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FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. Jeju United im Live Stream und live im Free TV?

Klub Freundschaftsspiele
Bayern München - Jeju SK
Bayern München
Jeju SK
Bundesliga

Der FC Bayern München bestreitet am heutigen Dienstag sein nächstes Testspiel und trifft dabei auf Jeju United. Wie Ihr die Partie live im TV und Live Stream verfolgen könnt und welcher Sender die Übertragung übernimmt, erfahrt Ihr hier.

Der FC Bayern München bestreitet am heutigen Dienstag (4. August) sein drittes Testspiel der Sommer-Vorbereitung. Im Rahmen der Asien-Tour trifft der deutsche Rekordmeister auf den südkoreanischen Erstligisten Jeju United. Gespielt wird im Jeju World Cup Stadium in Seogwipo, der Anpfiff erfolgt um 13 Uhr deutscher Zeit.

Bei GOAL erfahrt Ihr, wo und wie Ihr die Begegnung des FCB live verfolgen könnt.

FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. Jeju United im Live Stream und live im Free TV?

Das Testspiel zwischen dem FC Bayern München und Jeju United wird weder im Free-TV noch über einen kostenlosen Livestream zu sehen sein.

Stattdessen zeigt der vereinseigene Streamingdienst FC Bayern TV PLUS die Begegnung exklusiv. Für den Zugang ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Der Monatspreis liegt bei vier Euro, womit Ihr auch die weiteren Testspiele des Rekordmeisters live verfolgen könnt. Das Jahresabo kostet 36 Euro, für ein Halbjahresabo werden 20 Euro fällig. Weitere Informationen findet Ihr hier.

FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. Jeju United im Live Stream und live im Free TV? Wichtigste Infos

Begegnung

FC Bayern München vs. Jeju United

Wettbewerb

Testspiel

Datum

4. August

Uhrzeit

13 Uhr

Ort

Jeju-World-Cup-Stadion (Seogwipo, Südkorea)

Übertragung

FC Bayern TV Plus

FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. Jeju United im Live Stream und live im Free TV? Testspiele des FC Bayern im Überblick

Datum

Uhrzeit

Testspiel

Austragungsort

Übertragung im TV und Livestream

Samstag, 25. Juli

15.30 Uhr

SV Wehen Wiesbaden vs. FC Bayern München

Brita-Arena (Wiesbaden)

FC Bayern TV PLUS

Donnerstag, 30. Juli

18 Uhr

FC Rottach-Egern vs. FC Bayern München

Rottach-Egern

Kostenlos auf den Kanälen des FC Bayern (z.B. YouTube)

Dienstag, 4. August

13 Uhr (deutsche Zeit)

Jeju SK vs. FC Bayern München

Jeju World Cup Stadium (Seogwipo, Südkorea)

FC Bayern TV PLUS

Freitag, 7. August

14 Uhr (deutsche Zeit)

FC Bayern München vs. Aston Villa

Kai Tak Stadion (Hong Kong)

FC Bayern TV PLUS

Samstag, 15. August

15.30 Uhr

FC Bayern München vs. RB Leipzig

Allianz Arena (München)

FC Bayern TV PLUS / MagentaTV (kostenlos) / MagentaSport


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