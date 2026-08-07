Der FC Bayern München setzt seine Asienreise mit einem Testspiel fort. Der deutsche Rekordmeister trifft im Kai Tak Sports Park in Kowloon (Hongkong) auf Premier-League-Klub Aston Villa. Der Anpfiff erfolgt um 14 Uhr deutscher Zeit.

Wo Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. Aston Villa im Live Stream und live im Free TV?

Wer das Testspiel zwischen dem FC Bayern München und Aston Villa live sehen möchte, muss auf die vereinseigene Plattform ausweichen. Weder im Free-TV noch bei DAZN oder Sky wird die Partie übertragen - stattdessen läuft sie exklusiv bei FC Bayern TV PLUS.

Für den Livestream ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich. Für Fans, die lediglich die Testspiele verfolgen möchten, eignet sich das Monatspaket, das für 4 Euro 30 Tage lang Zugriff auf das Angebot bietet.

FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. Aston Villa im Live Stream und live im Free TV? Die Aufstellung

Mit dieser Startelf spielet der FC Bayern München:

FCB: Neuer - Boey, Tah. Kim, Laimer - Pavlovic, Bischof - Cardozo, Binder, Brown

FCB Bank: Ulreich, Podar-Stiube, Urbig - Kimmich, Diaz, Palhinha, Ito, Chavez, Pavic, Bara Ndiaye, Manuba, Stanisic, Della Rovere, Assomo

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FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. Aston Villa im Live Stream und live im Free TV? Wichtigste Infos





Begegnung FC Bayern München vs. Aston Villa Wettbewerb Testspiel Datum 7. August 2026 Uhrzeit 14 Uhr Ort Kai Tak Sports Park, Kowloon (Hongkong) Livestream FC Bayern TV PLUS

FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. Aston Villa im Live Stream und live im Free TV? Sommerfahrplan des FCB



