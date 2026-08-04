Der FC Bayern München bestreitet am heutigen Dienstag (4. August) sein drittes Testspiel der Sommer-Vorbereitung. Im Rahmen der Asien-Tour trifft der deutsche Rekordmeister auf den südkoreanischen Erstligisten Jeju United. Gespielt wird im Jeju World Cup Stadium in Seogwipo, der Anpfiff erfolgt um 13 Uhr deutscher Zeit.

Bei GOAL erfahrt Ihr, wo und wie Ihr die Begegnung des FCB live verfolgen könnt.

FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. Jeju United im Live Stream und live im Free TV?

Das Testspiel zwischen dem FC Bayern München und Jeju United wird weder im Free-TV noch über einen kostenlosen Livestream zu sehen sein.

Stattdessen zeigt der vereinseigene Streamingdienst FC Bayern TV PLUS die Begegnung exklusiv. Für den Zugang ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Der Monatspreis liegt bei vier Euro, womit Ihr auch die weiteren Testspiele des Rekordmeisters live verfolgen könnt. Das Jahresabo kostet 36 Euro, für ein Halbjahresabo werden 20 Euro fällig. Weitere Informationen findet Ihr hier.

FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. Jeju United im Live Stream und live im Free TV? Wichtigste Infos

Begegnung FC Bayern München vs. Jeju United Wettbewerb Testspiel Datum 4. August Uhrzeit 13 Uhr Ort Jeju-World-Cup-Stadion (Seogwipo, Südkorea) Übertragung FC Bayern TV Plus

FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. Jeju United im Live Stream und live im Free TV? Testspiele des FC Bayern im Überblick

Datum Uhrzeit Testspiel Austragungsort Übertragung im TV und Livestream Samstag, 25. Juli 15.30 Uhr SV Wehen Wiesbaden vs. FC Bayern München Brita-Arena (Wiesbaden) FC Bayern TV PLUS Donnerstag, 30. Juli 18 Uhr FC Rottach-Egern vs. FC Bayern München Rottach-Egern Kostenlos auf den Kanälen des FC Bayern (z.B. YouTube) Dienstag, 4. August 13 Uhr (deutsche Zeit) Jeju SK vs. FC Bayern München Jeju World Cup Stadium (Seogwipo, Südkorea) FC Bayern TV PLUS Freitag, 7. August 14 Uhr (deutsche Zeit) FC Bayern München vs. Aston Villa Kai Tak Stadion (Hong Kong) FC Bayern TV PLUS Samstag, 15. August 15.30 Uhr FC Bayern München vs. RB Leipzig Allianz Arena (München) FC Bayern TV PLUS / MagentaTV (kostenlos) / MagentaSport



