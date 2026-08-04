Der FC Bayern München bestreitet am heutigen Dienstag (4. August) sein drittes Testspiel der Sommer-Vorbereitung. Im Rahmen der Asien-Tour trifft der deutsche Rekordmeister auf den südkoreanischen Erstligisten Jeju United. Gespielt wird im Jeju World Cup Stadium in Seogwipo, der Anpfiff erfolgt um 13 Uhr deutscher Zeit.
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FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. Jeju United im Live Stream und live im Free TV?
Das Testspiel zwischen dem FC Bayern München und Jeju United wird weder im Free-TV noch über einen kostenlosen Livestream zu sehen sein.
Stattdessen zeigt der vereinseigene Streamingdienst FC Bayern TV PLUS die Begegnung exklusiv. Für den Zugang ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Der Monatspreis liegt bei vier Euro, womit Ihr auch die weiteren Testspiele des Rekordmeisters live verfolgen könnt. Das Jahresabo kostet 36 Euro, für ein Halbjahresabo werden 20 Euro fällig. Weitere Informationen findet Ihr hier.
FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. Jeju United im Live Stream und live im Free TV? Wichtigste Infos
Begegnung
FC Bayern München vs. Jeju United
Wettbewerb
Testspiel
Datum
4. August
Uhrzeit
13 Uhr
Ort
Jeju-World-Cup-Stadion (Seogwipo, Südkorea)
Übertragung
FC Bayern TV Plus
FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. Jeju United im Live Stream und live im Free TV? Testspiele des FC Bayern im Überblick
Datum
Uhrzeit
Testspiel
Austragungsort
Übertragung im TV und Livestream
Samstag, 25. Juli
15.30 Uhr
SV Wehen Wiesbaden vs. FC Bayern München
Brita-Arena (Wiesbaden)
FC Bayern TV PLUS
Donnerstag, 30. Juli
18 Uhr
FC Rottach-Egern vs. FC Bayern München
Rottach-Egern
Kostenlos auf den Kanälen des FC Bayern (z.B. YouTube)
Dienstag, 4. August
13 Uhr (deutsche Zeit)
Jeju SK vs. FC Bayern München
Jeju World Cup Stadium (Seogwipo, Südkorea)
FC Bayern TV PLUS
Freitag, 7. August
14 Uhr (deutsche Zeit)
FC Bayern München vs. Aston Villa
Kai Tak Stadion (Hong Kong)
FC Bayern TV PLUS
Samstag, 15. August
15.30 Uhr
FC Bayern München vs. RB Leipzig
Allianz Arena (München)
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