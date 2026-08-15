Das Duell zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig wird im Rahmen des Telekom Cups in der Allianz Arena ausgetragen. Der Anpfiff erfolgt um 15.30 Uhr.
Für die Münchner ist das Testspiel allerdings nicht nur ein Härtetest mit Blick auf den bevorstehenden Saisonstart. Die Partie soll zugleich als Ablösespiel für den ehemaligen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann dienen. Das berichtete die Bild bereits vor einigen Wochen. Hintergrund ist Nagelsmanns Wechsel zum FC Bayern im Jahr 2021. Die Münchner bezahlten damals rund 25 Millionen Euro für den Ex-Bundestrainer an RB Leipzig. Das Testspiel soll nun Teil einer zusätzlichen Kompensation sein: Die Einnahmen aus der Begegnung sollen als weitere Entschädigung an die Sachsen fließen. Obwohl der Trainerwechsel mittlerweile rund fünf Jahre zurückliegt, war es bislang nicht gelungen, einen passenden Termin für das Ablösespiel zu finden.
Bei GOAL erfahrt Ihr, wer das Testspiel des FCB live im TV und Livestream zeigt bzw. überträgt.
FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. RB Leipzig im Live Stream und live im Free TV?
Für das Testspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig gibt es gleich zwei Möglichkeiten, die Partie live zu verfolgen. Eine Übertragung im klassischen Free-TV wird es allerdings nicht geben.
Wie gewohnt bietet der deutsche Rekordmeister über seinen hauseigenen Streamingdienst FC Bayern TV Plus eine eigene Live-Berichterstattung an. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Das günstigste Paket ist das Monatsabo für vier Euro. Weitere Informationen dazu findet Ihr hier.
Eine kostenlose Alternative gibt es ebenfalls: Wie der Name Telekom Cup bereits vermuten lässt, wird MagentaTV das Testspiel live übertragen – und das ohne zusätzliches Abo. Auch Abonnenten von MagentaSport können die Partie verfolgen. Dort sind unter anderem sämtliche Spiele der 3. Liga live zu sehen.
FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. RB Leipzig im Live Stream und live im Free TV? Die wichtigsten Infos
Begegnung
FC Bayern München vs. RB Leipzig
Wettbewerb
Testspiel
Datum
15. August 2026
Uhrzeit
15.30 Uhr
Ort
Allianz Arena, München
Livestream
FC Bayern TV PLUS, MagentaTV (kostenlos), MagentaSport
Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. RB Leipzig im Live Stream und live im Free TV? Sommervorbereitung von FCB und RBL
Datum
Uhrzeit
Spielpaarung
Wettbewerb / Event
18. Juli 2026
14:00 Uhr
VSG Altglienicke – RB Leipzig
Freundschaftsspiel
25. Juli 2026
11:30 Uhr
RB Leipzig – FC Ingolstadt 04
Freundschaftsspiel
25. Juli 2026
15:30 Uhr
SV Wehen Wiesbaden – FC Bayern
Freundschaftsspiel
30. Juli 2026
18:00 Uhr
FC Rottach-Egern – FC Bayern
Trainingslager-Test
01. August 2026
11:30 Uhr
RB Leipzig – SC Verl
Freundschaftsspiel
04. August 2026
13:00 Uhr
Jeju SK FC – FC Bayern
Audi Summer Tour (Südkorea)
07. August 2026 (Heute)
14:00 Uhr
Aston Villa – FC Bayern
Audi Summer Tour (Hongkong)
08. August 2026 (Morgen)
15:00 Uhr
Leeds United – RB Leipzig
Freundschaftsspiel
15. August 2026
15:30 Uhr
FC Bayern – RB Leipzig
Telekom Cup (Allianz Arena)
18. August 2026
18:00 Uhr
1. FC Heidenheim – FC Bayern
Freundschaftsspiel