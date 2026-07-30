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FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. FC Rottach-Egern im Live Stream und live im Free TV?

Bundesliga
FC Rottach-Egern - Bayern München
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Der FC Bayern München setzt seine Saisonvorbereitung mit einem Test gegen den FC Rottach-Egern fort. Wo Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Noch vor dem Abflug zur Asienreise absolviert der FC Bayern München eine weitere Partie in der Saisonvorbereitung. Am heutigen Donnerstag (30. Juli) bekommt es der deutsche Rekordmeister im Rahmen seines Trainingslagers am Tegernsee mit dem FC Rottach-Egern zu tun. Ausgetragen wird das Testspiel im Burkenmoos-Stadion, der Anpfiff erfolgt um 18 Uhr.

Wo Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. FC Rottach-Egern im Live Stream und live im Free TV?


Auch das zweite Testspiel des FC Bayern wird live auf FC Bayern TV übertragen. Wie schon bei der Partie gegen den SV Wehen Wiesbaden können Fans die Begegnung dort verfolgen. Zusätzlich gibt es diesmal jedoch auch eine kostenlose Übertragung über die offiziellen Social-Media-Kanäle des Rekordmeisters auf Facebook und YouTube.

FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. FC Rottach-Egern im Live Stream und live im Free TV? Wichtigste Infos


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Begegnung

FC Bayern München vs. Rottach-Egern

Wettbewerb

Testspiel

Datum

30. Juli 2026

Uhrzeit

18 Uhr

Ort

Burkenmoos-Stadion, Rottach-Egern am Tegernsee

Übertragung

FC Bayern TV, Facebook, YouTube

FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. FC Rottach-Egern im Live Stream und live im Free TV? Der Sommerfahrplan des FCB

Datum

Ereignis

20. Juli 2026

Trainingsauftakt der Profis

25. Juli 2026

Testspiel gegen Wehen Wiesbaden (1:2)

27. bis 30. Juli 2026

Trainingslager am Tegernsee

30. Juli 2026

Freundschaftsspiel gegen Rottach-Egern

1. bis 8. August 2026

Audi Summer Tour in Südkorea

15. August 2026

Telekom Cup gegen RB Leipzig

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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