Das Duell zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig wird im Rahmen des Telekom Cups in der Allianz Arena ausgetragen. Der Anpfiff erfolgt um 15.30 Uhr.

Für die Münchner ist das Testspiel allerdings nicht nur ein Härtetest mit Blick auf den bevorstehenden Saisonstart. Die Partie soll zugleich als Ablösespiel für den ehemaligen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann dienen. Das berichtete die Bild bereits vor einigen Wochen. Hintergrund ist Nagelsmanns Wechsel zum FC Bayern im Jahr 2021. Die Münchner bezahlten damals rund 25 Millionen Euro für den Ex-Bundestrainer an RB Leipzig. Das Testspiel soll nun Teil einer zusätzlichen Kompensation sein: Die Einnahmen aus der Begegnung sollen als weitere Entschädigung an die Sachsen fließen. Obwohl der Trainerwechsel mittlerweile rund fünf Jahre zurückliegt, war es bislang nicht gelungen, einen passenden Termin für das Ablösespiel zu finden.

Bei GOAL erfahrt Ihr, wer das Testspiel des FCB live im TV und Livestream zeigt bzw. überträgt.

FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. RB Leipzig im Live Stream und live im Free TV?

Für das Testspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig gibt es gleich zwei Möglichkeiten, die Partie live zu verfolgen. Eine Übertragung im klassischen Free-TV wird es allerdings nicht geben.

Wie gewohnt bietet der deutsche Rekordmeister über seinen hauseigenen Streamingdienst FC Bayern TV Plus eine eigene Live-Berichterstattung an. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Das günstigste Paket ist das Monatsabo für vier Euro. Weitere Informationen dazu findet Ihr hier.

Eine kostenlose Alternative gibt es ebenfalls: Wie der Name Telekom Cup bereits vermuten lässt, wird MagentaTV das Testspiel live übertragen – und das ohne zusätzliches Abo. Auch Abonnenten von MagentaSport können die Partie verfolgen. Dort sind unter anderem sämtliche Spiele der 3. Liga live zu sehen.

FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. RB Leipzig im Live Stream und live im Free TV? Die wichtigsten Infos

Begegnung FC Bayern München vs. RB Leipzig Wettbewerb Testspiel Datum 15. August 2026 Uhrzeit 15.30 Uhr Ort Allianz Arena, München Livestream FC Bayern TV PLUS, MagentaTV (kostenlos), MagentaSport

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Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. RB Leipzig im Live Stream und live im Free TV? Sommervorbereitung von FCB und RBL