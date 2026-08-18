Bevor es am Samstag mit dem Supercup gegen Borussia Dortmund für den FC Bayern München erstmals in der Saison 2026/27 um etwas geht, steht am heutigen Dienstag (18. August) noch ein letztes Testspiel des Rekordmeisters auf dem Programm. Der FCB ist bei Zweitligist 1. FC Heidenheim zu Gast, der Anpfiff in der Voith-Arena ertönt um 18 Uhr.

Wo Ihr Heidenheim vs. Bayern heute live im TV und Livestream schauen könnt, verrät Euch GOAL im nächsten Abschnitt.

FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. 1. FC Heidenheim im Live Stream und live im Free TV?

Das Testspiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem FC Bayern München wird am Dienstagabend live und exklusiv bei FC Bayern TV PLUS im Stream übertragen. Der vereinseigene Sender des deutschen Meisters überträgt die Partie in voller Länge, kostenlos ist die Übertragung allerdings nicht.

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Stattdessen müsst Ihr zuvor ein Abo bei FC Bayern TV PLUS abschließen, um das FCB-Testspiel in Heidenheim heute live sehen zu können. Ein Abo für einen Monat gibt es beispielsweise schon für vier Euro.

Eine Übertragung von Bayern gegen Heidenheim bei einem Free-TV-Sender ist derweil nicht vorgesehen. Keiner der in Frage kommenden Sender wie Sport1, RTL, SAT.1, ARD oder ZDF hat die Partie am Dienstag im Programm. Auch bei Pay-TV-Sendern wie Sky oder DAZN ist Heidenheim vs. Bayern heute nicht live zu sehen.

FCB Testspiel heute live: Wo läuft Bayern München vs. 1. FC Heidenheim im Live Stream und live im Free TV? Die Übertragung in der Übersicht



