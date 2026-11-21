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FC Zürich vs. FC St. Gallen: Anstoßzeit

Schweiz Super League - Spielwoche 14 22. Nov. 2026 - 08:00 Letzigrund Stadion

Im Letzigrund empfängt FC Zürich den FC St. Gallen zum Schweizer Super-League-Duell zweier Klubs, die in der Tabelle dicht beieinanderliegen.

Zürich geht als Fünftplatzierter in die Partie und hat zuletzt bewiesen, dass auswärts Großes möglich ist: Ein 3:5-Sieg bei den Young Boys war das eindrucksvollste Ergebnis der jüngsten Wochen. Trainer Marcel Koller sucht nach dem 0:0 gegen Servette jedoch wieder nach mehr Torgefahr im Heimspiel.

St. Gallen reist als Tabellenvierter an und befindet sich in starker Verfassung. Enrico Maasens Mannschaft hat Lugano zuletzt mit 5:0 vom Platz gefegt – ein Ergebnis, das die Offensivstärke der Ostschweizer deutlich unterstreicht.

Die Bilanz der jüngsten Direktbegegnungen spricht für die Gäste: St. Gallen hat drei der letzten fünf Duelle gewonnen und auch die beiden bisherigen Saisonbegegnungen für sich entschieden. Zürich braucht einen Heimsieg, um diese Serie zu durchbrechen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung gibt es hier.

Themen der Woche: Was war bei FC Zürich und FC St. Gallen los?

FC Zürich kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete 0:0 gegen Servette, davor gelang ein bemerkenswerter 3:5-Auswärtssieg bei den Young Boys. Insgesamt erzielte Zürich in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte acht.

St. Gallen verzeichnet ebenfalls drei Siege und ein Unentschieden in den letzten fünf Partien, bei einer Niederlage. Das 5:0 gegen Lugano war der deutlichste Erfolg, zuvor setzte sich die Mannschaft mit 2:1 gegen Servette durch. In diesen fünf Begegnungen traf St. Gallen zwölfmal und ließ sechs Gegentreffer zu.

FC Zürich vs. FC St. Gallen: Aufstellungen

FC Zürich vs. FC St. Gallen: Form

FC Zürich vs. FC St. Gallen: Bilanz direkte Duelle

FC Zürich vs. FC St. Gallen: Die Tabellen