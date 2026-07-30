Noch vor dem Abflug zur Asienreise absolviert der FC Bayern München eine weitere Partie in der Saisonvorbereitung. Am heutigen Donnerstag (30. Juli) bekommt es der deutsche Rekordmeister im Rahmen seines Trainingslagers am Tegernsee mit dem FC Rottach-Egern zu tun. Ausgetragen wird das Testspiel im Burkenmoos-Stadion, der Anpfiff erfolgt um 18 Uhr.

Wo Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. FC Rottach-Egern im Live Stream und live im Free TV?





Auch das zweite Testspiel des FC Bayern wird live auf FC Bayern TV übertragen. Wie schon bei der Partie gegen den SV Wehen Wiesbaden können Fans die Begegnung dort verfolgen. Zusätzlich gibt es diesmal jedoch auch eine kostenlose Übertragung über die offiziellen Social-Media-Kanäle des Rekordmeisters auf Facebook und YouTube.

FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. FC Rottach-Egern im Live Stream und live im Free TV? Wichtigste Infos





Begegnung FC Bayern München vs. Rottach-Egern Wettbewerb Testspiel Datum 30. Juli 2026 Uhrzeit 18 Uhr Ort Burkenmoos-Stadion, Rottach-Egern am Tegernsee Übertragung FC Bayern TV, Facebook, YouTube

FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. FC Rottach-Egern im Live Stream und live im Free TV? Der Sommerfahrplan des FCB