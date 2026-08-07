Der FC Bayern München setzt seine Asienreise mit einem Testspiel fort. Der deutsche Rekordmeister trifft im Kai Tak Sports Park in Kowloon (Hongkong) auf Premier-League-Klub Aston Villa. Der Anpfiff erfolgt um 14 Uhr deutscher Zeit.
Wo Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.
FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. Aston Villa im Live Stream und live im Free TV?
Wer das Testspiel zwischen dem FC Bayern München und Aston Villa live sehen möchte, muss auf die vereinseigene Plattform ausweichen. Weder im Free-TV noch bei DAZN oder Sky wird die Partie übertragen - stattdessen läuft sie exklusiv bei FC Bayern TV PLUS.
Für den Livestream ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich. Für Fans, die lediglich die Testspiele verfolgen möchten, eignet sich das Monatspaket, das für 4 Euro 30 Tage lang Zugriff auf das Angebot bietet.
FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. Aston Villa im Live Stream und live im Free TV? Die Aufstellung
Mit dieser Startelf spielet der FC Bayern München:
- FCB: Neuer - Boey, Tah. Kim, Laimer - Pavlovic, Bischof - Cardozo, Binder, Brown
- FCB Bank: Ulreich, Podar-Stiube, Urbig - Kimmich, Diaz, Palhinha, Ito, Chavez, Pavic, Bara Ndiaye, Manuba, Stanisic, Della Rovere, Assomo
FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. Aston Villa im Live Stream und live im Free TV? Wichtigste Infos
Begegnung
FC Bayern München vs. Aston Villa
Wettbewerb
Testspiel
Datum
7. August 2026
Uhrzeit
14 Uhr
Ort
Kai Tak Sports Park, Kowloon (Hongkong)
Livestream
FC Bayern TV PLUS
FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. Aston Villa im Live Stream und live im Free TV? Sommerfahrplan des FCB
Datum
Event
Ort
Montag, 20. Juli
Trainingsauftakt
Säbener Straße, München
Samstag, 25. Juli
Testspiel gegen Wehen Wiesbaden
Brita-Arena (Wiesbaden)
Montag, 27. Juli bis Donnerstag, 30. Juli
Trainingslager am Tegernsee
Tegernsee
Donnerstag, 30. Juli
Testspiel gegen FC Rottach-Egern
Rottach-Egern
Samstag, 1. August bis Samstag, 8. August
Asien-Reise
Südkorea und Hong Kong
Dienstag, 4. August
Testspiel gegen Jeju SK
Jeju World Cup Stadium (Seogwipo, Südkorea)
Freitag, 7. August
Testspiel gegen Aston Villa
Kai Tak Stadion (Hong Kong)
Samstag, 15. August
Testspiel gegen RB Leipzig
Allianz Arena (München)
Samstag, 22. August
Franz-Beckenbauer-Supercup gegen Borussia Dortmund
Signal-Iduna-Park (Dortmund)
Freitag, 28. August
Bundesligastart gegen VfB Stuttgart
Allianz Arena (München)