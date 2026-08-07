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FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. Aston Villa im Live Stream und live im Free TV?

Bundesliga
Bayern München - Aston Villa
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Der nächste Prüfstein für den FC Bayern München: Im dritten Testspiel der Sommervorbereitung bekommt es der Rekordmeister mit Aston Villa zu tun. Hier gibt es die Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Der FC Bayern München setzt seine Asienreise mit einem Testspiel fort. Der deutsche Rekordmeister trifft im Kai Tak Sports Park in Kowloon (Hongkong) auf Premier-League-Klub Aston Villa. Der Anpfiff erfolgt um 14 Uhr deutscher Zeit.

Wo Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. Aston Villa im Live Stream und live im Free TV?

Wer das Testspiel zwischen dem FC Bayern München und Aston Villa live sehen möchte, muss auf die vereinseigene Plattform ausweichen. Weder im Free-TV noch bei DAZN oder Sky wird die Partie übertragen - stattdessen läuft sie exklusiv bei FC Bayern TV PLUS.

Für den Livestream ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich. Für Fans, die lediglich die Testspiele verfolgen möchten, eignet sich das Monatspaket, das für 4 Euro 30 Tage lang Zugriff auf das Angebot bietet.

FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. Aston Villa im Live Stream und live im Free TV? Die Aufstellung

Mit dieser Startelf spielet der FC Bayern München:

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  • FCB: Neuer - Boey, Tah. Kim, Laimer - Pavlovic, Bischof - Cardozo, Binder, Brown
  • FCB Bank: Ulreich, Podar-Stiube, Urbig - Kimmich, Diaz, Palhinha, Ito, Chavez, Pavic, Bara Ndiaye, Manuba, Stanisic, Della Rovere, Assomo
KompanyGetty Images

FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. Aston Villa im Live Stream und live im Free TV? Wichtigste Infos


Begegnung

FC Bayern München vs. Aston Villa

Wettbewerb

Testspiel

Datum

7. August 2026

Uhrzeit

14 Uhr

Ort

Kai Tak Sports Park, Kowloon (Hongkong)

Livestream

FC Bayern TV PLUS

FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. Aston Villa im Live Stream und live im Free TV? Sommerfahrplan des FCB


Datum

Event

Ort

Montag, 20. Juli

Trainingsauftakt

Säbener Straße, München

Samstag, 25. Juli

Testspiel gegen Wehen Wiesbaden

Brita-Arena (Wiesbaden)

Montag, 27. Juli bis Donnerstag, 30. Juli

Trainingslager am Tegernsee

Tegernsee

Donnerstag, 30. Juli

Testspiel gegen FC Rottach-Egern

Rottach-Egern

Samstag, 1. August bis Samstag, 8. August

Asien-Reise

Südkorea und Hong Kong

Dienstag, 4. August

Testspiel gegen Jeju SK

Jeju World Cup Stadium (Seogwipo, Südkorea)

Freitag, 7. August

Testspiel gegen Aston Villa

Kai Tak Stadion (Hong Kong)

Samstag, 15. August

Testspiel gegen RB Leipzig

Allianz Arena (München)

Samstag, 22. August

Franz-Beckenbauer-Supercup gegen Borussia Dortmund

Signal-Iduna-Park (Dortmund)

Freitag, 28. August

Bundesligastart gegen VfB Stuttgart

Allianz Arena (München)

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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