free TV?
Das Testspiel des FC Bayern München gegen den SV Wehen Wiesbaden wird weder im Free-TV noch bei den klassischen Anbietern wie DAZN oder Sky live übertragen. Trotzdem müsst Ihr auf bewegte Bilder nicht verzichten.
Die Begegnung ist – wie mehrere weitere Testspiele der Münchner in diesem Sommer – exklusiv über FC Bayern TV PLUS zu sehen. Für den Zugriff ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich, das in verschiedenen Laufzeiten angeboten wird. Wer lediglich die Vorbereitung verfolgen möchte, fährt mit dem Monatspaket am besten. Dieses kostet vier Euro und ist 30 Tage lang gültig.
Hier kommt Ihr zu FC Bayern TV Plus.
FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. SV Wehen Wiesbaden im Live Stream und live im Free TV? Wichtigste Infos
Begegnung
SV Wehen Wiesbaden vs. FC Bayern München
Wettbewerb
Testspiel
Datum
25. Juli 2026
Uhrzeit
15.30 Uhr
Ort
Brita-Arena, Wiesbaden
Livestream
FC Bayern TV Plus
Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. SV Wehen Wiesbaden im Live Stream und live im Free TV? Sommerfahrplan des FCB
Datum
Event
Ort
Montag, 20. Juli
Trainingsauftakt
Säbener Straße, München
Samstag, 25. Juli
Testspiel gegen Wehen Wiesbaden
Brita-Arena (Wiesbaden)
Montag, 27. Juli bis Donnerstag, 30. Juli
Trainingslager am Tegernsee
Tegernsee
Donnerstag, 30. Juli
Testspiel gegen FC Rottach-Egern
Rottach-Egern
Samstag, 1. August bis Samstag, 8. August
Asien-Reise
Südkorea und Hong Kong
Dienstag, 4. August
Testspiel gegen Jeju SK
Jeju World Cup Stadium (Seogwipo, Südkorea)
Freitag, 7. August
Testspiel gegen Aston Villa
Kai Tak Stadion (Hong Kong)
Samstag, 15. August
Testspiel gegen RB Leipzig
Allianz Arena (München)
Samstag, 22. August
Franz-Beckenbauer-Supercup gegen Borussia Dortmund
Signal-Iduna-Park (Dortmund)
Freitag, 28. August
Bundesligastart gegen VfB Stuttgart
Allianz Arena (München)